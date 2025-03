“Patricia Bullrich debería ser condecorada”: fuerte respaldo oficial a la ministra de Seguridad tras el operativo en el Congreso

Manuel Adorni habla en conferencia de prensa (Imagen de archivo)

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó su respaldo absoluto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras el operativo de seguridad llevado a cabo en el Congreso este miércoles. Calificó la contención de la marcha por los jubilados como un “éxito” rotundo. Durante su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, destacó la labor de la funcionaria y sugirió que debería ser condecorada por los resultados de su gestión.

“Patricia Bullrich fue impecable en lo que hizo. No solo que no va a renunciar después de lo ocurrido ayer, debería ser condecorada. Fue un ejemplo de excelencia”, afirmó el vocero presidencial. Adorni también subrayó que las fuerzas de seguridad no fueron responsables de la violencia generada por los manifestantes, los cuales, según su visión, actuaron de manera unilateral. “La violencia estuvo de un solo lado, los manifestantes patearon las vallas, pero las fuerzas de seguridad respondieron con profesionalismo”, explicó.

En tanto, se refirió al reportero gráfico Pablo Grillo, sobre quien destacó que “la propia ministra se ha lamentado públicamente y estamos todos muy consternados” por su estado de salud. “De todas maneras, el diálogo con la familia quedó roto cuando el padre la acusó (a Bullrich) de ser cómplice. Pero estamos sobre el tema y nos actualizamos a cada minuto de cuál es la situación”, completó.

Jubiados volvieron a marchar frente al Congreso, esta vez junto a organizaciones sociales, políticas y sindicatos

La familia del trabajador de prensa herido en la manifestación del 12 de marzo reveló este jueves que su estado sigue mejorando. Fabián Grillo, su padre, señaló que “durante el día de ayer (miércoles), desde la mañana hasta la noche, estuvo sin respirador”, y aunque todavía tiene inflamaciones en el rostro, “abrió un poquito los ojos”.

En la conferencia, Adorni también abordó otros temas de relevancia, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual considera un paso importante para Argentina. “Este acuerdo es distinto a los anteriores porque busca un cambio profundo en la economía del país. Durante décadas, se acudió al FMI para lidiar con el déficit fiscal crónico, pero ahora tenemos un gobierno que está dispuesto a hacer frente a estos desafíos”, sostuvo.

El vocero destacó que, por primera vez, el FMI negocia con un país cuyo gobierno es “más ortodoxo que su propia visión” y que el acuerdo permitirá a Argentina avanzar hacia la estabilidad económica y reducir la inflación. En este marco, sostuvo que el nuevo crédito “no aumenta la deuda bruta del Estado nacional”, y defendió las condiciones en las que se aprobó el DNU: “Los acuerdos son confidenciales, porque la política económica es responsabilidad del Ejecutivo. Esto no fue un cheque en blanco, ni mucho menos”, dijo Adorni.

El oficialismo logró 129 votos para ratificar el DNU del acuerdo con el FMI

También se refirió a la reforma judicial impulsada por el presidente Javier Milei, anunciando que el nuevo sistema acusatorio se implementará en los tribunales de Comodoro Py el 11 de agosto, con el objetivo de asemejar el sistema judicial argentino al de Estados Unidos.

En cuanto al paro nacional convocado por la CGT, Adorni criticó la medida y afirmó que no tiene justificación, dado que el Gobierno ha tomado acciones para corregir los problemas heredados, como la inflación. “Este es el gobierno que más rápido sufrió un paro nacional. Los paros son para defender intereses propios y no para defender al trabajador”, manifestó.

Justamente esta tarde, a partir de las 15, el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo se reunirá en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires, para definir los detalles del paro general que llevarán adelante en los primeros días de abril.

Si bien se había definido que la medida de fuerza iba a realizarse el martes 8 de abril, una serie de tensiones internas generaron que la fecha se ponga en suspenso.