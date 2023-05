Horacio Rodríguez Larreta: “Me gustaría competir contra Cristina Kirchner y debatir con ella sobre el fracaso de este gobierno”

Horacio Rodríguez Larreta habló acerca de los planes sociales, la Boleta Única, la dolarización y sus propuestas si es elegido presidente

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, reveló esta mañana en una entrevista radial que le gustaría “competir contra Cristina Kirchner“ en las próximas elecciones de octubre en caso que la vicepresidenta se postule por el oficialismo.

En Sábado tempranísimo, el periodista Marcelo Bonelli le preguntó al alcalde porteño acerca de esta eventual contienda electoral y Larreta agregó que “me gustaría discutir con ella, tener un debate con Cristina Kirchner para debatir el fracaso que ha tenido este Gobierno“. Y apuntó a la gestión del Frente de Todos: “no puede ser que hayan cerrado las escuelas, que hayan abierto las cárceles, por qué la Argentina solamente es amiga de Venezuela y Cuba en el mundo. Creen que van a combatir la inflación mandando militantes de La Cámpora a controlar precios a los supermercados. Mucho para debatir tendría con Cristina Kirchner”, sostuvo.

“¿Y usted le gana a Cristina?”, repreguntó Bonelli. “La gente en la Argentina quiere un cambio, no da para más. El gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández fracasó. Los argentinos ya decidieron qué va a cambiar, un cambio profundo en el cual vamos a bajar la inflación, vamos a relacionarnos con el mundo entero, volver a la educación de calidad, luchar a muerte contra las mafias de la droga que tienen zonas del país que están tomadas, recuperar el valor del esfuerzo, trabajo y estudio. Vamos a hacer un cambio grande en la Argentina”.

"El gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, fracasó", dijo Horacio Rodríguez Larreta (REUTERS/Tomas Cuesta)

Con respecto a la difícil situación inflacionaria del país, que rondaría el 127% anual, el referente cambiemita expresó que “ya es difícil hoy para mucha gente que no pudo pagar el alquiler, es dramático, tener que cambiar a los hijos de la escuela. Gente que va al supermercado y el changuito cada vez es más chico”. Y prometió: “Voy a bajar la inflación, se puede, otros países lo hicieron, ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? Vamos por un cambio profundo, duradero que empiece por no seguir gastando más de lo que tenemos. Vamos a terminar con el déficit fiscal de una vez por todas“.

Y sostuvo que hay que “dejar de emitir”, repite, mientras que sostuvo que “la emisión de dinero genera inflación acá y en la China: hay que parar de pedirle plata al Banco Central, tiene que ser independiente”. Para el jefe de Gobierno porteño la clave es la exportación: “Vamos a duplicar las exportaciones en seis años, eso lo tenemos estudiado, producto por producto, mercado por mercado. Aumentando las exportaciones se acaba el problema del dólar, la desesperación que si sube, si baja, que el dólar soja, el contado con liqui, el blue”, completó.

Además indicó que “va a ir a fondo contra la inflación: las familias argentinas tienen que tener un salario digno que no se les escape entre las manos cada día que pasa en el mes. Todos salen corriendo a hacer compras porque el día 20 el salario ya no les sirve para nada”.

“De acá a diciembre faltan 8 meses, muchos dicen que el Gobierno no llega, que le explota todo antes y, si llega, le explota a la próxima gestión”, indicó Bonelli a lo que Larreta respondió. “A las familias que no pudieron pagar el alquiler, ya les explotó. La situación hoy es desesperante, no tenemos que esperar a que explote, pareciera que hoy estamos bárbaro y va a explotar en unos meses, ¡ya explotó! También a las familias que cambiaron a sus hijos de la escuela, porque no pueden pagar la cuota, o bien le ponen rejas a sus casa y le tienen miedo a las entraderas por la inseguridad”, expresó.

“¿Podrá el Gobierno no devaluar?”, preguntaron desde el ciclo radial. Y el jefe de Gobierno expuso: “Ya están devaluando, la brecha (entre el dólar oficial y el blue) está más alta que nunca. Sinceramente, este Gobierno es impredecible y ese es parte del problema. No tenemos un rumbo claro, un plan, se despiertan a la mañana y ven que hacen, así estamos. Todo es parche tras parche. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ¡fracasó! viviendo con una inflación del 120%, hay argentinos que no tienen plata para comer, es un drama”, afirmó.

Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós

Luego, Larreta le bajo el tono y le puso paños fríos a las internas dentro de Juntos por el Cambio. “Tenemos PASO, la gente va a elegir ahí. Hay un proceso democrático en que la gente vota y elige, ese es el camino. Yo jamás me meto en peleas con nadie, jamás, no pongamos a todos en la misma bolsa. No creo en la agresión, la pelea y la violencia, no me meto. Estoy para pelearme a muerte contra la inflación o como hago todos los días contra la inseguridad o por una educación de calidad. Pero contra los políticos no me vas a ver pelear, basta de esto”, reflexionó.

¿Usted se rindió ante la CGT en cuanto a impulsar una reforma laboral?, le preguntó Sergio Rubin. “Pero qué disparate, la Argentina necesita una modernización, una transformación enorme del sistema laboral. Tenemos que terminar con la industria del juicio, las multas que las actualizan, los punitorios, una bola de nieve. Una indemnización que tendría que ser, por ejemplo, de 100 pesos, termina siendo de 1000. Una pyme de 10 trabajadores en las que hay un juicio laboral por uno solo, cierra. Se necesita actualizar el sistema, el mundo está cambiando”.

Otro tema candente que tocó es el de la asignación de los planes sociales. “Hoy, aquel que lo tiene, no toma un trabajo porque pierde el plan”, justificó. Y puso como ejemplo a la industria de los azucareros “que no consiguen laburantes como tampoco los yerbateros de Misiones”. “Voy a sacar los intermediarios en los planes sociales, a las organizaciones sociales que hoy tienen la autoridad y el poder de designar a quien le dan un plan y a quien no. Es una locura, porque es una responsabilidad del Estado. Y arremetió: “Usan ese poder y decisión para obligar a la gente a ir a las marchas y, si no van, se lo sacan. Tiene que volver al Estado, y voy terminar con eso: es lo primero que voy a hacer”.

Además citó a países como Italia o Francia en los que hay que anotarse a una bolsa de trabajo para que te den un plan. “Si no lo aceptás, perdés el plan. En Argentina, todos los que tienen un plan tienen que estar buscando laburo. Eso, que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre en todo el país, ya funciona en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que hacer cumplir las condiciones”.

“¿Van por la dolarización?”, le preguntaron. “Vamos por un programa en serio”, respondió. Y sumó: “Hoy la dolarización te daría un dólar en Argentina de 3000, que generaría pobreza y una inflación galopante, no creo en eso. De una vez por todas, y en serio, hay que encarar el tema y terminar con el déficit fiscal, con gastar más de lo que tenemos. Todo el resto son atajos, es buscar magia y soluciones fáciles. Vamos a dejar de emitir, esta maquinita de la infelicidad que lo único que genera es más pobreza. Vamos a terminar con eso”, afirmó.

Rodríguez Larreta descartó de plano la dolarización que planteó el economista Javier Milei y aseguró no conocerlo (REUTERS/Agustin Marcarian)

“¿O sea que lo de Milei no es un programa serio?”, le objetaron. “Hay que hablarle en serio a la gente. La Argentina va a crecer, vamos a exportar más, el mundo entero necesita alimentos como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia”. Y cuando se le consultó si sabe quién es Milei, el alcalde porteño respondió con ironía: ”No lo sé, no lo conozco, lo crucé una vez en la vida”.

Para el cierre de la entrevista se habló acerca de la Boleta Única. “Es una bandera desde el día que existe Juntos por el Cambio. Los que están en contra van a la lista sábana donde los políticos se esconden para colarse. Estoy muy orgulloso que en CABA se aplique y que, si es elegido presidente, va a haber Boleta Única en toda la Argentina”.

Y cerró con miras al 10 de diciembre: “Me veo como el presidente de todos los argentinos. Hay que hacer un cambio, la Argentina va a estar mejor, hay esperanza”.

