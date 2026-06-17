Los líderes del G7 debatirán los riesgos de seguridad de la IA y las redes sociales en el cierre de la cumbre en Francia (REUTERS)

Los líderes del G7 centrarán este miércoles su última jornada de trabajo en los riesgos de seguridad asociados a la inteligencia artificial y las redes sociales, en el cierre de una cumbre marcada por las discusiones sobre Irán, Ucrania y el protagonismo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La reunión de tres días congregó a los mandatarios de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos en la ciudad francesa de Evian. Durante las sesiones previas, los líderes abordaron el acuerdo impulsado por Trump para poner fin a la guerra con Irán y los esfuerzos diplomáticos para aumentar la presión sobre Rusia con el objetivo de avanzar hacia una solución negociada para la guerra en Ucrania.

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En la jornada final, el foco se trasladará al ámbito digital. Algunos países europeos del grupo impulsan mayores medidas de regulación y seguridad tecnológica, una posición que provocó diferencias con Estados Unidos.

Como parte de las actividades programadas, los líderes compartirán un almuerzo con figuras destacadas del sector tecnológico. Entre los invitados figuran Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI; Dario Amodei, responsable de Anthropic; y Arthur Mensch, representante de la empresa europea Mistral AI.

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El debate se produce en medio de iniciativas impulsadas por varios gobiernos europeos para limitar el acceso de menores de edad a determinadas plataformas digitales. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el lunes que los menores de 16 años tendrán prohibido utilizar redes sociales en el Reino Unido. Francia también estudia medidas similares.

El primer ministro británico, Keir Starmer (REUTERS)

Antes del inicio de la cumbre, el presidente francés, Emmanuel Macron, explicó los objetivos de la discusión prevista para este miércoles. Según expresó en un video publicado en Instagram, el encuentro buscará analizar cómo “mejorar la ciberseguridad y proteger a nuestros niños y nuestras democracias”.

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Además de la agenda tecnológica, los líderes dedicarán parte de la jornada a las conversaciones finales sobre los principales asuntos internacionales. Las siete potencias intentarán consensuar declaraciones conjuntas sobre Medio Oriente y Ucrania antes de que cada mandatario ofrezca conferencias de prensa por separado.

Trump concentró gran parte de la atención durante toda la cumbre. Funcionarios franceses destacaron que el mandatario estadounidense permaneció durante la totalidad del encuentro, a diferencia de la cumbre anterior celebrada en Canadá, donde abandonó las actividades antes de su conclusión.

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Tras el cierre oficial de las sesiones, Macron recibirá a Trump en el Palacio de Versalles, en las afueras de París. El mandatario francés extendió una invitación especial para una cena privada que tendrá lugar una vez finalizadas las reuniones del G7.

Trump confirmó el martes que aceptó la invitación y elogió el histórico recinto. Al referirse al palacio asociado al rey Luis XIV, sostuvo que no se trata de una construcción con apariencia ostentosa sino de “lo auténtico”. Macron, por su parte, buscó restar relevancia protocolar al encuentro y afirmó previamente que la velada en Versalles no constituirá una “cena de gala”.

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Tras el cierre oficial de las sesiones, Macron recibirá a Trump en el Palacio de Versalles, en las afueras de París (NYT)

La situación en Irán continuará ocupando un lugar destacado en las conversaciones entre los aliados occidentales. Los líderes esperan obtener más precisiones de Trump sobre el acuerdo alcanzado con la República Islámica para poner fin al conflicto en Medio Oriente, cuya firma está prevista para el viernes en Suiza.

El presidente estadounidense afirmó que Washington no tiene “ninguna obligación” de invertir en Irán después del acuerdo. También reiteró que la prioridad de Estados Unidos consiste en impedir que Teherán obtenga armas nucleares.

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Trump advirtió además que “todo el infierno” caerá sobre Irán si el país intenta desarrollar ese tipo de armamento.

Respecto de la guerra en Ucrania, el mandatario estadounidense endureció su postura hacia Moscú. Trump señaló que Rusia debe “alcanzar un acuerdo” y dejó abierta la posibilidad de restablecer sanciones que anteriormente habían sido suspendidas.

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El presidente estadounidense también expresó críticas hacia el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Según indicó, Netanyahu “tiene que ser más responsable con respecto al Líbano”.

Trump advirtió además que “todo el infierno” caerá sobre Irán si el país intenta desarrollar ese tipo de armamento (EP)

Trump añadió que la campaña militar israelí contra Hezbollah en territorio libanés “ha durado demasiado”, en una de las observaciones más críticas formuladas por el mandatario estadounidense hacia el gobierno israelí durante las últimas semanas.

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(Con información de AFP)