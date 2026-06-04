Política

Uno por uno, cómo votaron los senadores el pliego de la candidata a jueza Verónica Michelli

Con 44 votos a favor, 18 negativos y dos abstenciones, se aprobó la postulación de la posible magistrada a pesar del intento del Poder Ejecutivo por vetarla. El rol de Patricia Bullrich dentro del recinto y qué pasó con La Libertad Avanza

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Sesión ordinaria del Senado de la Nación
El Senado aprobó 74 pliegos judiciales en una sesión atravesada por disputas entre bloques, un cuarto intermedio y un acuerdo de último momento

El Senado de la Nación aprobó este jueves los 74 pliegos de candidatos al Poder Judicial de la Nación en una sesión atravesada por disputas internas dentro del oficialismo y acusaciones cruzadas entre bloques. Entre los nombramientos, el que concentró la atención política de las últimas semanas fue la votación para el cargo de María Verónica Michelli, quien pasará a integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata tras obtener 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, con 8 senadores ausentes.

La sesión abrió con tensiones desde el inicio. En la reunión de labor parlamentaria del día anterior, los bloques habían acordado tratar 50 pliegos. Pero al comenzar el debate en el recinto, el oficialismo incorporó otros 23 expedientes, lo que elevó el total a 73 candidaturas.

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La oposición reaccionó de inmediato: el senador José Mayans lo calificó como “una vergüenza” y advirtió que “el acuerdo de labor parlamentaria se cumple, si no, ¿para qué carajo lo hacemos?”. Su par Juliana Di Tullio también reclamó saber con exactitud cuántos pliegos se incorporaban. La Cámara alta votó entonces un cuarto intermedio de 40 minutos para ordenar el temario.

Al regreso del cuarto intermedio, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció que los bloques habían alcanzado un “acuerdo político y parlamentario” para tratar los 74 pliegos en la sesión del día, incluido el de Michelli.

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La candidatura de la abogada platense había cobrado visibilidad pública luego de que el Ministerio de Justicia solicitara el retiro de su pliego. En esa línea, cabe aclarar que Javier y Karina Milei querían vetar la candidatura de Michelli porque es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon

Bullrich, que se había manifestado en contra de ese retiro, optó finalmente por abstenerse al momento de la votación de Michelli. El pliego fue aprobado con el respaldo de bloques de la oposición.

Quienes votaron a favor

Sesión ordinaria del Senado de la Nación
El pliego de Verónica Michelli obtuvo 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, con los votos negativos provenientes en su totalidad del bloque de La Libertad Avanza
  • Maximiliano Abad — UCR
  • Guillermo Eduardo Andrada — CF
  • Carlos Omar Arce — FR
  • Beatriz Luisa Avila — Independencia
  • Daniel Pablo Bensusán — JUS
  • Jorge Milton Capitanich — JUS
  • José María Carambia — MSZ
  • Lucía Benigna Corpacci — JUS
  • Eduardo Enrique De Pedro — JUS
  • Juliana Di Tullio — JUS
  • Carlos Mauricio Espínola — PU
  • Flavio Sergio Fama — UCR
  • Anabel Fernández Sagasti — JUS
  • Natalia Elena Gadano — MSZ
  • Eduardo Horacio Galaretto — UCR
  • María Celeste Giménez Navarro — JUS
  • Enrique Martin Goerling Lara — PRO
  • María Teresa Margarita González — JUS
  • María Victoria Huala — PRO
  • Mariana Juri — UCR
  • Alicia Margarita Antonia Kirchner — JUS
  • Daniel Ricardo Kroneberger — UCR
  • Carlos Alberto Linares — JUS
  • Cándida Cristina López — JUS
  • Carolina Losada — UCR
  • Juan Luis Manzur — JUS
  • Ana Inés Marks — JUS
  • José Miguel Ángel Mayans — JUS
  • Sandra Mariela Mendoza — CF
  • María Carolina Moises — CF
  • Elia Esther Del Carmen Moreno — FCS
  • José Emilio Neder — JUS
  • Francisco Manuel Paoltroni — LLA
  • Jesús Fernando Rejal — JSF
  • Sonia Elizabeth Rojas Decut — FR
  • Flavia Gabriela Royón — SALT
  • Fernando Aldo Salino — JSF
  • Martin Ignacio Soria — JUS
  • Rodolfo Alejandro Suárez — UCR
  • Edith Elizabeth Terenzi — CHUB
  • Sergio Mauricio Uñac — JUS
  • Mercedes Gabriela Valenzuela — UCR
  • Eduardo Alejandro Vischi — UCR
  • Gerardo Zamora — FCS

Quienes votaron en contra

Los 18 votos negativos provinieron en su totalidad del bloque LLA:

  • Bartolomé Esteban Abdala — LLA
  • Romina María Almeida — LLA
  • Carmen Álvarez Rivero — LLA
  • Ivanna Marcela Arrascaeta — LLA
  • Ezequiel Atauche — LLA
  • Vilma Facunda Bedia — LLA
  • Joaquín Alberto Benegas Lynch — LLA
  • Mario Pablo Cervi — LLA
  • Agustín Pedro Coto — LLA
  • Enzo Fullone — LLA
  • Juan Cruz Godoy — LLA
  • Gonzalo Guzmán Coraita — LLA
  • Nadia Judith Márquez — LLA
  • María Belén Monte De Oca — LLA
  • Agustín Aníbal Monteverde — LLA
  • Bruno Antonio Olivera Lucero — LLA
  • María Emilia Orozco — LLA
  • Juan Carlos Pagotto — LLA

Abstenciones

Sesión ordinaria del Senado de la Nación
Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, se abstuvo al momento de votar la candidatura de Michelli para el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata
  • Patricia Bullrich — LLA
  • Silvana Lorena Schneider — UCR

Ausentes

  • Adán Humberto Bahl — JUS
  • Julieta Corroza — NQN
  • Andrea Marcela Cristina — PRO
  • Luis Alfredo Juez — LLA
  • Marcelo Néstor Lewandowski — JUS
  • María Florencia López — JUS
  • Mariano Recalde — JUS
  • Alejandra María Vigo — PU

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