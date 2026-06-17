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River inicia su pretemporada antes de viajar rumbo a España: ausencias de peso y amistoso internacional

El Millonario será uno de los primeros equipos en iniciar la puesta a punto de cara al segundo semestre del año

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River Plate publicó un video del primer día de Eduardo Coudet como DT
Chacho Coudet dispuso que River sea uno de los primeros equipos en volver a los trabajos

El plantel de River Plate afrontará una pretemporada que rompe los esquemas tradicionales bajo la conducción de Eduardo Coudet, quien dispuso que la parte más exigente de la preparación se traslade a España. Los dirigidos por el Chacho retomarán los trabajos este 17 de junio en el predio de Ezeiza, para luego instalarse en el exclusivo complejo La Finca Resort, ubicado en la localidad de Algorfa, desde el 21 de junio hasta el 5 de julio.

La primera etapa contemplará estudios médicos y rutinas iniciales en territorio argentino. Este regreso al trabajo marca el inicio de una planificación que busca elevar la exigencia física y futbolística. El propio Coudet, con experiencia previa en el fútbol español por su paso por Celta y Alavés, optó por un escenario reconocido internacionalmente por su infraestructura de alto nivel, donde habitualmente se concentran selecciones y equipos profesionales, como el Elche.

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La Finca Resort, calificado como un “paraíso en la Costa Blanca”, ofrece dos campos de golf de 18 hoyos, un hotel cinco estrellas con spa, una variedad de restaurantes y un centro de entrenamiento especializado con canchas de fútbol de césped natural, además de pistas de tenis y pádel, gimnasio y áreas de recreación. La selección argentina eligió ese mismo lugar para trabajar durante la fecha FIFA de noviembre de 2025 y, tras su viaje para enfrentar a Angola, prolongó allí la concentración.

Finca Resort Pretemporada River
La Finca Resort, calificado como un “paraíso en la Costa Blanca”, el lugar elegido por River Plate para realizar la pretemporada

Eduardo Coudet intentará imprimirle a su equipo el ritmo físico y la intensidad que exige para afrontar el semestre. La pretemporada combinará sesiones físicas con ensayos futbolísticos, para que el cuerpo técnico pueda transmitir una idea de juego que aún no logró instalar plenamente desde su llegada.

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Dentro del cronograma, la dirigencia de River Plate coordina los detalles para disputar un partido amistoso internacional ante Flamengo de Brasil. Según pudo saber Infobae, el encuentro se celebraría el 3 de julio en Portugal. Este duelo representaría un test de alto nivel para medir el estado del plantel y afianzar los conceptos trabajados en la concentración europea en la previa a un segundo semestre donde tendrá por delante la Copa Argentina (jugará los 16avos de final el 17 de julio ante Aldosivi de Mar del Plata), el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Sudamericana (enfrentará al ganador de Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela).

El armado del plantel para la pretemporada incluye movimientos significativos. Nicolás Otamendi es, hasta el momento, la única incorporación presentada oficialmente. Además, Mauro Arambarri ya está abrochado y su anuncio se realizará en breve. Mientras tanto, la dirigencia mantiene negociaciones por otros futbolistas: el colombiano Nelson Deossa, del Betis, y Federico Fattori, mediocampista de Argentinos Juniors.

Finca Resort Pretemporada River
El gimnasio de Finca Resort que utilizará River Plate durante la pretemporada en Alicante

Por otro lado, el Millonario emitió un comunicado en la noche de este martes para oficializar que Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse para entrenar desde el lunes 22 de julio. Kevin Castaño se unirá a este grupo a su vuelta del Mundial y Matías Galarza Fonda, a préstamo en Atlanta United, también será parte de esa lista “en caso que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente”.

La entidad de Núñez agregó que Ian Subiabre y Santiago Lencina tampoco viajarán a la pretemporada porque poseen “negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones”. En este sentido, Andrés Herrera “tiene negociaciones en curso” para su “transferencia definitiva” al Columbus Crew. “El Club informa que declaró negociables a cuatro futbolistas que integrarán la delegación que viajará a Alicante, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos agentes”, concluyeron la misiva. El arquero Ezequiel Centurión sería uno de ellos.

La lista de quienes viajarán a España se encuentra aún sujeta a modificaciones por el mercado de pases y las competencias internacionales. El entrenador sabe que no podrá contar con los jugadores convocados a la Copa del Mundo: Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero. Además, Kendry Páez y Matías Viña deberán regresar a Chelsea y Flamengo, respectivamente, ya que se rescindirán sus préstamos desde ambos clubes en las próximas horas.

A la par, dos futbolistas que oficiaron de sparring en la selección, Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, se sumarán directamente a la pretemporada en Alicante, según consignó Infobae en base a fuentes del club.

El plantel vivirá durante casi dos semanas en un entorno diseñado para la alta competencia, con habitaciones luminosas, amplias terrazas y vistas al campo de golf, la piscina o los jardines. Las rutinas diarias incluirán sesiones de entrenamiento en césped natural y actividades de recuperación en el spa, lo que permitirá a River Plate aprovechar al máximo las instalaciones de La Finca Resort.

La planificación de Eduardo Coudet contempla confeccionar un plantel a su imagen, con la meta de relanzar la competitividad de un equipo que busca volver a ser protagonista en todos los frentes, tras caer en la definición del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba.

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