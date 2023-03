Wado de Pedro: “Necesitamos funcionarios con coraje para tomar decisiones”

Wado De Pedro realizó una crítica interna del Gobierno y le envió un mensaje a los funcionarios

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, analizó hoy el modelo que lleva adelante el Frente de Todos como coalición política y la gestión del Gobierno, e hizo referencia a las modificaciones que se necesitan de cara a las elecciones.

“Nosotros tenemos un modelo que funcionó entre 2003 y 2015. Donde la política tiene un protagonismo en la discusión y articulación económica. Y de ese modelo se criticaban las formas, que estaba redistribuyendo, pero no existe la redistribución sin ruido, sin tensiones”, fueron las palabras del ministro para entrar en tema.

Según el ministro del Interior y Justicia "no es tan fácil gobernar la Argentina"

Y continuó: “Hay que tomar decisiones, hay que articular, hay que sentar a la mesa a los principales actores”, aseguró en diálogo con Futurock.

En contraposición, afirmó que el modelo kirchnerista “tiene que ver con firmeza con determinados sectores”. “La Argentina tiene una tendencia a la fuga, a que los dólares se van, al contrabando y a salirse de las reglas, para lo que necesitas funcionarios y funcionarias con coraje para tomar decisiones y con capacidad de trabajo. Que se paren en las áreas más críticas de la economía y se pongan firmes a controlar qué está pasando”.

“No es tan fácil gobernar la Argentina si querés tener un resultado a favor de las mayorías”, concluyó sobre el tema.

En cuanto a la inflación, De Pedro también se mostró autocrítico y admitió que es uno de los principales focos de tensión dentro del Frente de Todos. “Hay un balance negativo, porque recuperamos el empleo, el crecimiento industrial, obras públicas pero hay un desorden en el poder adquisitivo, según el mes y cómo se mida, que te quedan sectores por debajo de la línea de la pobreza”.

De Pedro aseguró que la inflación genera parte de la tensión que hay hoy en el Frente de Todos

“Eso parte de las tensiones que se ven en el frente, donde algunos decimos, además de las paritarias hay que dar una suma fija en algunos rubros y en algunos sectores de la economía para que la gente pueda vivir bien y le pueda alcanzar para que el poder adquisitivo supere a la inflación”, dijo el funcionario.

La respuesta a Kelly Olmos

Días atrás, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, le envió un mensaje directo a su par de la cartera del Interior y Justica, que generó un tenso clima interna en la fuerza oficialista. “Le digo a ´Wado´ de Pedro que el sector salarial más retrasado es el de los municipales de la Provincia de Buenos Aires. Ahí tienen que intervenir”, dijo Olmos en declaraciones.

Consultado por las palabras de la ministra, De Pedro en principio estuvo de acuerdo pero también le dejó un mensaje. “Tiene razón, yo también reviso el salario de los municipales y junto con Sergio Massa estamos hablando con el gremio federal de municipales para ver cómo hacemos para ayudar para recomponer el salario de los municipales”, aseguró.

La ministras de Trabajo, Kelly Olmos, le pidió a De Pedro que se involucre en el salario de los municipales y el funcionario le contestó que "gobierne y gestione sobre los sectores que tiene competencia"

Y retrucó: “Pero una respuesta no puede ser mostrar otro problema. Le digo a la ministra que gobierne y gestione sobre los sectores que tiene competencia”.

“Nosotros fuimos pacientes en ver cuáles eran los resultados de un modelo que tenía distintas características. Bueno, los resultados no son óptimos, con lo cual decimos: ‘terminemos el Gobierno haciendo lo que hay que hacer para modificar el resultado’”, manifestó

“No alcanza con pedir que no voten para que no vuelva la derecha. Los resultados están a la vista, las tensiones eran por cuestiones como la gestión de la economía, que tiene que ver con las consecuencias. Ahora entramos en un año de elecciones y hay que resolver las diferencias en las elecciones”, dijo.

El ministro esquivó la consulta sobre su posible postulación a Presidente de la Nación y aseguró que eso se discutirá en el espacio al que pertenece

Sin embargo, ante la pregunta si se presentará como candidato a Presidente por el Frente de Todos, De Pedro decidió esquivar el compromiso. “Pertenezco a un espacio que va a saber debatir y discutir. Yo tengo ganas de volver a enamorar, generar esperanza y continuar con este proyecto”, sostuvo.

