Los primeros petroleros iraníes atravesaron la zona de bloqueo de EEUU en Ormuz a pocos días de la firma del acuerdo en Suiza

Buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la isla de Qeshm, Irán, el sábado 18 de abril de 2026. (Foto AP/Asghar Besharati)

Los primeros buques cisterna cargados de petróleo iraní atravesaron la línea del bloqueo a los puertos iraníes impuesta por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. El cruce se produjo dos días antes de la firma de un acuerdo entre ambos países, cuyos detalles permanecen bajo reserva.

Según informó este miércoles la página web de seguimiento TankerTrackers, plataforma de monitoreo, “al menos dos supercisternas de la National Iranian Tanker Company (NITC), denominados DIONA (9569695) y HERO2 (9362073), salieron del perímetro del bloqueo de la Marina estadounidense con un total combinado de 3,8 millones de barriles de petróleo iraní”. Más tarde, TankerTrackers confirmó el paso de un tercer petrolero iraní.

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El sitio web indicó que se trata de “las primeras exportaciones de petróleo crudo de Irán en dos meses”, tras analizar señales de transpondedores y compararlas con imágenes satelitales.

El régimen de Irán anunció el fin del bloqueo estadounidense sobre sus muelles, antes de la firma de un acuerdo de paz con Washington prevista para el viernes. El cierre del memorando de entendimiento tendrá lugar en el hotel de montaña Burgenstock, en Suiza, y abrirá un período de dos meses de negociaciones, con la esperada reapertura de Ormuz como primer paso.

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Con la perspectiva de un acuerdo duradero de paz, el precio del barril de petróleo Brent cayó el martes por debajo de los 80 dólares, su nivel más bajo desde principios de marzo.

Un buque cisterna de gas GLP anclado mientras se reduce el tráfico en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre EEUU e Israel con Irán (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo)

Sin embargo, el avance diplomático se produce mientras persisten tensiones en la región. El optimismo respecto al fin de la guerra iniciada el 28 de febrero con bombardeos israeloestadounidenses sobre Irán se vio moderado por nuevos ataques israelíes en el sur de Líbano.

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Las negociaciones para un acuerdo definitivo comenzarán inmediatamente después de la firma en Suiza y deberán abordar el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones internacionales contra Teherán. En circunstancias normales, por este corredor marítimo circula una quinta parte del petróleo mundial, cuyo tránsito fue restringido por la república islámica desde el inicio del conflicto.

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos permitirá al país persa reanudar la venta de petróleo y acceder a servicios bancarios, de transporte y seguros, según publicó el Wall Street Journal, que citó a personas conocedoras del texto. El levantamiento de las sanciones sobre el sector petrolero se habilitará de manera inmediata tras la firma del memorando de entendimiento, prevista para el viernes.

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Pese al anuncio del entendimiento, el Ejército de Israel informó sobre un bombardeo en el sur de Líbano tras identificar un “vehículo sospechoso” en las inmediaciones de sus fuerzas. El mando militar añadió que interceptó cohetes y atacó un lanzador de misiles en el área. Por su parte, el mando central iraní advirtió que Tel Aviv enfrentará “una dura respuesta” por los ataques, que según la agencia estatal libanesa provocaron la muerte de cuatro personas.

Irán amenazó a Israel con una "dura respuesta" si no cesa sus ofensivas contra Hezbollah en Líbano (Europa Press)

El régimen persa reiteró que la consolidación del acuerdo para terminar con el conflicto en Medio Oriente requiere el cese de las hostilidades israelíes en Líbano, donde combate al grupo terrorista y proiraní Hezbollah. Por su parte, Israel sostiene que no forma parte del pacto en negociación.

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Un alto funcionario estadounidense, que pidió resguardo de su identidad, detalló que el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, el vicecanciller iraní Mayid Tajt Ravanchi y el principal negociador iraní Mohamad Baqer Qalibaf ya rubricaron el documento de manera electrónica.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, indicó: “Probablemente el viernes, en un lugar aún por determinar, comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo final”. El canciller confirmó que el entendimiento se alcanzó tras semanas de conversaciones con la mediación de Pakistán y Qatar.

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Durante la cumbre del G7 en Francia, el presidente Trump afirmó sobre el memorando: “Es un documento muy poderoso y quiero que se publique. Probablemente muy pronto”. En Irán, el diario Van-e Emrooz calificó el acuerdo como “un documento de rendición de Trump”, mientras que el ministro Araqchi adoptó una postura cautelosa: “Tenemos un historial de promesas incumplidas, tenemos un historial de acuerdos rotos. Todo eso está presente en nuestras mentes”.

(Con información de AFP)