Política

El Gobierno toma aire en el Congreso: control de la agenda, desorden opositor y alivio por Adorni

Los pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete pierden fuerza. Los gobernadores evitan confrontar con la Casa Rosada y el oficialismo se entusiasma con volver a conseguir victorias en Diputados antes del Mundial

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Ilustración acuarela de un hombre sonriente en traje y corbata, con un broche en la solapa, de pie ante una sala de sesiones con figuras borrosas.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Tras varias semanas de turbulencias internas y parálisis legislativa por las acusaciones contra Manuel Adorni, el oficialismo logró neutralizar la ofensiva opositora contra el jefe de Gabinete y se encamina a retomar el control de la agenda en el Congreso.

El miércoles por la noche los libertarios festejaron luego de que los bloques de la oposición postergaran una semana la sesión que estaba prevista para el jueves. El objetivo era emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para obligar a los libertarios -que controlan ambas comisiones- a tratar todos los pedidos de interpelación contra Adorni.

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La oposición tuvo que levantar la sesión para evitar una foto incómoda, ya que en los días previos era vox populi que estaban muy lejos del quórum (129). Les faltaban cerca de 20 voluntades para abrir el recinto, lo cual exponía claramente que la Casa Rosada se había asegurado el apoyo de la gran mayoría de los gobernadores.

Solo los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un puñado de integrantes de Provincias Unidas se mostraron dispuestos a avanzar a fondo contra el jefe de Gabinete. En cambio, el PRO, la UCR, y los legisladores que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan) y Ignacio Torres (Chubut) argumentaron que era mejor dejar actuar a la Justicia.

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Diego Santilli junto a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)
Diego Santilli junto a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

En un intento de conseguir los votos faltantes, la oposición decidió ampliar el temario -tal como reclamaba el peronismo- para incluir proyectos relacionados con las licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar (medicamentos gratuitos), un proyecto para ampliar las prestaciones del PAMI y pedidos de informe a Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Pero La Libertad Avanza recurrió a una conocida maniobra de la Cámara de Diputados: convocó a una sesión con temas propios para el mismo día pero una hora antes. Por lo tanto, el miércoles comenzará la sesión que impulsa el oficialismo y quedará virtualmente bloqueada la convocatoria de la oposición.

A pesar de que durante la semana trascendieron nuevos detalles de la investigación contra Adorni e incluso su hermano Francisco fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por el fiscal Guillermo Marijuán, el oficialismo podrá mostrar que tiene capacidad para reunir consenso, dar vuelta la página y avanzar con su agenda legislativa, mientras que la oposición dejó expuesta su debilidad.

Manuel Adorni en el Congreso
Manuel Adorni, jefe de Gabinete

El temario oficialista incluirá la denominada ley Hojarasca, que busca eliminar 70 normas que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales, y la reducción de subsidios al gas del régimen de Zonas Frías. También se debatirán tratados internacionales de extradición y asistencia jurídica mutua con Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia e Italia, el Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños, el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio y una condecoración a un veterano de Malvinas.

Para el dictamen del proyecto de Zonas Frías, que se especulaba iba a generar resistencia de las provincias que perderían subsidios justo al inicio del invierno, La Libertad Avanza logró el apoyo del PRO, la UCR, el MID, los tucumanos de Independencia, los misioneros y salteños de Innovación Federal y las sanjuaninas de Producción y Trabajo, por lo que el quórum está casi asegurado

A su vez, los libertarios ya planean una nueva convocatoria en Diputados antes del Mundial de Fútbol en la que se debatirán el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes -Patent Cooperation Treaty (PCT)-, que ya obtuvo dictamen luego de que el Gobierno aceptara dejar “en reserva” el Capitulo II, muy resistido por los laboratorios locales, y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que también sufriría cambios a pedido de los aliados.

Manuel Quintar compró un Cyber Truck
Manuel Quintar compró un Cyber Truck

Aunque inesperadamente, la novedad más relevante de la semana no estuvo vinculada con las negociaciones legislativas sino con la camioneta de un diputado libertario de desató una fuerte polémica y obligó a que se pronuncie hasta el propio presidente Milei.

El jujeño Manuel Quintar estacionó en el Congreso una camioneta Tesla, modelo Cyber Truck, que no se vende en la Argentina y cuyo costo ronda los USD 200 mil cuando se suman los impuestos y tasas.

El apoyo de Milei y de Martín Menem fue contundente. “¿Si se compró el auto con la propia qué carajo me importa?”, dijo el Presidente en el canal de stream Carajo. Por su parte, el diputado también rechazó todas las críticas e insistió en que compró el vehículo en blanco y con su propio dinero.

Según pudo saber Infobae, piensa utilizarlo para recorrer la provincia con el objetivo final de competir por la gobernación en 2027. Aunque lo cierto es que todo el episodio incomodó a más de un libertario que reconoció que “no era el momento” de ostentar una compra tan cara.

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