Política

El Gobierno busca una sesión en el Senado en medio del Mundial para reforma electoral y super RIGI

La orden es tratar de que nadie viaje a la Copa del Mundo para estar a disposición. El rol de los gobernadores aliados y una oposición dialoguista que comienza a despegarse

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Senado Pliego de Jueces
El Gobierno busca una sesión en el Senado en medio del Mundial para reforma electoral y super RIGI (Ramiro Souto)

El Mundial de Fútbol paraliza al país. En el Gobierno, sin embargo, buscarán que esa parálisis no pegue de lleno en el Parlamento y ya piensan en, por lo menos, una sesión durante el proceso en el que la pelota ruede en México, los Estados Unidos y Canadá.

“Como mínimo vamos a avanzar en una sesión”, reconoció un operador libertario en los pasillos del Senado. “Nosotros queremos tratar algunos temas antes del segundo semestre”, agregó un hombre de la Casa Rosada que está muy al tanto de los designios de Karina Milei.

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La razón del apuro la desnudó una senadora libertaria que no dudó en señalar que “después de las vacaciones de invierno ya no vamos a tratar casi nada y, además, en el Mundial el foco no está puesto en nosotros —el Congreso—”. “Vamos a intentar como mínimo una sesión. Si podemos, dos. Hay una orden de tratar de no viajar al Mundial y de estar a disposición”, explicó.

El temario que quiere impulsar el oficialismo, si es posible antes de que termine junio —cuando termina la primera ronda—, incluye temas difíciles y controversiales en el debate. En esa lista aparecen el Super RIGI, las modificaciones de la Ley de Sociedades, la Reforma Política, la Ley Hojarasca y, como consecuencia de lo que sucedió en la sesión de ayer en el Senado, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Para la que todavía no hay fecha es la Zona Fría, que tiene media sanción de Diputados pero que en el Senado el 25% de los votos son patagónicos, lo que complica su tratamiento.

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“Está todo frenado, por lo que se va a seleccionar para avanzar en ese momento. Hoy no podemos avanzar con nada, ni siquiera Hojarasca, donde los senadores aliados nos están pidiendo cambios”, explicó un libertario que aseguró que están analizando que la salida para la reforma electoral es que las PASO dejen de ser obligatorias, como pide el PRO y la UCR. “Son todos proyectos de ley muy sensibles y complejos que tienen muchas críticas”.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación
El senador radical Eduardo Vischi (Comunicación Senado)

Cada una de las leyes tiene su razón pero, para diferentes sectores de la oposición, todas apuntan a brindar beneficios a un sector representado en los tecnooligarcas y que tiene su cara más visible a nivel internacional en Peter Thiel, dueño de Palantir, y local en Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre.

El oficialismo espera impulsar el proyecto antes de que finalice junio porque entiende que después de ese momento los aliados empezarán a trabajar en sus respectivos proyectos electorales. “Lo tenés a Macri —Mauricio— de recorrida por diferentes ciudades. La UCR no muestra candidatos nacionales pero los gobernadores van a empezar a buscar una reelección teniendo en cuenta que le vamos a poner candidatos propios en cada uno de los distritos, eso va a complejizar todo”, agregó.

Hay 17 de los 24 gobernadores que tienen habilitada la reelección y en el mundo libertario entienden que los que hasta ahora se mostraron más cercanos a la Casa Rosada comenzarán a alejarse, y evitar el tratamiento de algunos de los proyectos que busca el Ejecutivo es una de las opciones con menos costo político.

“No damos quórum en las comisiones y no avanza. Pedimos modificaciones y se frena todo porque no son permeables a los cambios. Ese será un punto fundamental porque la apertura de las comisiones también conlleva el riesgo por la cantidad de proyectos que tiene la oposición y que hasta ahora el oficialismo contiene sin abrir las comisiones”.

La zanahoria que hasta ahora viene utilizando el oficialismo para “convencer” a los gobernadores es trasladar parte de la recaudación a las provincias, que se muestran cada vez más acuciadas de fondos. Sin embargo, la pelea por la continuidad de los gobiernos provinciales podría hacer que esa zanahoria ya no sea tan efectiva.

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