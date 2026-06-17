Tragedia en un partido de futbol: un adolescente murió tras recibir un pelotazo en el pecho

El menor fue trasladado al CIS de La Banda, pero no pudieron reanimarlo (Foto: Sde.gob.ar)

Un encuentro recreativo entre amigos en una cancha del barrio Primero de Mayo de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero, tuvo un desenlace fatal este martes por la tarde tras la muerte de un adolescente de 15 años. El joven perdió la vida debido a un golpe en el pecho durante un partido de fútbol.

Según las primeras informaciones, el joven recibió un pelotazo en la zona del tórax y segundos después se descompensó. Quienes estaban presentes intentaron asistirlo de inmediato, al mismo tiempo que solicitaban ayuda médica. Pero debido a la gravedad del cuadro, el adolescente —identificado como Valentín D.— fue trasladado en un vehículo particular al Centro Integral de Salud (CIS), donde ingresó sin signos vitales. A pesar del trabajo de los profesionales de guardia, no lograron reanimarlo.

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De acuerdo con lo informado por Diario Panorama, la causa exacta del fallecimiento aún no fue confirmada de manera oficial. Las autoridades trabajan para determinar si el impacto recibido tuvo relación directa con el desenlace, y se aguardan los resultados de la autopsia ordenada en el marco de las actuaciones judiciales en curso.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Banda-Robles, junto con las autoridades policiales de la jurisdicción.

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Tal como indicó el Nuevodiarioweb, el menor jugaba en las inferiores del Club Sarmiento de La Banda, desde donde emitieron un mensaje de despedida. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria. QEPD Valentín”, señalaron desde las redes de la institución.

Le dispararon en un partido de fútbol infantil

A fines de abril, un violento episodio tuvo lugar en un encuentro de fútbol para niños. El agresor, padre de uno de los menores que jugaba, disparó contra otro papá en el Parque Gazzano de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

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El episodio ocurrió cerca de las 19:20 del viernes 24 de abril y fue registrado en video por un testigo presente en el lugar, al término del encuentro recreativo.

La víctima, identificada como M. J. M., de 32 años, jugaba en la cancha del parque cuando un hombre con remera amarilla, acompañado de una mujer, se le acercó y comenzó a reclamarle que supuestamente había agredido a su hijo.

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Discutió con otro papá y le disparó en la pierna

Según el relato que M. J. M. brindó a las autoridades, la discusión escaló y él respondió con un golpe de puño. En ese momento, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó en la pierna izquierda. Tras esto, el hombre se retiró del lugar. El ataque quedó registrado en un video. En las imágenes se ve el momento del enfrentamiento y la secuencia del ataque.

“¿Por qué le pegaste al nene?”, le dijo el agresor a la víctima antes de que la situación derivara en el disparo. De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el trasfondo del incidente habría sido una pelea previa entre los hijos de ambos hombres, dos niños de 10 años.

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El hombre herido de bala fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde recibió atención médica y fue dado de alta. “Se le realizaron estudios, no presentó lesiones de gravedad, se le coloca antitetánica y antibiótico”, precisaron fuentes médicas a este medio. El personal de la División Homicidios llegó al lugar para recopilar testimonios y se solicitó la intervención de la Policía Científica.

En el marco de la investigación, los efectivos relevaron registros y localizaron el domicilio del hijo del agresor. Al entrevistarse con la madre del menor, la mujer indicó que había sido ella quien alertó al padre sobre lo ocurrido en el parque. El hombre, identificado como J.G., no estaba en su vivienda al momento del operativo.

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Según los datos recabados, reside en el barrio Consejo y tiene una verdulería llamada Thiaguito Onur sobre la calle Ameghino, en el barrio San Agustín.