El Gobierno ya empieza a mirar al 2027, pero con un Mauricio Macri que volvió a la carrera y una alianza con el PRO de futuro incierto

El vínculo entre el Presidente y su antecesor pasó por diferentes momentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el recordado pacto de Acassuso, la relación entre La Libertad Avanza y el PRO pasó por distintos momentos, algunos de más cercanía y otros de menos, pero siempre bajo una misma constante: la convicción del primero de mantener su autonomía e identidad propia y el reclamo por parte del segundo de participar más de las decisiones estratégicas del Gobierno y, por ende, influir también en la gestión.

En las últimas semanas esas dos variables no cambiaron, pero se sumaron a la dinámica del vínculo algunas críticas cruzadas por la situación política y las especulaciones de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.

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Desde hace un tiempo, Mauricio Macri volvió a mostrarse como alternativa de centro derecha bajo el eslogan del “próximo paso” y ya manifestó las intenciones de competir con un candidato propio (que incluso podría ser él), lo cual no es visto con buenos ojos en el oficialismo.

La semana pasada, el ex mandatario nacional encabezó un acto en el Club Centro Galicia de la localidad de Olivos, en Vicente López, en el que marcó nuevamente sus diferencias, aunque sin decirlo abiertamente, por cómo se está manejando la polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Macri comenzó con actos con tintes de campaña

Uno de los principales protagonistas de esa jornada definió jocosamente al evento como “un encuentro del partido provincial con Macri como invitado”, debido a la presencia de más de mil dirigentes locales.

En diálogo con Infobae, el referente de este espacio remarcó que fue una actividad “muy al estilo PRO, con pantallas, linda y con un Mauricio más moderado que en otras oportunidades, si se quiere”.

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“Aun así, fue firme al decir que si no se marca lo que no vemos, que vaya bien, lo va a hacer el populismo por nosotros. Nosotros apoyamos a este Gobierno incluso desde antes que asumieron y lo vamos a seguir acompañando en todo lo que sea correcto”, sostuvo.

Respecto de la posibilidad de que el ex presidente vuelva a competir en 2027, consideró que “todavía no, lo que no quita que se le ocurra si es que ve que le puede ir bien, ahora que está renovado y con novia joven”.

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“Hoy piensa en poner en valor al PRO por todo lo que hizo, tanto por la Argentina como por esta administración, que es muy desagradecida. No puede ser que, si realmente quieren cambiar el país, no entiendan la relación que tienen que tener con nosotros”, cuestionó.

Del otro lado de la vereda, sin embargo, hubo bastante molestia por la idea de Macri —aunque no explícita— de competir contra Milei el año próximo, e incluso aclaran que no está decidido que vayan juntos dentro de una alianza.

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El Gobierno continúa sosteniendo a Adorni (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Uno de los que mejor expresó esto de forma pública fue el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que en una reciente entrevista con Clarín opinó que el ex mandatario “le haría un favor al kirchenerismo” si opta por ese camino.

La estrategia del oficialismo es encabezar las boletas con figuras propias y, en todo caso, permitir que los integrantes del PRO —que no se cambien de bando— ocupen los lugares menos relevantes.

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“¿Pero por qué deberíamos llegar a un acuerdo si nosotros seguimos estando primeros y ellos en todas las encuestas quedan terceros? A lo sumo pueden sumarse si tienen algo para aportar, pero será una propuesta que nos tendrán que traer, no los necesitamos", insistieron en la cúpula libertaria de la ciudad de Buenos Aires.

En este distrito, el año pasado ambos partidos fueron por separado en las elecciones locales, con una amplia victoria para Adorni, la apuesta del oficialismo nacional, y juntos unos meses más tarde, en los comicios para renovar el Congreso.

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Actualmente, la senadora Patricia Bullrich, que abandonó formalmente el macrismo para afiliarse a las filas violetas, comenzó a impulsar una agenda muy vinculada al territorio porteño, con videos que publica en las redes sociales, por ejemplo, criticando la falta de inversión en los subtes.

Bullrich comenzó a meterse en la agenda porteña (Nicolas Nuñez)

La ex ministra de Seguridad aparece por estas horas como la principal aspirante a suceder al jefe de Gobierno, Jorge Macri, que responde a esos cortos con tono conciliador y argumentos que van en línea con las propuestas de LLA.

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En la provincia de Buenos Aires, también aparece un dirigente que participó del gobierno de Cambiemos: Diego Santilli, que por el momento no abandonó el PRO y tiene buena relación con su jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo.

No obstante, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estaría pensando para ese lugar en alguien de su riñón, el armador Sebastián Pareja, quien hasta acá le dice a sus íntimos que solamente va a hacer “lo que sea mejor para el proyecto”.

Tal como anticipó este medio, la funcionaria y su representante bonaerense tienen previsto convocar a un “Cabildo Abierto” el próximo lunes 25 de mayo para retomar la campaña en esta provincia clave.

A nivel nacional, también dependerá mucho de lo que vaya a pasar con la reforma que impulsa el poder Ejecutivo para eliminar las PASO, lo que implicaría que las internas se tengan que resolver dentro de los espacios y no en las urnas.

Si finalmente el Congreso aprueba ese proyecto, Macri y Javier Milei no podrán competir dentro de un mismo frente, aunque en la práctica queda abierta la posibilidad de que cada uno lo haga por su lado y que acuerden que el que quede afuera apoye al que llegue al balotaje, como ocurrió en el 2023.

A finales de la semana pasada, Bullrich logró que en la Casa Rosada aceptaran la propuesta de que negocie con el PRO cambios en esta iniciativa a cambio de intentar avanzar plenamente con Ficha Limpia, que la senadora quería dejar de lado por no contar con los votos para sancionarla, lo que hace peligrar toda la reforma electoral.