Política

El Gobierno refuerza la seguridad de la Casa Rosada por el Indio Solari y coordina dónde realizar el velatorio

Fuentes cercanas al Presidente confirman que la Casa de Gobierno no será un lugar a considerar. Hay dudas sobre el Congreso, aunque algunos lo evalúan. Comenzaron las medidas para asegurar la Plaza de Mayo ante el inminente homenaje de los fanáticos

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La gente se acerca a la casa del Indio Solari
Fanáticos del Indio Solari en su casa de Ituzaingó (RS Fotos)

Al Gobierno se le presenta un dilema de magnitudes por estas horas. Este reside en cómo puede organizar la espacialidad para el velorio del Indio Solari, quien falleció esta mañana en su casa de Parque Leloir.

Esto no implica necesariamente que tenga que ser en un edificio que dependa del Estado Nacional, pero la familia del artista ya dispuso que buscarán hacerle una despedida para que sus seguidores puedan verlo por última vez. “Les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”, publicó a comienzos de la tarde su familia en las cuentas oficiales del Indio.

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En paralelo, las redes se hicieron eco de la noticia y comenzaron a ser ámbito de difusión de “misas ricoteras” en todo el país. La más resonante se prevé en la Capital Federal, donde una masa de fanáticos comenzaron a concentrar para homenajearlo las 18 horas en Plaza de Mayo. En la Casa Rosada confirmaron que se está reforzando la custodia sobre la calle Balcarce, más específicamente detrás de las vallas que cruzan a la plaza. No creen que vaya a haber desmanes, pero la Casa Militar tomó contacto inmediato con el Ministerio de Seguridad Nacional, que controla las fuerzas policiales.

Mientras tanto, crece la expectativa para que se defina una sede para el velatorio. En los primeros minutos de la noticia de su muerte, los funcionarios consultados por Infobae no parecían tomar relevancia suficiente del asunto. Esto comenzó a cambiar horas después, cuando tomaron real noción de lo que implicaba la necesidad de su fanaticada por juntarse a despedirlo. “No me podés preguntar eso”, retaba una fuente inobjetable de la Presidencia ante la consulta sobre si la Casa Rosada podía ser un lugar pensado para homenajear al artista.

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Esta negativa se produce por dos motivos. En primer lugar, tienen vigente el recuerdo de los desmanes ocurridos cuando finalizó el velorio de Diego Armando Maradona. En segundo, tampoco existe una afinidad con el artista ni con su público que haga que la cúpula del Gobierno esté predispuesta a realizar una organización de esta ceremonia.

Pero hay funcionarios que están en la Casa de Gobierno que trabajan ahí incluso en tiempos de Alberto Fernández y que tienen sus discrepancias sobre el primer punto, ya que sobre el segundo no tienen mucho por hacer. “Lo de Maradona se volvió incontrolable porque suspendieron el ingreso de público y no les advirtieron que era momentáneo porque había ingresado Cristina. La gente pensó que se cancelaba y estallaron de bronca. Se puede organizar bien. Tenés un fin de semana para que circule gente”, afirman.

Pero hacen una salvedad: “Se tendría que realizar sin uniformados. El público ricotero es antigorra. La pasión y tristeza hace que cualquier circunstancia provoque un chispazo que después no se puede controlar. Se contagia entre la gente y estalla la bronca”, agregan.

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