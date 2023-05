Larreta despliega su maquinaria territorial para fortalecer la candidatura de Quirós, pese a los cuestionamientos internos de Mauricio Macri

Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós se mostraron juntos en una recorrida por la Ciudad

Puesta en marcha de la maquinaria territorial en las 15 comunas porteñas, ajuste del discurso, segmentación para los distintos sectores (mujeres, empresarios, jóvenes, entre otros), recorridas para darle más visibilidad a su figura, sombrillas amarillas en puntos neurálgicos de la Ciudad a partir del fin de semana que viene, y contacto con la gente. Este es el plan de trabajo que empezó a diseñarse esta semana en las usinas del larretismo con un objetivo: empezar a instalar activamente a Fernán Quirós, el precandidato que impulsa Horacio Rodríguez Larreta, para darle mayor presencia y volumen político. “Queremos que la gente sepa que el actual ministro de Salud quiere ser el próximo jefe de Gobierno”, resumen en su búnker instalado provisoriamente en la sede del PRO Capital, en la calle Tacuarí, hasta que consigan otro espacio.

La estrategia es “trabajar para instalar un candidato que pueda seguir la política de Horacio”, según explican en el entorno del jefe de gobierno. Por eso se lo comenzará a ver en más actividades con Larreta y también solo. El jueves - tal como contó Infobae - Larreta reunió a su Gabinete para bajar la directiva de cerrar filas detrás de la candidatura de Quirós.

La apuesta a la candidatura de Quirós es un abierto desafío del jefe de Gobierno porteño a su mentor político, Mauricio Macri, que impulsa como único candidato del PRO a su primo Jorge Macri, ministro de Gobierno de Larreta. El jueves, en conferencia de prensa, el alcalde porteño volvió a destacar que “era un orgullo” que hubiera dos precandidatos a sucederlo por el PRO. Y se refirió a su ministro como “el médico que mejor manejó, con muchísima capacidad, algo tan complejo como la pandemia en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires”. De Jorge Macri, mencionó “que viene de ser Intendente en Vicente López, con experiencia también”. Esta condición de jefe comunal de ese municipio del norte del Conurbano - cargo en el que está de licencia - es una referencia recurrente que algunos ven con cierta malicia.

Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa del jueves pasado junto a sus funcionarios Felipe Miguel y Martín Mura

Luego del anuncio de Soledad Acuña de que se bajaba de su precandidatura a principios de semana, se produjo otra señal en clave política: la fusión de los equipos de campaña de Quirós y de la ministra de Educación porteña. Así, Álvaro González, y hombre de máxima confianza de Larreta, quedó a cargo de la coordinación general y Manuel Vidal, jefe de Gabinete de Acuña y hasta esta semana su jefe de campaña, de las cuestiones más operativas que González no puede atender por su doble rol de diputado nacional y consejero de la Magistratura de la Nación.

Las señales auguran así una posible interna de Juntos por el Cambio que tendría a Quirós y Jorge Macri como contendientes por el PRO, junto a Martín Lousteau por un sector del radicalismo, y con chances de suceder a Larreta. La escena era impensada en la cabeza de Mauricio Macri, que considera la decisión de su delfín político de llamar a elecciones concurrentes sin haberlo consensuado previamente en el PRO como una “traición”.

Los laderos del jefe de Gobierno porteño destacan que Quirós tiene un nivel de conocimiento que supera el 90% en la población por su rol en la pandemia, con una alta ponderación positiva. Según los números que manejan, está cerca del 60%, con solo un 20% de imagen negativa y tiene “mucho potencial” para crecer en las encuestas. “En el imaginario de la gente es la cara del manejo serio y exitoso de la pandemia en la Ciudad, que supo transmitir tranquilidad, que condujo un operativo de vacunación ejemplar, sin vacunados VIP, y que es creíble y honesto”, argumentan en su favor para sostener su candidatura. El ministro de Salud sumó el apoyo público de Lilita Carrió.

En el diseño de la campaña del precandidato se buscará destacar lo que el sanitarista podría aportar si llegase a estar al frente de la Ciudad: “Infraestructura no, porque la Ciudad ya la tiene. Sí una mirada más humana, de más empatía entre el gobierno y el ciudadano. Con atención también al tema de la seguridad, que se puede mejorar. En ese sentido, uno de sus ejes será el de orden público”, afirma uno de los que participa del armado de la estrategia electoral.

