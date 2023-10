La entrevista a Javier Milei provocó la reacción de usuarios influyentes en redes sociales

La entrevista que Javier Milei protagonizó en A24 despertó fuertes críticas contra el candidato libertario.

De cara al balotaje que se celebrará el próximo 19 de noviembre, la reciente entrevista de Javier Milei con Esteban Trebucq para el canal América24 desencadenó en una ola de reacciones.

Te puede interesar: El liberal Carlos Maslatón ya definió a quién votará en el balotaje

Descontento, sorpresa y enojo fueron las sensaciones de referentes de distintos ámbitos frente a los dichos del economista, que en algunos tramos del reportaje reconoció que estaba incómodo y se lo atribuyó al bullicio que había detrás de cámara.

Carlos Maslatón, ex aliado del economista en la Libertad Avanza, planteó: “Ver esto de hoy con Trebucq. Todo indica que entre el desastre electoral del domingo y la rendición ante Macri, a Milei se le terminó de arruinar totalmente el cerebro. Hay gravedad institucional en Argentina”.

Te puede interesar: Jorge Lanata: “Massa es peronista, no kirchnerista”

“Lo siento por los que confiaron de buena fe hasta último momento en este extraviado político que, hace un año y medio, traicionó al liberalismo y giró hacia el fascismo en cada uno de sus actos y declaraciones. Milei mintió, estafó y cerró con Macri, es su fin, reventó del todo”, sentenció el analista de mercados financieros en su cuenta de Twitter -hoy X-.

El fuerte cuestionamiento de Carlos Maslatón a Javier Milei.

El periodista Jorge Rial, en tanto, posteó un fragmento del reportaje y consideró: “El candidato está colapsando al aire, pocas veces visto”.

Te puede interesar: Elecciones 2023, en vivo: la Coalición Cívica definió su posición de cara al balotaje

Érica García, por su parte, anticipó que ya no respaldará al candidato libertario. “Chicos, lamento decirles que después de ver la entrevista de Trebucq a Milei decido no seguir apoyándolo”, dijo. Y segura de su decisión, completó: “No necesito explicar nada, simplemente veánla”.

El que también se refirió al tema es el abogado y streamer Tomás Rebord. “Ya no es ni una chicana, ni folklore, ni gracioso, está completamente roto”, planteó en alusión a Milei. Y se explayó: “Ojalá se preserva a tiempo la parte valiosa del pensamiento que representa y no hunda con él a toda una generación de pibes y pibas que querían una política diferente” .

Tomás Rebord también se manifestó sobre el reportaje que protagonizó Javier Milei.

Daniel Bernabé, escritor y activista político español, también utilizó su cuenta de Twitter para opinar sobre la charla de Milei con Trebucq. “Veo que la entrevista del pelado Trebucq a Milei ha causado conmoción en Argentina. El tipo gesticula de manera extraña, le cuesta hablar, su razonamiento es errático e incluso oye voces. Hablemos claro, esto tiene una explicación rápida: atusarte un pollo en media hora”, bromeó.

La reacción del escritor y analista político español Daniel Bernabé sobre los recientes dichos de Javier Milei.

Hugo Lamadrid, ex futbolista de Racing Club, tampoco podía salir de su asombro por los dichos de Milei. “Más allá de una disputa política donde cada uno defiende su parecer, creo que su entorno debería hacer algo. Me da la sensación que no está bien de salud Milei”, sostuvo en un tuit mediante el cual compartió un tramo de la cuestionada entrevista.

En la entrevista, Milei hizo mención al posteo que realizó en redes sociales tras su encuentro con Patricia Bullrich y durante algunos tramos del reportaje pareció perder el hilo de sus razonamientos. El propio economista advirtió que le estaba costando expresar sus ideas porque le molestaba el bullicio que había en el piso mientras se estaba produciendo el mano a mano periodístico en vivo.

La advertencia del ex futbolista Hugo Lamadrid sobre el semblante de Javier Milei durante la entrevista que le concedió a A24.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, exclamó el economista, visiblemente molesto por la situación.

En ese mismo momento, el conductor del ciclo le pidió disculpas y le dijo que “fuera del aire” le iba a explicar lo que estaba pasando, pero Milei insistió en que había varias personas en el lugar que desde que comenzó su explicación “habla demasiado y es muy difícil seguir estos temas tan complejos con murmullo en el oído”.

“No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, continuó.

El candidato a Presidente por La Libertad Avanza se molestó por unos ruidos en el estudio.

Ante ese inesperado escenario, Trebucq le ofreció a su entrevistado volver a explicar la idea que estaba planteando, pero el candidato se negó y remarcó que esperaba “que haya quedado bien explicado”, porque hizo “un buen esfuerzo a pesar del ruido”.

Allegados al candidato explicaron a Infobae que en el inicio de la entrevista hubo un paro sorpresivo del gremio de los trabajadores del canal que provocó que algunos técnicos dejaran sus tareas intempestivamente y se produjeran algunas desprolijidades al aire.

“De vuelta, yo trataré de convencer sobre por qué creo que esta es la mejor alternativa. Yo, sinceramente, no creo en la independencia del Banco Central. Durante el gobierno de Mauricio Macri tuvimos el mejor Banco Central de la historia, hasta la conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017, cuando se lo llevaron puesto a Federico Sturzenegger”, prosiguió.

Javier Milei habló sobre el posteo que realizó en redes sociales tras su encuentro con Patricia Bullrich

A pesar de este momento de tensión, la entrevista continuó normalmente y no se volvió a mencionar el tema, excepto sobre el final de la charla, cuando el periodista le preguntó si se había sentido cómodo: “Sí, me costó mucho el....”, contestó Milei, mientras hacía con la mano gestos de murmullo.

“Sí, te lo conté por WhatsApp lo que pasaba, no quiero hacerlo público por un tema de respeto a los muchachos, a los trabajadores”, cerró el conductor del programa.