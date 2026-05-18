“La Noche de los Intendentes”: la Red de Innovación Local destacó a 37 ciudades del país

El evento reunió a varios intendentes de varios puntos del país

Más de 800 líderes políticos y referentes de la sociedad civil participaron en Rosario de “La Noche de Intendentes”, donde Banco Macro reconoció a los municipios que lideran la transformación de sus territorios. El evento, organizado por la Red de Innovación Local (RIL Argentina), reunió a intendentes de 235 ciudades y consolidó su perfil como principal foro federal del municipalismo argentino.

La edición 2026 de “La Noche de Intendentes” marcó un récord de participación, con cerca de 400 funcionarios públicos—incluidos ministros, senadores y gobernadores—y más de 360 empresarios, embajadores RIL y referentes sociales. El encuentro, realizado en el Teatro El Círculo y el Salón Metropolitano de Rosario, incluyó la entrega de los Premios RIL, que distinguieron a 37 ciudades de nueve provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Los sellos temáticos RIL reconocieron el liderazgo municipal en áreas como desarrollo económico, movilidad urbana, protección de la biodiversidad y promoción de las primeras infancias.

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El Gobernador de Santa Fé, Maximiliano Pullaro.

Durante la jornada, Juan Mazzón, gerente de Estrategia, Control de Gestión y Relaciones Institucionales de Banco Macro, entregó distinciones a las ciudades destacadas por su innovación, eficiencia y compromiso con el desarrollo local. El banco, con presencia en casi todas las provincias y un historial de acompañamiento al crecimiento de las economías regionales, reafirmó su rol como aliado del desarrollo federal.

“Para Banco Macro, este evento representa lo que creemos que debe ser la relación entre el sector privado y los gobiernos locales: una alianza genuina, basada en el respeto mutuo y en un objetivo compartido que es el desarrollo de las comunidades”, expresó Mazzón durante la premiación.

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Pablo Javkin, Intendente de la ciudad de Rosario.

La Red de Innovación Local trabaja junto a 917 ciudades de América Latina, de las cuales 622 son argentinas, a través de programas de aprendizaje y desarrollo de capacidades de liderazgo. La entidad sostuvo que las ciudades mejor gestionadas “son la base para generar más y mejores oportunidades para las personas”. En la ceremonia, Marianela Piazzano, secretaria de Coordinación de Gestión y Planificación Estratégica de la Municipalidad de Jesús María (Córdoba), y Ana Carina Rodríguez, secretaria de Innovación de la Municipalidad de Escobar, recibieron sus premios de manos de Mazzón.

Ana Carina Rodríguez, Secretaria de Innovación de la Municipalidad de Escobar junto a Juan Mazzón, gerente de Banco Macro.

Entre los reconocimientos, Río Cuarto (Córdoba) obtuvo el Premio a la Innovación Local 2026 por su “Programa Más 16”, identificado como la política municipal más destacada del país por promover el trabajo colectivo y generar impacto positivo en la comunidad. Por primera vez, la distinción “Ciudad RIL” fue otorgada a Luján de Cuyo (Mendoza), valorando el compromiso y nivel de involucramiento dentro de la red.

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Marianela Piazzano, Secretaria de Coordinación de Gestión y Planificación Estratégica de la Municipalidad de Jesús María, Córdoba, recibió su premio de la mano de Juan Mazzón

El programa incluyó una cena central organizada en mesas público-privadas temáticas, donde participaron representantes de ciudades del conocimiento, turísticas, industriales, portuarias, biotecnológicas y agrotecnológicas. En total, 33 ciudades recibieron sellos RIL y 17 ciudades alcanzaron la Certificación en Gestión Eficiente, que evalúa la atención ciudadana y transformación de los servicios públicos en tres niveles: Ciudad Promesa, Ciudad Faro y Ciudad Líder.

Ezequiel Rogante, Coordinador de Comunicación y Prensa de la Municipalidad de Santa Catalina, Córdoba, junto a Juan Mazzón de Banco Macro

Al entregar los galardones, Juan Mazzón subrayó que cada ciudad que recibe un premio “es la prueba de que la buena gestión pública es posible en cualquier rincón del país, más allá del presupuesto, con cualquier punto de partida. Lo que las une es algo que no se compra, ni se improvisa: la voluntad de hacer las cosas bien”. Y concluyó que la presencia de Banco Macro en el evento responde a una convicción estratégica: “Ser parte de esa transformación”.

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