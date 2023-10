¿Cómo funciona el balotaje y de qué forma se define al ganador en la segunda vuelta electoral?

El balotaje, o la segunda vuelta electoral, será el 19 de noviembre.

Luego de los resultados que arrojó el escrutinio provisorio de las elecciones generales del 22 de octubre, Sergio Massa y Javier Milei deberán medirse en las urnas el próximo 19 de noviembre en un balotaje para definir quién será el presidente de la Nación desde diciembre de este año hasta 2027. El candidato de Unión por la Patria alcanzó el 36,6% de los votos, mientras que su adversario, el diputado nacional de La Libertad Avanza, obtuvo el 29,9%. La diferencia porcentual no alcanzó para definir en primera vuelta al próximo jefe de Estado, según lo que establece la ley.

De acuerdo a los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional, lo que necesita una fórmula presidencial para resultar ganadora es al menos el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. Además, la Carta Magna señala que “cuando la fórmula que resultase más votada en la primera vuelta hubiere obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación”.

Por otra parte, en su artículo 96, establece que “la segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro de los treinta días de celebrada la anterior”. Es decir, el balotaje 2023 se realizará entre las fórmulas Sergio Massa - Agustín Rossi (Unión por la Patria) y Javier Milei - Victoria Villarruel (La Libertad Avanza).

Cabe señalar que a nivel presidencial, la segunda vuelta se implementó a través de la reforma constitucional de 1994 y fue implementado por única vez en las elecciones de 2015, en las que Mauricio Macri venció a Daniel Scioli, con el 51,3% de los votos contra el 48,6%.

Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán en las urnas el próximo 19 de noviembre en el balotaje 2023.

¿Quién gana el balotaje, según la ley?

De acuerdo al artículo 155 del Código Electoral Nacional, “en la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos”. Esto significa que el ganador será quien obtenga más votos, sin importar la diferencia entre ambos o el resultado en términos porcentuales.

¿Cuáles son los “votos afirmativos válidamente emitidos”?

Según indica el Ministerio del Interior, los votos válidos pueden tener distintas categorías, y contabilizarse de diferente manera en el resultado de las elecciones. Estas son: afirmativo y en blanco.

El voto válido afirmativo es el emitido mediante boleta oficializada, incluso si presenta tachaduras de candidatos, adiciones o sustituciones (borratina), siempre y cuando el encabezado de la boleta se encuentre intacto.

¿Puedo votar en el balotaje si no participé de las elecciones generales o las PASO?

Sí. Los ciudadanos que figuren en el padrón electoral que no hayan votado en las elecciones generales del 22 de octubre o en las PASO del 13 de agosto tienen el derecho y la obligación de realizarlo en el balotaje.

Sin embargo, quienes no asistieron a las urnas en las dos instancias anteriores deberán justificar su ausencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal que le corresponde dentro de los 60 días posteriores de la elección, para no quedar inscripto en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar. Por ejemplo, la Secretaría Electoral de CABA es en Tucumán 1320, y la de la provincia de Buenos Aires, en Calle 8 N° 925 (entre calle 50 y 51), en La Plata.

Quienes no lo hagan deberán pagar una multa económica y serán incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Además, no podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año. Sin embargo, sí podrán participar en el balotaje del 19 de noviembre.

Por otra parte, para la segunda vuelta tanto el padrón electoral, las autoridades de mesa y los lugares de votación serán los mismos que para las generales del domingo pasado.

Quienes no hayan participado de las elecciones generales del 22 de octubre podrán votar en el balotaje (Franco Fafasuli)

¿Cuándo será el tercer debate presidencial de las elecciones 2023?

El tercer debate presidencial será el próximo 12 de noviembre en la sede de la Facultad de Derecho de la UBA, ubicada en avenida Figueroa Alcorta al 2200, ciudad de Buenos Aires. Allí se realizó también el segundo debate presidencial, el pasado 8 de octubre, antes de las elecciones generales. En esa ocasión, participaron todos los candidatos a presidente: Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

En esta ocasión, solamente participarán los dos candidatos que se enfrentarán en el balotaje del 19 de noviembre. Cabe señalar que, al igual que los primeros dos, el tercer encuentro entre candidatos es de participación obligatoria. Así lo establece la Ley 27.337: “Establécese la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.