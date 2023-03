Renunció una concejala de Juntos que reivindicó los vuelos de la muerte de la dictadura militar

Silvia Gorosito es integrante de la Coalición Cívica (Juntos) y renunció a su cargo como concejal de Chacabuco por sus publicaciones a favor de los crímenes de la dictadura

La concejala de Chacabuco Silvia Gorosito (Juntos por el Cambio) presentó su renuncia indeclinable después del fuerte repudio que ocasionó por publicar, el pasado 24 de marzo, una imagen reivindicando los “vuelos de la muerte”, uno de los crímenes más macabros ejecutados por la dictadura de 1976.

Tras el rechazo generado por su mensaje, pidió disculpas y decidió apartarse de su cargo con una carta dirigida al Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Chacabuco, Lisandro Herrera.

El posteo que derivó en su renuncia mostraba una imagen de un avión Hércules del Ejército lanzando cuerpos al vacío, acompañado con la leyenda “Feliz día del montonero”. Lo hizo el mismo día que se conmemoraba en todo el país el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, fecha en la que familiares de detenidos-desaparecidos junto a la ciudadanía se moviliza contra los crímenes perpetrados durante el golpe de Estado y recuerda a sus víctimas.

No era la primera vez que Gorosito se expresaba de esta manera. El año pasado, la ex concejala publicó una imagen del baúl de un Ford Falcón color verde, y dentro de él se encontraban Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof. También en 2022, había posteado una foto de la Junta Militar que protagonizó el golpe del ‘76. Las palabras, en aquella oportunidad fueron: “Gracias por todo”.

El posteo publicado el 24 de marzo que desecandenó en la renuncia de Gorosito

La edil intentó desdecirse y afirmó que no quiso “desconocer o minimizar los terribles crímenes de la dictadura militar”. Tras volver sobre sus pasos, Gorosito insistió en su malestar con el sentido de la fecha nacional y deslizó un comentario a tono con la denominada teoría de los dos demonios: “Si creo que la historia debe ser contada en forma completa para poder conocer toda la verdad y entonces empezar a sanar las heridas de nuestra sociedad, para luego trabajar juntos por un país que incluya a todos los argentinos”.

La ex concejala había sido electa en la lista que le dio el segundo mandato al intendente de Chacabuco, Víctor Aiola. Estas declaraciones recibieron un amplio repudio por vecinos, dirigentes oficialistas, opositores y más de 30 organizaciones sociales y derechos humanos.

La controversia local fue profunda, con coincidencias entre las coaliciones mayoritarias. El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Javier Estévez, anunció que pediría la destitución en la sesión prevista para este miércoles, la cual no pudo tratarse porque Gorosito dimitió a su cargo un día antes. El bloque de Juntos también rechazó “absolutamente” las expresiones de su aliada. “Creemos que no hay lugar ni espacio para este tipo de expresiones y, mucho menos, dentro de los espacios que representamos. Como bloque impulsaremos y acompañaremos las medidas institucionales que correspondan”, dijeron en ese texto, anticipando una eventual destitución.

Te puede interesar: Las huellas del avión que se usó en los “vuelos de la muerte”, desde donde arrojaron a tres Madres de Plaza de Mayo

La carta enviada al Concejo deliberante de Chacabuco

Además de las renuncias y el repudio público, Gorosito probablemente tenga que afrontar un proceso judicial. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal contra la ex concejala por “apología del delito”.

“El nivel de odio, indolencia, brutalidad y violencia de la imagen usada con absoluto sarcasmo y falta de respeto supera lo tolerable, no sólo porque reivindica la metodología usada por los genocidas en su plan de exterminio, sino por la herida que reabre en las víctimas sobrevivientes, familiares y en todos aquellos que tenemos plena conciencia de los hechos oprobiosos que han enlutado la conciencia de la humanidad toda y de nuestro país en particular”, consideraron desde la CPM al presentar la denuncia penal.

“El Estado tiene la obligación no sólo de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad sino también de sancionar penalmente cuando un funcionario público (o cualquier persona) incurre en una actitud de evidente apología de este tipo de delitos que afecta a la sociedad toda”, agregaron en la presentación.

Otro de los posteos celebratorios de la dictadura militar de Silvia Gorosito

Los llamados “vuelos de la muerte” eran operativos organizados que consistían en arrojar vivos y drogados al mar a detenidos-desaparecidos que estaban en centros clandestinos de detención, como los que funcionaron en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) o en Campo de Mayo.

En 2017, la Justicia condenó por los vuelos de la muerte a una treintena de acusados, varios de ellos a perpetua, entre los que sobresalían los ex capitanes Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta. El juicio por esa “megacausa”, la más emblemática que se pronunció sobre esta modalidad del terrorismo estatal, duró cinco años y pasaron por el debate alrededor de 800 testigos.

El año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín condenó a prisión perpetua por estos crímenes al ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros; el ex comandante del batallón, Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza, y el ex oficial de operaciones de esa dependencia, Eduardo María Lance.

Seguir leyendo: