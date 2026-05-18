Milei retoma la agenda pública en medio de la preocupación del Gabinete por la escalada de la interna

El Gobierno enfrenta una crisis interna mientras Javier Milei retoma la agenda pública

Lo que hasta hace poco se dirimía puertas adentro, con algunas filtraciones aisladas, este fin de semana quedó expuesto públicamente cuando el asesor presidencial, Santiago Caputo, acusó al entorno del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de manejar una cuenta anónima en X que, tiempo atrás, publicó -entre otras confesiones- críticas al presidente Javier Milei. La exhibición de las diferencias preocupa a más de uno en el Gabinete, que reclama la intervención del mandatario para ordenar el tema.

Casi ajeno a los pedidos, el libertario se prepara para volver a mostrarse públicamente, luego de una semana sin actividad oficial, y tiene previsto visitar “de sorpresa” una importante universidad privada que desde el Gobierno buscan mantener en reserva. Este lunes, desde las 9, brindará una charla económica ante los estudiantes, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

PUBLICIDAD

En agenda figura otra disertación para el martes, a las 11.30, sobre la inserción laboral, la visión de la macroeconomía actual y el potencial productivo de Argentina en un evento convocado por la Bolsa de Valores en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

“Aunque es más de la micro, el quilombo hace ruido. Es todo muy difícil. Javier (Milei) no interviene y es el único que puede ordenarlo definitivamente”, planteó con notoria preocupación una fuente oficialista a Infobae.

PUBLICIDAD

El intercambio del asesor presidencial, Santiago Caputo, con un usuario de X

La postura es compartida -en reserva- por varios miembros del Poder Ejecutivo que advierten que las diferencias entre Caputo y los primos Menem, laderos que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se profundizan día a día.

El día después de que el asesor planteara —con cierta ironía— dirimir el conflicto “a los tiros”, un funcionario se sorprendió por “el nivel de odio” en los mensajes de las redes y la deliberada exhibición del tema. “Plantearon una interna a cielo abierto. No guardan ni las formas. Han perdido credibilidad. También el poder para instalar noticias positivas y se manejan así”, le facturaron al sector que se alinea detrás de Santiago Caputo.

PUBLICIDAD

Por su parte, desde el entorno de la menor de los Milei detectaron como punto de inflexión en la relación los meses previos a los comicios de septiembre de 2025, cuando los referentes de Las Fuerzas del Cielo quedaron relegados de las listas bonaerenses. “No los ubicaron en las listas y empezaron a estresar todo”, sostuvieron ante este medio.

El domingo por la mañana, luego de una intensa actividad en X en la que los referentes del ecosistema virtual se expidieron sobre el tema, Martín Menem envió un mensaje de WhatsApp al bloque para explicar el episodio y tomó distancia del funcionamiento de la -ya inexistente- cuenta @PeriodistaRufus que le adjudicaban. “Es una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo”, definió ante los suyos.

PUBLICIDAD

“Menem dio una explicación ridícula”, se expidió un legislador ajeno a los dos vértices del Triángulo de Hierro en pugna. Sin embargo, también subrayó que la visibilidad de las fracturas internas que le adjudica a Caputo perjudica a la administración libertaria. La disputa suma un nuevo capítulo al complejo escenario que atraviesa el oficialismo, marcado además por los incesantes movimientos en la causa que investiga al ministro coordinador por presunto enriquecimiento ilícito.

La explicación de Martín Menem sobre las acusaciones en X no logró calmar la crisis interna del oficialismo (RSFotos)

La explicación tampoco conformó a los miembros de la administración libertaria que ocupan las oficinas ubicadas en el Salón Martín Fierro. Desde ese sector condicionan la credibilidad de la versión de Martín Menem a la entrega del nombre y apellido del community manager. “La de culpar al CM se extinguió el día que Alberto Fernández usó la misma mentira para justificar un RT insultando a Jony Viale. Si era patético allá por el 2020 ni les cuento en mayo 2026″, cuestionó en X Macarena Alifraco, mano derecha del consultor.

PUBLICIDAD

“Fue medio inevitable por lo grotesco. No creo que haya sido parte de una estrategia”, expresó una fuente que transita los pasillos de Balcarce 50, aunque celebró que se haya dado en la previa al año electoral. “Se hinchó las pelotas y se cansó de que todo sea por atrás”, coincidió otro alfil violeta para describir los motivos que llevaron al asesor presidencial a exhibir la fractura.

Hasta entonces el mandatario, conocedor de las diferencias que confluyen -cada vez con más dificultad- en las filas violetas, prefirió mantenerse al margen. Según supo este medio, no hubo llamados siquiera para pedir explicaciones tras las acusaciones cruzadas en su red social preferida.

PUBLICIDAD

Aún sin fecha definida para una nueva reunión de la mesa política, por lo menos al cierre de esta nota, en Casa Rosada anticiparon que no habrá grandes cambios y que como ocurrió con otros episodios, la polémica no escalará. “No va pasar nada, todos fingirán demencia. Se aferrarán a la falsa idea que ya comunicó Menem a diputados y listo”, vaticinó un colaborador de una de las tribus en pugna.

La incógnita es cuánto tiempo más podrá contenerse una interna que dejó de ser subterránea, y en particular, hasta cuándo resistirá el ya habitual “siga, siga” libertario.

PUBLICIDAD