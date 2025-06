En rechazo a las reelecciones indefinidas, una senadora massista llamó a no dar quórum hoy en la Legislatura bonaerense

La senadora Sofía Vannelli expresó su rechazo a las reelecciones indefinidas que propone el bloque de Unión por la Patria

En medio de los intensos debates que se desarrollan en los pasillos de la Legislatura bonaerense por el proyecto de ley para habilitar las reelecciones indefinidas, la legisladora massista Sofía Vannelli utilizó sus redes sociales para manifestar su absoluto rechazo a la iniciativa que impulsan desde Unión por la Patria, al considerar que “ser parte de esta maniobra es ser cómplice de la decadencia política en la que estamos".

Vannelli, senadora de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, eligió este martes expresar públicamente su postura respecto al proyecto presentado por el senador opositor Luis Vivona, en vísperas al segundo debate sobre esta propuesta.

“La sesión de hoy… ¡atrasa! Tomé la decisión de NO asistir. En lugar de discutir los problemas reales de las y los bonaerenses, estamos debatiendo las RERERE… de legisladores???? No entendieron nada", reclamó Vannelli, ex concejal del partido de Vicente López.

El tuit de la senadora bonaerense Sofía Vannelli

Firme en su postura, Vannelli advirtió que “votar a favor solo nos pone más lejos de la gente”, y justificó: “Quienes votan a favor -o dan quorum para- de eliminar los límites a las reelecciones, no representan a la gente, se representan a sí mismos. Ser parte de esta maniobra es ser cómplice de la decadencia política en la que estamos”.

“La política necesita más renovación, no menos”, cerró Vannelli el mensaje, publicado en su cuenta de la red social X.

En la sesión desarrollada el pasado 15 de abril, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que va contra la ley que limita las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires para cargos legislativos. La iniciativa llevaba la firma de 12 legisladores y no explicitaba que abarque a intendentes; sino a legisladores, concejales y consejeros escolares.

Diputados y senadores bonaerenses de Unión por la Patria

“Modifique el artículo 13 bis de la ley 5109 que quedará redactado de la siguiente manera: los diputados y senadores podrán ser reelectos”, establece la iniciativa que lleva las firmas de los senadores Luis Vivona, Eduado Bucca, Emmanuel González Santalla, Teresa García, Laura Klark, María Elena Daffunchio, Daniela Viera, Amira Curi, María Rosa Martínez, Adrián Santarelli, Walter Torchio y Gustavo Soos.

Sobre la reelección de intendentes, explicaba que los jefes comunales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones por un período de cuatro años y podrá ser reelecto por un nuevo período. También aclara que “Si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”. Los imposibilita sin considerar que el segundo mandato haya sido ejercido en su totalidad o parcialmente, tal como lo enmarca la actual normativa.

Por su parte, no acompañaron la iniciativa ni los legisladores fichados en el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof ni, justamente, la senadora massista Vanelli. Es importante recordar que Sergio Massa fue uno de los impulsores a la limitación en la reelección de cargos electivos.

La propuesta legislativa de Vivona y los otros 11 firmantes no convenció a todas las partes dentro de UxP, y semanas atrás fue la senadora provincial Ayelén Durán quien presentó un proyecto de ley que modifica la ley de reelecciones y habilita a los intendentes por ir por la repitencia en las candidaturas.

Durán formaba parte de La Cámpora, pero desde hace un tiempo migró de la organización cuando hizo lo propio el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. La iniciativa se inscribe en la discusión interna del peronismo.