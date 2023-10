El incómodo momento que protagonizó Javier Milei en un programa periodístico

El candidato a Presidente por La Libertad Avanza se molestó por unos ruidos en el estudio

El candidato a Presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, protagonizó este jueves por la noche un incómodo momento cuando interrumpió una entrevista televisiva que estaba brindando para pedir que los trabajadores del lugar dejaran de hablar por lo bajo mientras él respondía las preguntas.

Te puede interesar: Elecciones 2023, en vivo: la Coalición Cívica definió su posición de cara al balotaje

Todo ocurrió cuando el dirigente de la oposición, que deberá enfrentar a Sergio Massa en el balotaje, estaba explicando su plan económico en caso de llegar al gobierno, en el marco del programa periodístico que conduce Esteban Trebucq por el canal America24.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, exclamó el economista, visiblemente molesto por la situación.

Te puede interesar: Javier Milei busca contener a su equipo tras el pacto con Bullrich para despejar dudas de un eventual co-gobierno con Macri

En ese mismo momento, el conductor del ciclo le pidió disculpas y le dijo que “fuera del aire” le iba a explicar lo que estaba pasando, pero Milei insistió en que había varias personas en el lugar que desde que comenzó su explicación “habla demasiado y es muy difícil seguir estos temas tan complejos con murmullo en el oído”.

Javier Milei habló sobre el posteo que realizó en redes sociales tras su encuentro con Patricia Bullrich

“No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, continuó.

Te puede interesar: Elecciones 2023, en vivo: Miguel Pichetto también se diferenció del pacto entre Macri, Bullrich y Milei de cara al balotaje

Fue entonces que Trebucq le ofreció a su entrevistado volver a explicar la idea que estaba planteando, pero el candidato se negó y remarcó que esperaba “que haya quedado bien explicado”, porque hizo “un buen esfuerzo a pesar del ruido”.

Allegados al candidato explicaron a Infobae que en el inicio de la entrevista hubo un paro sorpresivo del gremio de los trabajadores del canal que provocó que algunos técnicos dejaran sus tareas intempestivamente y se produjeran algunas desprolijidades al aire.

El candidato presidencial viene de recibir el respaldo de Patricia Bullrich (EFE/ Stringer)

“De vuelta, yo trataré de convencer sobre por qué creo que esta es la mejor alternativa. Yo, sinceramente, no creo en la independencia del Banco Central. Durante el gobierno de Mauricio Macri tuvimos el mejor Banco Central de la historia, hasta la conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017, cuando se lo llevaron puesto a Federico Sturzenegger”, prosiguió.

A pesar de este momento de tensión, la entrevista continuó normalmente y no se volvió a mencionar el tema, excepto sobre el final de la charla, cuando el periodista le preguntó si se había sentido cómodo: “Sí, me costó mucho el....”, contestó Milei, mientras hacía con la mano gestos de murmullo.

“Sí, te lo conté por Whatsapp lo que pasaba, no quiero hacerlo público por un tema de respeto a los muchachos, a los trabajadores”, cerró el conductor del programa.

Sobre el final, el referente de la oposición aseguró que, si gana las elecciones, “se viene un país que va a abrazar las ideas de la libertad, nos vamos a poner de pie y vamos a sentar las bases para que en 35, 40 o 45 años nos convirtamos en una de las máximas potencias del mundo”.

Pocos minutos después, una de las principales dirigentes de su espacio, Sandra Pettovello, que sería designada ministra de Capital Humano si el economista llega a la Presidencia, lo respaldó a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X.

“La cruda verdad . Paro de trabajadores, entran y salen del estudio . Javier explicando lo que va a hacer en nuestra Argentina, superando todos los obstáculos, es decir, el murmullo constante, las preguntas incómodas y el cansancio sin pausa de los últimos días. Es único”, escribió Pettovello, lo cual fue retuiteado por Milei.

Las reacciones a la entrevista

Los yerros de Milei durante la entrevista provocaron la reacción de algunos usuarios influyentes en redes sociales. Por ejemplo, Érica García anticipó que ya no respaldará al postulante libertario. “Chicos, lamento decirles que después de ver la entrevista de Trebucq a Milei decido no seguir apoyándolo”, dijo. Y completó: “No necesito explicar nada, simplemente veánla”.

Chicos lamento decirles que después de ver la entrevista de Trebucq a Milei, decido no seguir apoyándolo. No necesito explicar nada, simplemente véanla. No sé cómo seguirá esto, que tengan buenas noches. — ERICA GARCIA (@ericagarcia11) October 27, 2023

El periodista Jorge Rial posteó un fragmento del reportaje y consideró: “El candidato está colapsando al aire, pocas veces visto”.

El candidato está colapsando al aire. Pocas veces visto. pic.twitter.com/NTuU4WCOqn — JORGE RIAL (@rialjorge) October 27, 2023

Tomás Rebord también se refirió al tema. “Ya no es ni una chicana, ni folklore, ni gracioso, está completamente roto”, planteó en alusión a Milei. Y se explayó: “Ojalá se preserva a tiempo la parte valiosa del pensamiento que representa y no hunda con él a toda una generación de pibes y pibas que querían una política diferente” .

Ya no es ni una chicana, ni folklore, ni gracioso, está completamente roto. Ojalá se preserve a tiempo la parte valiosa del pensamiento que representa y no hunda con él a toda una generación de pibes y pibas que querían una política diferente. pic.twitter.com/u0VsOzvomW — Rebord (@tomasrebord) October 27, 2023

“Ver esto de hoy con Trebucq. Todo indica que entre el desastre electoral del domingo y la rendición ante Macri, a Milei se le terminó de arruinar totalmente el cerebro. Hay gravedad institucional en Argentina”, planteó Carlos Maslatón, ex aliado del economista en la Libertad Avanza.

“Lo siento por los que confiaron de buena fe hasta último momento en este extraviado político que, hace un año y medio, traicionó al liberalismo giró hacia el fascismo en cada uno de sus actos y declaraciones. Milei mintió, estafó y cerró con Macri, es su fin, reventó del todo”, agregó.