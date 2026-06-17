América Latina

Crisis en Cuba: las casas históricas de la isla penden de un hilo mientras la economía se derrumba

En tanto que “La Habana se está cayendo a pedazos” según los propios comentarios de los residentes, la falta de mantenimiento, el hacinamiento y la escasez de recursos agravaron el déficit habitacional en la ciudad

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La gente pasa junto a un montón de basura en una calle del barrio de Centro Habana, en La Habana, el 13 de junio de 2026 (Pablo Porciuncula/AFP)
La gente pasa junto a un montón de basura en una calle del barrio de Centro Habana, en La Habana, el 13 de junio de 2026 (Pablo Porciuncula/AFP)

Las familias atrapadas en edificios colapsados de La Habana vieron cómo su vida cotidiana se redujo a la espera en alojamientos improvisados, con promesas oficiales que nunca se concretan por parte del régimen cubano. La capital de Cuba, famosa por su arquitectura colonial, enfrenta una crisis habitacional que pone en peligro la vida de miles de personas.

La situación extrema se refleja en historias como la de Marnie Estevez, según relató a AFP desde el antiguo apartamento neoclásico donde vivía. “Los bomberos tuvieron que venir y bajar a mi abuela con una grúa”, contó sobre el día en que una tormenta destruyó la escalera del edificio y su familia quedó atrapada en el tercer piso.

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En la actualidad, la madre y la abuela de Estevez siguen en un albergue, como parte de las miles de personas evacuadas de edificaciones declaradas inhabitables. El proceso de realojo se repite en toda la ciudad, donde los derrumbes se convirtieron en una amenaza diaria para los habitantes.

En el histórico barrio de Habana Vieja, nueve familias desalojadas tras el colapso de su edificio pasaron tres años en un gimnasio de boxeo. Las condiciones son precarias: las familias levantaron paredes de cartón y sábanas para intentar mantener algo de privacidad, mientras cables eléctricos recorren el suelo y no hay agua corriente.

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Quienes residen en estos refugios enfrentan el calor extremo bajo techos de zinc y la rutina marcada por el ruido de los sacos de boxeo. Dayana García, madre de tres hijos, resumió el escenario que enfrenta: “Parece muy difícil (una solución), dada la situación”.

Unos deportistas entrenan en un gimnasio de boxeo en el que se han instalado familias sin hogar, en La Habana Vieja, el 9 de junio de 2026. Estas familias llevan casi tres años viviendo en el interior de un gimnasio de boxeo de La Habana, en condiciones precarias y sin intimidad, en espacios improvisados separados por cartones, muebles y sábanas, en medio de la grave crisis que atraviesa Cuba (Yamil Lage/AFP)
Unos deportistas entrenan en un gimnasio de boxeo en el que se han instalado familias sin hogar, en La Habana Vieja, el 9 de junio de 2026. Estas familias llevan casi tres años viviendo en el interior de un gimnasio de boxeo de La Habana, en condiciones precarias y sin intimidad, en espacios improvisados separados por cartones, muebles y sábanas, en medio de la grave crisis que atraviesa Cuba (Yamil Lage/AFP)

Actualmente, la crisis de vivienda supera las 900.000 unidades en todo el país, según reconocen las propias autoridades. La economía cubana, sumados a los recursos limitados, no puede responder a la emergencia.

La falta de mantenimiento, el hacinamiento y la escasez de recursos agravaron el déficit habitacional en la ciudad. Las familias afectadas, muchas de ellas con niños y ancianos, enfrentan condiciones de insalubridad y precariedad, sin una solución a corto plazo por parte de las autoridades.

La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, concentra cerca de 900 edificios catalogados, varios de los cuales datan del siglo XVI. Sin embargo, muchos de estos monumentos muestran grietas y derrumbes que dejan el cielo a la vista, como si fueran escenarios vacíos.

Entre 2000 y 2013 se desplomaron 3.856 edificios en la ciudad, casi uno por día, según datos de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Para 2020, alrededor del 37 % de las viviendas en Cuba se consideraban inseguras.

La madre de Estevez, Leodiska Canino, fue tajante sobre el abandono: “La Habana se está cayendo a pedazos”, sentenció. “Aquí no hay dinero para arreglar nada”, agregó, reflejando el sentimiento generalizado de impotencia.

En el gimnasio que ahora es hogar para varias familias, la electricidad llega por cables improvisados y la humedad afecta la salud de los niños. García, la joven madre, denunció que uno de sus hijos desarrolló una infección pulmonar y responsabilizó directamente a las autoridades: “Nadie del Gobierno viene aquí... ni siquiera para ver cómo estamos, si estamos vivos o muertos.”

Fachada del Museo del Ron Havana Club en La Habana Vieja, La Habana, el 16 de junio de 2026 (Pablo Porciuncula/AFP)
Fachada del Museo del Ron Havana Club en La Habana Vieja, La Habana, el 16 de junio de 2026 (Pablo Porciuncula/AFP)

Algunos edificios fueron sometidos a renovaciones durante la campaña turística de los años 90 y tras la visita del ex presidente estadounidense Barack Obama en 2016. Sin embargo, en la mayoría, los balcones y pisos superiores solo se mantienen en pie gracias a pilotes de madera improvisados por los propios habitantes.

Estevez, que trabaja cuidando niños y ancianos, intenta reparar por sí misma el apartamento familiar, aunque las grietas en las paredes la mantienen en vilo. Mientras tanto, la capital cubana exhibe fachadas pintorescas que ocultan una realidad marcada por la precariedad y la falta de respuestas.

Las historias de quienes viven en La Habana dejan ver algo más que ruinas: son también el testimonio de la resistencia cotidiana frente al abandono y la crisis.

(Con información de AFP)

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