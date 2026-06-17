El presidente surcoreano le pidió ayuda a Donald Trump para lograr la paz con Corea del Norte, como lo hizo “en Medio Oriente”

El presidente estadounidense Donald Trump (centro) y su par surcoreano Lee Jae-myung (arriba a la izquieda) en la cumbre del G7 (REUTERS/Christian Hartmann)

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, solicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que lo ayude a alcanzar la paz con Corea del Norte, “tal como resolvió el conflicto en Medio Oriente”. Según un comunicado de la oficina presidencial surcoreana, durante una conversación mantenida en la cumbre del G7 en Francia, Trump consultó a Lee sobre los avances en las relaciones intercoreanas.

La petición se produjo en el contexto de la inminente firma de un memorando de entendimiento entre Washington e Irán para poner fin a su guerra, un hecho que ha alimentado la expectativa de que la administración de Trump podría concentrarse a continuación en la península coreana. El mandatario estadounidense avivó esa especulación tras anunciar el acuerdo con Teherán al publicar en sus redes sociales una imagen junto al dictador norcoreano Kim Jong-un, tomada durante su cumbre de 2018 en Singapur.

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En el diálogo entre el mandatario estadounidense y el surcoreano, “el presidente Lee le pidió que él (Trump) tomara la iniciativa para lograr una resolución pacífica de la cuestión norcoreana, tal como resolvió el conflicto en Medio Oriente”. El boletín añadió que el inquilino de la Casa Blanca “expresó su compromiso de trabajar” para alcanzar esa distensión.

El presidente Lee mantiene una postura conciliadora hacia Corea del Norte, en contraste con la más firme de su predecesor, Yoon Suk Yeol. En esa línea, el Ministerio de Defensa de Seúl anunció nuevas normas que amplían el acceso público a la zona fronteriza altamente militarizada, permitiendo a los civiles acercarse varios kilómetros más al límite con Corea del Norte.

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El líder norcoreano Kim Jong Un supervisa los lanzamientos de prueba de una combinación de misiles balísticos tácticos, cohetes de artillería y misiles de crucero de precisión en un lugar no revelado de Corea del Norte, el 26 de mayo de 2026, según esta fotografía publicada el 27 de mayo de 2026 por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA. KCNA vía REUTERS

Las dos Coreas continúan técnicamente en guerra desde 1953, cuando el conflicto finalizó con un armisticio y no con un tratado de paz, y se hallan separadas por una zona desmilitarizada. Por años, la Línea de Control Civil (CCL) restringió el paso de surcoreanos a menos de 10 kilómetros al sur de la frontera fortificada. El ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, informó que la CCL se reducirá a un promedio de 6 kilómetros, lo que incrementará el acceso para residentes, agricultores y visitantes.

Pyongyang rechazó en reiteradas ocasiones los intentos de acercamiento de Lee, calificando oficialmente a Seúl como su enemigo “más hostil” y reafirmando su condición de estado nuclear “irreversible”. Analistas especializados en la península coreana consideran que las probabilidades de un nuevo encuentro entre Kim Jong-un y Trump son bajas.

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Cabe recordar que Corea del Sur y Estados Unidos restablecieron la referencia a la desnuclearización de Corea del Norte en la declaración conjunta emitida tras una reunión clave sobre asuntos nucleares en Seúl la semana pasada. El texto, correspondiente a la sexta sesión del Grupo Consultivo Nuclear (NCG) y difundido la noche del jueves, señala que ambos países “reafirmaron su objetivo común de lograr la desnuclearización de Corea del Norte”.

Kim Jong-un asiste a lo que, según informan los medios estatales, fue la ceremonia de botadura de un nuevo submarino nuclear táctico de ataque en Corea del Norte (REUTERS/Foto de archivo)

En la anterior sesión del NCG, celebrada en diciembre en Washington, se había omitido toda mención directa al régimen norcoreano y a la desnuclearización de la península, hecho que alimentó especulaciones acerca de un posible intento de facilitar un acercamiento entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el dictador norcoreano, Kim Jong-un.

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El retorno del compromiso bilateral ocurre después de la reciente cumbre en Pyongyang entre Kim y el líder chino, Xi Jinping, en la que no se abordó públicamente el tema. La Casa Blanca sostuvo que, tras la reunión del mes pasado entre Trump y Xi en Beijing, ambos mandatarios ratificaron el objetivo compartido de desnuclearizar el territorio norcoreano.

(Con información de AFP)