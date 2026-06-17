Un hombre quedó en terapia intensiva tras ser atacado con un ladrillo en Guaymallén

La víctima fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Cental en Mendoza

Un hombre de 31 años sufrió graves heridas en la cabeza después de ser atacado con un ladrillo durante una pelea callejera en Guaymallén, provincia de Mendoza. El episodio tuvo lugar la noche del lunes 15 de junio en plena vía pública, en la esquina de las calles Solari y Famatina, donde la víctima intentó escapar. La secuencia, de una violencia inesperada, despertó alarma entre los vecinos que presenciaron parte de lo ocurrido y que dieron cuenta del nivel de inseguridad que atraviesa la zona.

De acuerdo con El Sol, el hecho quedó registrado por una cámara de seguridad domiciliaria ubicada en las inmediaciones del lugar del ataque. Las imágenes, que luego fueron analizadas por las autoridades, muestran cómo la víctima corría desesperadamente por la calle, en un intento por alejarse de su perseguidor. El atacante, identificado como un joven de 28 años, logró alcanzar al hombre de 31 a pocos metros y le arrojó un ladrillo que impactó de lleno en su cabeza, provocando que el hombre cayera al suelo.

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Tras el impacto, el agresor no se detuvo: continuó la golpiza con patadas y puñetazos, lo que agravó aún más el estado de la víctima. La madre del herido fue quien alertó a la policía a través de una llamada de urgencia al 911, tras encontrar a su hijo con lesiones severas. El ataque se produjo en el marco de una pelea callejera y la rápida intervención de las autoridades permitió recolectar pruebas en la escena.

A pesar de la gravedad del golpe sufrido, la víctima logró trasladarse por sus propios medios a la guardia del Hospital Central. Allí, el personal médico le diagnosticó un traumatismo de cráneo severo y, debido a la evolución de su cuadro, dispuso su internación inmediata en la Unidad de Terapia Intensiva. Según los últimos partes médicos, el paciente permanece bajo estrictos cuidados, con pronóstico reservado y riesgo vital, situación que mantiene en vilo a su familia y allegados.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Investigativa Departamental de Guaymallén y la Unidad Fiscal de Homicidios. El análisis de los registros fílmicos fue determinante para identificar y detener al presunto atacante, quien quedó imputado en la causa y a disposición de la Justicia. Fuentes policiales no descartaron la hipótesis de un ajuste de cuentas como móvil del ataque, aunque la pesquisa continúa abierta y no se han precisado detalles sobre las circunstancias previas a la agresión. También intervino Policía Científica para recabar pruebas complementarias en el lugar.

La rápida intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y la Unidad Fiscal de Homicidios resultó decisiva para identificar al presunto agresor. El joven de 28 años fue arrestado poco después y quedó imputado por tentativa de homicidio, a la espera de la evolución clínica de la víctima, que podría modificar la carátula judicial.

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El violento episodio generó gran preocupación en la comunidad local, por la brutalidad de los hechos en plena vía pública y por el estado de salud de la víctima. Según los últimos partes médicos, el estado clínico del hombre sigue siendo crítico, mientras tanto la familia aguarda novedades sobre su evolución. Los traumatismos de cráneo severos suelen requerir monitoreo neurológico continuo, ya que existe riesgo de hemorragias, edema cerebral y deterioro repentino del estado de conciencia durante las primeras horas posteriores a la lesión.

El sospechoso permanece detenido en la Comisaría 25 de Guaymallén. La investigación sigue en curso para determinar la motivación exacta del ataque y si existen otros implicados en el episodio. Mientras tanto, las autoridades continúan con la pesquisa y no descartan nuevas medidas a partir del avance de la causa y de los testimonios que puedan sumarse en los próximos días.

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