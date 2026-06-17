Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por abuso sexual y grooming contra una adolescente en Santa Fe

La madre de la víctima fue la que denunció los hechos (Foto: Gemini)

Un hombre de 27 años, identificado como Ramón Alberto Romero, fue sentenciado a cinco años de prisión tras ser hallado culpable de abuso sexual y grooming contra una adolescente en una localidad del departamento de Vera, provincia de Santa Fe.

El fallo fue dictado por el juez Martín Gauna Chapero durante un juicio oral celebrado en los tribunales verenses, en una causa que expuso la gravedad de los delitos cometidos a través de medios digitales y el impacto sobre las víctimas menores de edad.

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La resolución judicial marcó un punto de inflexión en la investigación que llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), representado por la fiscal Elizabet Aguirre. Según la información oficial difundida, el acusado mantuvo reiterados contactos con la víctima entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Durante ese período, utilizó WhatsApp como canal para establecer una relación de confianza con la joven, vulnerando su integridad y aprovechando la diferencia de edad y madurez.

La fiscal Aguirre destacó la valoración del tribunal respecto a la prueba presentada: “El magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos”. El fallo, que condena a Romero por abuso sexual y grooming, fue recibido como un respaldo a la labor de quienes investigaron el caso y a la voz de la víctima, que denunció los hechos gracias a la intervención de su madre.

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Según la acusación, Romero inició los contactos a través de mensajes de WhatsApp, valiéndose de la inmadurez sexual de la adolescente y la asimetría de poder para convencerla de que le enviara fotografías íntimas. La fiscalía subrayó que estas acciones fueron reiteradas durante varios meses, configurando el delito de contacto telemático con fines sexuales, conocido como grooming.

La situación se agravó el 21 de febrero de 2024, cuando durante la madrugada Romero contactó nuevamente a la joven y acordó un encuentro. De acuerdo con la investigación, se dirigió hasta el domicilio de la víctima, la esperó afuera y posteriormente ambos se trasladaron a la vivienda de Romero, donde se concretó el abuso sexual.

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La secuencia delictiva fue descubierta por la madre de la adolescente, quien encontró en el celular de su hija mensajes, fotos y videos que daban cuenta de la relación mantenida con el imputado. La mujer realizó la denuncia de inmediato, lo que permitió la intervención del MPA y el inicio de la causa judicial.

El condenado contactó a la víctima a través del WhatsApp (Freepik)

Durante el juicio oral, la fiscal Aguirre expuso en detalle las pruebas reunidas y el modo en que Romero se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima. El tribunal entendió que la evidencia era suficiente para acreditar la autoría de los delitos de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual y grooming, por lo que dictó una condena a cinco años de prisión.

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En el desarrollo del debate, la representante del MPA solicitó además la prisión preventiva del condenado a la espera de la ejecución de la sentencia. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el juez, lo que significa que Romero aguardará en libertad hasta que la condena quede firme.

En los últimos años, el delito de grooming ha cobrado mayor visibilidad en Argentina, a partir de la proliferación de casos donde adultos contactan a menores de edad a través de plataformas digitales con fines sexuales.

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El Ministerio Público de la Acusación ha sostenido que la detección temprana y la denuncia por parte de las familias resultan fundamentales para la persecución penal de estos delitos.