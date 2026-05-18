Política

Reforma política: tras un guiño en el recinto los senadores aliados forzarán un debate separado de Ficha Limpia

El jueves pasado, los dialoguistas podrían haber pedido una preferencia -con dictamen- para la próxima sesión pero no lo hicieron y evitaron chocar con el Ejecutivo. Sí empujarán una discusión apartada en comisión. Los libertarios sólo aceptan que sea en simultáneo, junto a los cambios electorales que desea la Rosada. Stand by por 10 días. Expectativa por propiedad privada

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Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina
El interbloque libertario del Senado junto a legisladores dialoguistas, durante la sesión del jueves pasado

Ficha Limpia ya se convirtió en una nueva novela en el Senado, pese a que ni siquiera comenzó su debate real en la comisión de Asuntos Constitucionales. Tras un guiño en la sesión del jueves último, los bloques dialoguistas forzarán una discusión por separado de diversas iniciativas ya presentadas en la Cámara alta, ante un Gobierno que sólo aceptará siempre y cuando corra, en simultáneo, a la amplia reforma política que desea la Casa Rosada, hoy sin votos necesarios asegurados.

La semana pasada, el oficialismo no pudo ofrecer, ni siquiera, un mensaje claro pese a la orden tajante de Balcarce 50. “No hay ninguna intención de tratar todo junto”, se le escapó al -ya casi usual- oscilante titular de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego), en la primera reunión para analizar el articulado electoral, que apunta a dinamitar las PASO, entre otras cosas. El legislador se mostró algo ofuscado tras ese convite. Mismo caso para un puñado de ignotos “groupies” virtuales.

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Quien adoptó un carril más prolijo esa jornada fue la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. En paralelo, la porteña buscó una solución que, por sobre todas las cosas, no implicase un estallido antes de una inminente sesión. Gracias a esa gestión, bancadas como el PRO, la UCR y silvestres provinciales no solicitaron la mencionada preferencia. Un ítem a seguir de cerca: la ex ministra no gatilla cumbres de su tropa hace varios días.

Bullrich no solo logró eso, sino que además ganó tiempo ante la presión aliada. Es que, para la corriente semana, la comisión de Asuntos no se juntaría para la reforma política —sí la siguiente— y/o Ficha Limpia, sin importar si esto irá o no unido. En principio, solo lo haría para intentar dictaminar la ley libertaria que “blinda” la propiedad privada. La convocatoria será en plenario, junto a la de Legislación General. Se aguardan novedades para la tarde de hoy.

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Hombre de traje oscuro con barba corta hablando en un micrófono, con una jarra de agua y un vaso al frente. Pantalla con 'ASUNTOS CONSTITUCIONALES' detrás
El oscilante titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, el libertario Agustín Coto (Prensa Senado)

Al término de la sesión del jueves pasado, una senadora dialoguista al tanto del embrollo deslizó a Infobae: “Nosotros vamos a pedir que se ponga a la vista el conjunto de proyectos sobre Ficha Limpia que sin dudas irán más rápido que una reforma política hoy trabada. El Gobierno quiere que se dictamine todo el mismo día, algo imposible a la hora de comparar el aval de cada tema. No queda más margen para esconderse de nada”.

Será interesante ver cómo resuelve no tanto el oficialismo, sino la propia Casa Rosada. Es que, ante posturas inflexibles -no hay consenso-, no firmar esta ley -aliados tienen con qué presionar- se aproximaría a la casi segura negativa del kirchnerismo. Por caso, el interbloque peronista ubicó como vice de Asuntos Constitucionales a la ex vicegobernadora Florencia López (La Rioja), una de las pocas voces que no pierde ocasión para denostar al Gobierno. Otros de sus colegas, de repente, viraron hacia un silencio -para nada- llamativo.

Round 2 por holdouts

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Economía Nacional e Inversión volverán a rubricar mañana un despacho del proyecto que avala un entendimiento del Estado argentino con dos fondos buitre, por u$s 171 millones.

El acuerdo estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP convaliden una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, se cancelarán los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67 millones al primero, y u$s 104 millones al segundo. Por una adenda que mandó el Ejecutivo, durante la reciente sesión, la iniciativa volvió a foja cero. Esto implica gestionar de manera correcta para no repetir errores infantiles.

Por otra parte, mientras se aguarda el llamado por propiedad privada, la ley de salud mental será retomada el miércoles, para oír a un nuevo ramillete de expositores. Ocurrirá en el plenario de las comisiones de Salud; y de Legislación General. Ambas son comandadas por libertarias: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.

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