Uno por uno, cómo votaron los senadores el pliego de la candidata a jueza Verónica Michelli

El Senado aprobó 74 pliegos judiciales en una sesión atravesada por disputas entre bloques, un cuarto intermedio y un acuerdo de último momento

El Senado de la Nación aprobó este jueves los 74 pliegos de candidatos al Poder Judicial de la Nación en una sesión atravesada por disputas internas dentro del oficialismo y acusaciones cruzadas entre bloques. Entre los nombramientos, el que concentró la atención política de las últimas semanas fue la votación para el cargo de María Verónica Michelli, quien pasará a integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata tras obtener 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, con 8 senadores ausentes.

La sesión abrió con tensiones desde el inicio. En la reunión de labor parlamentaria del día anterior, los bloques habían acordado tratar 50 pliegos. Pero al comenzar el debate en el recinto, el oficialismo incorporó otros 23 expedientes, lo que elevó el total a 73 candidaturas.

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La oposición reaccionó de inmediato: el senador José Mayans lo calificó como “una vergüenza” y advirtió que “el acuerdo de labor parlamentaria se cumple, si no, ¿para qué carajo lo hacemos?”. Su par Juliana Di Tullio también reclamó saber con exactitud cuántos pliegos se incorporaban. La Cámara alta votó entonces un cuarto intermedio de 40 minutos para ordenar el temario.

Al regreso del cuarto intermedio, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció que los bloques habían alcanzado un “acuerdo político y parlamentario” para tratar los 74 pliegos en la sesión del día, incluido el de Michelli.

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La candidatura de la abogada platense había cobrado visibilidad pública luego de que el Ministerio de Justicia solicitara el retiro de su pliego. En esa línea, cabe aclarar que Javier y Karina Milei querían vetar la candidatura de Michelli porque es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon

Bullrich, que se había manifestado en contra de ese retiro, optó finalmente por abstenerse al momento de la votación de Michelli. El pliego fue aprobado con el respaldo de bloques de la oposición.

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Quienes votaron a favor

El pliego de Verónica Michelli obtuvo 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, con los votos negativos provenientes en su totalidad del bloque de La Libertad Avanza

Maximiliano Abad — UCR

Guillermo Eduardo Andrada — CF

Carlos Omar Arce — FR

Beatriz Luisa Avila — Independencia

Daniel Pablo Bensusán — JUS

Jorge Milton Capitanich — JUS

José María Carambia — MSZ

Lucía Benigna Corpacci — JUS

Eduardo Enrique De Pedro — JUS

Juliana Di Tullio — JUS

Carlos Mauricio Espínola — PU

Flavio Sergio Fama — UCR

Anabel Fernández Sagasti — JUS

Natalia Elena Gadano — MSZ

Eduardo Horacio Galaretto — UCR

María Celeste Giménez Navarro — JUS

Enrique Martin Goerling Lara — PRO

María Teresa Margarita González — JUS

María Victoria Huala — PRO

Mariana Juri — UCR

Alicia Margarita Antonia Kirchner — JUS

Daniel Ricardo Kroneberger — UCR

Carlos Alberto Linares — JUS

Cándida Cristina López — JUS

Carolina Losada — UCR

Juan Luis Manzur — JUS

Ana Inés Marks — JUS

José Miguel Ángel Mayans — JUS

Sandra Mariela Mendoza — CF

María Carolina Moises — CF

Elia Esther Del Carmen Moreno — FCS

José Emilio Neder — JUS

Francisco Manuel Paoltroni — LLA

Jesús Fernando Rejal — JSF

Sonia Elizabeth Rojas Decut — FR

Flavia Gabriela Royón — SALT

Fernando Aldo Salino — JSF

Martin Ignacio Soria — JUS

Rodolfo Alejandro Suárez — UCR

Edith Elizabeth Terenzi — CHUB

Sergio Mauricio Uñac — JUS

Mercedes Gabriela Valenzuela — UCR

Eduardo Alejandro Vischi — UCR

Gerardo Zamora — FCS

Quienes votaron en contra

Los 18 votos negativos provinieron en su totalidad del bloque LLA:

Bartolomé Esteban Abdala — LLA

Romina María Almeida — LLA

Carmen Álvarez Rivero — LLA

Ivanna Marcela Arrascaeta — LLA

Ezequiel Atauche — LLA

Vilma Facunda Bedia — LLA

Joaquín Alberto Benegas Lynch — LLA

Mario Pablo Cervi — LLA

Agustín Pedro Coto — LLA

Enzo Fullone — LLA

Juan Cruz Godoy — LLA

Gonzalo Guzmán Coraita — LLA

Nadia Judith Márquez — LLA

María Belén Monte De Oca — LLA

Agustín Aníbal Monteverde — LLA

Bruno Antonio Olivera Lucero — LLA

María Emilia Orozco — LLA

Juan Carlos Pagotto — LLA

Abstenciones

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, se abstuvo al momento de votar la candidatura de Michelli para el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata

Patricia Bullrich — LLA

Silvana Lorena Schneider — UCR

Ausentes

Adán Humberto Bahl — JUS

Julieta Corroza — NQN

Andrea Marcela Cristina — PRO

Luis Alfredo Juez — LLA

Marcelo Néstor Lewandowski — JUS

María Florencia López — JUS

Mariano Recalde — JUS

Alejandra María Vigo — PU