Lilita Carrió hizo explícito su apoyo a Quirós

Ante la consulta por su falta de experiencia en la gestión política contra la de su rival Jorge Macri, recuerdan que Quirós “gestionó el Hospital Italiano y lo convirtió en uno de los principales de la Ciudad; durante el primer gobierno de Larreta estuvo a cargo de coordinar los Centros de Atención Primaria; y en este segundo mandato, manejó la pandemia de modo ejemplar”. Y destacan que el distrito lleva 16 años en manos del PRO por lo que “ya tiene un staff que sabe cómo gestionar”. En esa visión, consideran que “el próximo jefe de gobierno no es fundacional; hay un programa ya pensado hasta el 2030″.

Larreta y su entorno no le perdonan a Jorge Macri su foto con Patricia Bullrich en una actividad con estudiantes en octubre del año pasado. Sintió que su rival en la disputa por la presidencia le quería marcar la cancha en su propio distrito, y lo interpretó como una señal de guerra. Aún faltaba para que el ex presidente Macri expresara que veía más “decisión y coraje” a su ex ministra de Seguridad para hacer las reformas que considera necesarias si llega al sillón de Rivadavia. La disputa expuesta en el PRO aún no había comenzado.

“Lo trajimos a la Ciudad de ministro de Gobierno, él creyó que iba a ser candidato por derecho natural, ¿y se sacó una foto con Bullrich en su distrito? ¿Eso no es provocativo? Si Jorge Macri quiere el apoyo de Horacio, debe ser recíproco”, advierte uno de los hombres que participa en las decisiones de campaña del alcalde porteño y trabaja en el plan Quirós.

Los sectores alineados con el expresidente y Bullrich en el PRO tienen otra lectura: “Mauricio Macri no fue quien llevó a Jorge Macri a la Ciudad con la promesa de que sería el futuro jefe de Gobierno en un enroque para que Diego Santilli sea el candidato a gobernador en la Provincia”.

El "acuerdo" entre Patricia Bullrich y Jorge Macri quedó plasmado en una actividad con estudiantes el año pasado

Hace unos veinte días, la precandidata y titular del PRO de licencia aseguró sin vueltas en una entrevista en Urbana Play: “Jorge Macri es mi candidato a jefe de Gobierno, definitivamente”. El intendente de Vicente López de licencia viene intentando mostrarse prescindente en la pelea Bullrich-Larreta, pero la Ciudad parece destinada a replicar la disputa del PRO en el terreno local.

El primo del ex presidente está ya decidido a dar la batalla interna y si bien sabe que se enfrenta al poderoso “aparato” político y comunicacional del jefe de Gobierno porteño en la Ciudad, con una millonaria cuenta publicitaria para manejar a discreción, confía en que cuenta con el apoyo y la estructura política del macrismo y del sector de Bullrich, en ascenso en las encuestas. Su discurso se centrará en su experiencia de gestión al frente de Vicente López desde 2011, y donde fue reelecto dos veces, y en su trayectoria política dentro del PRO para asegurar el triunfo del partido en las elecciones generales.

Larreta no le perdona a su ministro de Gobierno su acuerdo con Patricia Bullrich

“Estoy en la Ciudad porque me trajo Horacio y siempre fui muy claro en mi voluntad de ser candidato desde el primer día. Fui el primero en decirlo en Gabinete en abril del año pasado”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre y TN hace 20 días. “La competencia va a sacar lo mejor de nosotros y vamos a poder plantear modelos distintos. Tengo detrás de mí algunas condiciones que no todos los candidatos tienen: coherencia, experiencia en gestión, no sólo cumplo con las normas y papeles. Tengo experiencia en gestión, estuve siempre en el mismo espacio político, tengo coherencia y sé, tengo la firmeza que requiere esta Ciudad en el país que se viene que va a ser muy complicado”, agregó.

¿Promesa incumplida?

Entonces, ¿Larreta no va a cumplir la promesa que le hizo a Macri de que el PRO llevaría a un único candidato a las PASO de Juntos?, preguntó Infobae a uno de los hombres con los que el jefe de gobierno porteño habla diariamente. “De acá al 24 de junio (día de cierre de listas) hay dos candidatos. Vamos a llevar a Quirós hasta la raya, y ahí veremos cómo mide cada uno. Si están cabeza a cabeza y ninguno se quiere bajar, habrá que sentarse a hablar y se abrirá una negociación. Nosotros queremos que vuelva a ganar el PRO en la Ciudad”, respondió.

