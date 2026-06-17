Crimen y Justicia

Un padre y su hijo adolescente fueron detenidos por robar un comercio en pleno centro de Mendoza

Una alarma activó el sistema de videovigilancia y permitió que la policía localizara a los sospechosos, quienes escapaban tras forzar la persiana de un comercio

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La Policía de Mendoza capturó a los dos acusados y recuperaron parte de lo sustraído tras el hecho
La Policía de Mendoza capturó a los dos acusados y recuperaron parte de lo sustraído tras el hecho

La madrugada del lunes, agentes de la Policía y preventores municipales detuvieron a un hombre y su hijo menor de edad tras confirmar que ambos habían realizado un robo en un local de celulares ubicado en la calle Rioja, entre Garibaldi y Catamarca en el centro de la ciudad de Mendoza. El caso se inició cuando la alarma del comercio alertó sobre la presencia de personas dentro del local.

De acuerdo con Diario Mendoza Today, los sospechosos violentaron la persiana metálica para acceder al comercio. Una alarma de seguridad se activó mientras ambos permanecían dentro del local, lo que alertó de inmediato a las autoridades. El seguimiento policial se facilitó gracias a la intervención del Centro de Operaciones y Videovigilancia, cuyos operadores lograron detectar a dos personas con las características de los presuntos autores.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo los involucrados caminaron por distintas calles del microcentro hasta llegar a la zona de San Martín. Posteriormente, se subieron a un taxi en la calle Godoy Cruz. Con esa información, personal policial y preventores municipales iniciaron un operativo de seguimiento que permitió interceptarlos a pocas cuadras del lugar.

Personal policial y preventores municipales realizaron el operativo coordinado que permitió interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del robo. Una vez identificados, se confirmó que se trataba de un padre y su hijo menor de edad. El hombre fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos, mientras que el adolescente quedó a disposición del Polo Judicial, a la espera de que un familiar acudiera a retirarlo.

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Las autoridades destacaron que el accionar del sistema de videovigilancia resultó clave para el seguimiento y detención de los implicados. Además, el caso generó comentarios en redes sociales por la relación familiar de los detenidos y el hecho de que un menor estuviera involucrado en el delito. La causa quedó bajo investigación para determinar la participación precisa de cada uno de los detenidos y para establecer si existieron otros posibles involucrados en el hecho.

Robo a una farmacia en Mendoza

La encargada de una farmacia ubicada en la intersección de Alem y Olascoaga, en San Rafael, descubrió durante la mañana del lunes un robo que afectó al comercio. Según describió Mendoza Post, al llegar a su lugar de trabajo, la empleada notó la falta de una suma de dinero, medicamentos y diversos daños en la estructura del local.

De acuerdo con el reporte policial, los autores del hecho lograron acceder al establecimiento tras forzar un ventiluz ubicado en el subsuelo. En el lugar, personal de la Comisaría 8ª verificó el ingreso y constató la sustracción de aproximadamente 30 mil pesos en efectivo y una cantidad no precisada de medicamentos, junto a otros efectos personales.

Durante la inspección, los agentes hallaron un ladrillo cerca del ventiluz, lo que indica el punto de acceso utilizado por los delincuentes. Además, se supo que los involucrados intentaron abrir la caja fuerte mediante el uso de una amoladora, aunque no consiguieron su objetivo. La denuncia del episodio fue formalizada en la comisaría jurisdiccional, y la causa quedó a cargo del ayudante fiscal de turno.

La investigación se orienta ahora a la recolección de pruebas y al análisis de posibles registros de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. El caso se suma a una serie de hechos delictivos recientes que han generado preocupación en el sector comercial de San Rafael, donde el robo de medicamentos y dinero afecta a la seguridad del barrio. El hecho permanece bajo pesquisa judicial y policial aunque aún no hay novedades sobre los autores al cierre del reporte.

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