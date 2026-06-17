Crimen y Justicia

Balearon a un repartidor de 60 años durante un intento de robo en Lanús

La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital local, donde permanece internada. Pese a la violencia del hecho, su vida no estaría en riesgo

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Todo ocurrió cuando la víctima trataba de entregar una pizza en la zona oeste de la ciudad (X: @Ojo_Kritico)

Un hombre de 60 años fue baleado en el abdomen durante un intento de robo mientras realizaba repartos en la zona de Lanús Oeste. La escena sucedió en cuestión de segundos y quedó registrada por una de las cámaras de seguridad de la cuadra. Por el momento, no hay detenidos.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Ucrania y Pedernera, cuando la víctima, identificada como Daniel, se encontraba entregando un pedido de pizzas a bordo de su vehículo particular. Según se pudo observar en el video, el hombre llegaba hacia la puerta de los clientes y, mientras esperaba, fue abordado por un delincuente armado.

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De acuerdo con la información obtenida por Data Conurbano, el ladrón había descendido de un automóvil que se detuvo bruscamente junto a la víctima. Tras lograr acorralarlo, este lo amenazó de muerte y le exigió sus pertenencias y las llaves del coche.

Aparentemente, la reacción demorada del hombre, producto de la tensión del momento, desencadenó que el asaltante le disparara directamente en el abdomen antes de escapar del lugar. Luego de que recibiera el disparo, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde recibió atención médica inmediata.

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El paciente permanece internado, pero se encuentra fuera de peligro
El paciente permanece internado, pero se encuentra fuera de peligro

Según confirmaron los profesionales de la salud, el disparo no puso en riesgo su vida. De hecho, la propia víctima relató a sus allegados, ya en etapa de recuperación, que su panza voluminosa ayudó a que la bala quedara atascada y no provocara heridas fatales.

Actualmente, el caso está siendo investigado por la policía y la justicia, quienes analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar el vehículo en el que se movilizaban los autores del ataque y avanzar en su captura.

Robo piraña en Lanús

Una banda de cinco delincuentes protagonizó un robo piraña el jueves pasado en la localidad bonaerense de Lanús, donde una mujer fue asaltada de manera violenta en plena luz del día. El hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas en la calle Guillermo Gaebeler al 2100, según registraron las cámaras de seguridad.

La víctima, identificada como Cristina, había salido de su casa para buscar a su perro y, al regresar, fue interceptada por el grupo. En cuestión de segundos, los asaltantes la golpearon para arrebatarle las llaves de su Toyota Yaris, además de su cartera y su teléfono celular, informaron fuentes a Infobae.

Robo piraña en Lanús: cinco delincuentes la interceptaron mientras paseaba al perro y le llevaron el auto en segundos
El momento en el que la mujer fue atacada por la banda de delincuentes

Según registraron las cámaras de seguridad, en menos de 10 segundos, lograron subirse al vehículo y huir. Mientras que la mujer quedó golpeada en la puerta de su casa. Todo sucedió mientras la puerta de su casa permanecía abierta, con su hijo en el interior, detalló la víctima en declaraciones a A24.

Cristina relató que uno de los asaltantes se mantuvo junto a la puerta, con la intención de impedir que su hijo pudiera salir a ayudarla. El episodio ocurrió a plena luz del día y en una zona residencial, lo que generó preocupación entre los vecinos.

En su testimonio, Cristina afirmó: “Me encontraron a mí, indefensa, y se llevaron el auto, la cartera y el celular”. Además, la víctima remarcó que los delincuentes “eran muy chiquitos” y consideró que “tendrían que estar estudiando o trabajando”. A pesar del shock, manifestó: “Dentro de todo lo malo, estoy bien. Siempre soy una mujer precavida, pero no sirve de nada”.

El caso expuso la modalidad del robo piraña, caracterizada por la velocidad y violencia con la que actúan bandas numerosas, enfocándose en víctimas desprevenidas y zonas residenciales. Frente a esto, las autoridades locales analizan las imágenes captadas para intentar identificar a los involucrados, quienes permanecen prófugos.

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