En su análisis, este dirigente del PRO porteño menciona una realidad “aspiracional” de que haya un solo candidato por el partido, y otra fáctica. “Si al final de la carrera, el PRO decide llegar a un entendimiento, es una decisión política. Si no lo hace y se arriesga a perder la Ciudad, tendrá que explicarlo”, agrega en referencia a la posibilidad de que el radical Martín Lousteau gane las PASO de Juntos y el PRO pierda el único bastión que gobierna.

Desde el sector de Jorge Macri dicen una y otra vez que “no baja su candidatura bajo ninguna circunstancia y no depende de que se presenten otros candidatos o no”. Tras un viraje en el discurso inicial de una candidatura única, hoy sostienen enfáticos: “Jorge es candidato por el PRO en CABA, independientemente de lo que decidan otros candidatos. No nos preocupa lo que haga Quirós. Acá no va a haber un gran elector que designe a dedo quién debe ser. A competir en la cancha con los que se presenten”.

Jorge Macri en un anuncio oficial junto a Rodríguez Larreta, hace dos semanas

Qué dicen las encuestas

En el bunker del ministro de Salud, admiten que Quirós está detrás en las encuestas en intención de voto, pero confían en que una vez que esté lanzado a la campaña, se emparejará. Se entusiasman porque en sus celulares circula una medición telefónica de febrero pasado hecha por Aresco, entre 900 casos, que lo ubican al jefe de Gobierno porteño con 60,9% de imagen positiva y 38,8% de negativa; a Quirós con 57,1% de positiva y 20,2% de negativa y a Jorge Macri con 51,2% de positiva y 35,7% de negativa. Así, el que tiene mayor diferencial positivo es el candidato apañado por Larreta con 36,9 puntos.

Los números que manejan en el comando de campaña de Jorge Macri en el barrio de Núñez son alentadores y se muestran confiados. “Hoy es el único candidato que garantiza una victoria sobre Lousteau y retener el Gobierno de la Ciudad para el PRO”, aseguran. En ese sentido, celebraron los resultados de una encuesta reciente de 1.400 casos on line, realizada por la consultora Federico González & Asociados entre el 29 de abril y el 1 de mayo. En ese relevamiento, si las PASO fuesen hoy, Jorge Macri se impondría cómodo en la interna de Juntos. Sacaría 18,3% de los votos contra 8,3% de Lousteau 8,3%, 8,1% de María Eugenia Vidal, 5,8% de Ricardo López Murphy, y 4,3% de Quirós. Entre todos totalizarían 49,5% de intención de voto, contra 19,9% de la suma de los candidatos del Frente de Todos, con Leandro Santoro como el mejor posicionado on el 15%. Ramiro Marra, del partido de Javier Milei, obtendría 15,4%.

Sin Vidal y Acuña en la cancha, Jorge Macri asciende a 20,5%, Lousteau a 9,9%, y López y Murphy y Quirós se ubican ambos terceros dentro de las PASO de Juntos con 6,2% cada uno, seguidos por Graciela Ocaña (Confianza Pública) con 3,5% y Roberto García Moritán (Republicanos Unidos) con 1,8%. Finalmente, si el escenario de disputa de la Primaria solo tuviera solo a Macri y Lousteau en la interna de Juntos, el primero sacaría 29,4% contra 16,8% del segundo.

La opción Vidal

Ante este panorama de que el PRO tenga dos candidaturas promovidas por los dos sectores hoy enfrentados del PRO, algunos especularon que Vidal podría ser la precandidata de “unidad”, luego de su renuncia a competir por la presidencia que oficializó el jueves a la noche.

Ella misma no cerró la puerta a esa posibilidad, pudiendo haberlo hecho en ese momento. Son mayoría los consultados que admiten que la ex gobernadora bonaerense solo aceptaría si hay “un operativo clamor” para que lo sea, algo que muchos ponen en duda que ocurra, al menos en esta instancia. Por otro lado, hay quienes dicen que no aceptaría porque “la cancha no está limpia”, y no tendría asegurado el triunfo. De hecho, entre los colaboradores de Larreta circuló alguna encuesta cuya imagen “no medía tan bien” en la Ciudad.

El nudo de las candidaturas en la Ciudad, territorio emblemático para el PRO, solo parece que podría destrabarse con un acuerdo entre Mauricio Macri y Larreta. El ex presidente todavía no terminó de procesar su enojo con su ex delfín político. Quedan menos de dos meses para el cierre de lista. Mucho o muy poco, según se mire.

