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Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra Ucrania: al menos nueve muertos y más de 70 viviendas dañadas

El Ejército ruso bombardeó localidades del sur y este del país invadido, y las consecuencias fueron desde edificios residenciales incendiados, vehículos e infraestructura civil destruida, hasta víctimas fatales

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Al menos nueve personas murieron el martes en Ucrania tras una serie de bombardeos atribuidos a fuerzas de Rusia. Los ataques alcanzaron varias regiones del país, con víctimas civiles y daños materiales considerables.

En la ciudad de Nikopol, en la región de Dnipro (centro-este), el ejército ruso utilizó drones contra civiles que transitaban por una carretera. El jefe de la administración regional, Oleksander Ganja, detalló a través de Telegram que entre los fallecidos se encuentran “una mujer de 87 años y su hijo, de 51”. El funcionario añadió que los ataques se dirigieron de forma directa contra la población civil.

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En Sloviansk, ciudad considerada uno de los bastiones ucranianos en la región oriental de Donetsk, tres personas murieron en bombardeos rusos contra zonas residenciales e industriales. El alcalde, Vadim Liakh, informó que “dos mujeres y un hombre” figuran entre las víctimas mortales y precisó que al menos seis civiles resultaron heridos. Liakh señaló también que los ataques destruyeron o dañaron más de 70 viviendas.

Los bomberos trabajan en el lugar donde un edificio de apartamentos ha sido alcanzado por un ataque con drones rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Zaporizhzhia (Ucrania), el 16 de junio de 2026 (REUTERS)
Los bomberos trabajan en el lugar donde un edificio de apartamentos ha sido alcanzado por un ataque con drones rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Zaporizhzhia (Ucrania), el 16 de junio de 2026 (REUTERS)

La región de Kherson, en el sur de Ucrania, reportó nuevas víctimas por ataques con drones. La Fiscalía regional indicó que un hombre murió en el pueblo de Virivka y otro en la ciudad de Jersón, donde además se registraron cuatro heridos. La misma fuente comunicó que otras doce personas resultaron heridas en varios ataques perpetrados en la región este martes.

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A su vez, el ataque con drones en la ciudad ucraniana de Zaporizhzhia dejó otra persona muerta y siete heridas durante la noche del martes,. El ataque provocó un incendio en un edificio residencial de tres plantas, que abarcó una superficie de 800 metros cuadrados.

Las tareas de extinción se vieron dificultadas por la amenaza constante de nuevos ataques, lo que obligó a los rescatistas a buscar refugio en varias ocasiones. El fuego pudo ser controlado recién en horas de la mañana.

El bombardeo causó además daños en otros edificios residenciales, vehículos e infraestructura civil en distintos sectores de la ciudad. El Servicio Estatal de Emergencias desplegó equipos de psicólogos, quienes brindaron asistencia a 38 personas, entre ellas dos niños.

El humo se eleva desde un bloque de pisos alcanzado por un ataque con drones rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Zaporizhzhia (Ucrania), el 16 de junio de 2026 (REUTERS)
El humo se eleva desde un bloque de pisos alcanzado por un ataque con drones rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Zaporizhzhia (Ucrania), el 16 de junio de 2026 (REUTERS)

En paralelo, Kiev insiste a sus aliados en la necesidad de presionar a Moscú para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la invasión que ya lleva más de 4 años activa. Por este motivo, los líderes del G7 resolvieron este martes reforzar las sanciones al petróleo y gas rusos y ampliar el suministro de sistemas de defensa aérea a Ucrania, durante la cumbre desarrollada en la localidad francesa de Évian, a la que asistió el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

En una declaración conjunta, los siete países manifestaron estar “unidos en su apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial” y se comprometieron a “fortalecer las sanciones, incluidas las del sector del petróleo y el gas”, al señalar que es “el momento adecuado para proceder con medidas adicionales”.

Los líderes fundamentaron la decisión de endurecer las restricciones energéticas tras el acuerdo alcanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reabrir el estrecho de Ormuz, factor que favoreció la baja de los precios internacionales del crudo.

En el plano militar, el G7 acordó “aumentar la entrega de capacidades de defensa aérea, sistemas adicionales e interceptores, y capacidades de largo alcance” a Ucrania. También se mostraron “dispuestos a considerar” el otorgamiento de licencias para que Kiev incremente su propia producción de armamento, una de las exigencias principales de Zelensky.

Trump y Zelensky mantuvieron una reunión en el marco de la cumbre del G7 en Francia (Europa Press)
Trump y Zelensky mantuvieron una reunión en el marco de la cumbre del G7 en Francia (Europa Press)

La declaración incluyó el compromiso de “proporcionar apoyo adicional para que Ucrania pueda superar el próximo invierno” y remarcó la relevancia de la resiliencia energética del país.

En paralelo, Reino Unido y Canadá anunciaron nuevas sanciones dirigidas a la llamada “flota fantasma”, utilizada para transportar petróleo y gas ruso eludiendo restricciones occidentales, así como a redes financieras y el sector de defensa de Rusia.

Durante la jornada, Zelensky mantuvo reuniones bilaterales con Trump y el anfitrión, el presidente francés Emmanuel Macron, y tiene previsto permanecer en Évian hasta la clausura de la cumbre, este miércoles, cuando se espera un nuevo encuentro con el mandatario estadounidense.

Desde el inicio de la invasión rusa, los países del G7 han impuesto varias rondas de sanciones contra Moscú, aunque su impacto ha sido cuestionado, ya que Rusia logró reorientar parte de sus exportaciones energéticas hacia mercados como China e India, que no se sumaron a las medidas occidentales.

(Con información de AFP y EFE)

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