Lousteau ratificó su candidatura pese a la preferencia de Macri y aseguró: “En CABA gobierna Juntos por el Cambio, no el PRO”

Marín Lousteau aseguró que sigue siendo candidato a Jefe de Gobierno porteño en Juntos por el Cambio

La interna de Juntos por el Cambio empezó a ganar en temperatura. Si bien la decisión de Mauricio Macri de no presentarse como candidato en las próximas elecciones trajo algunas certezas, algunos de sus dichos generaron malestar en integrantes de la coalición opositora. Y uno de ellos es el senador nacional Martín Lousteau.

El fundador del PRO, en sus últimas declaraciones públicas, opinó sobre los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y mostró su preferencia por los candidatos de su partido, pero más precisamente por Jorge Macri. “Tenemos a alguien muy preparado, tiene una experiencia única”, aseguró el ex mandatario argentino.

Tras estas palabras, Lousteau, ya lanzado como candidato en un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, no solo ratificó su postulación sino que además se mostró en desacuerdo con los dichos de Macri.

“Obviamente sigo siendo candidato. Esa es la preferencia que tiene el ex presidente y lo entiendo porque es su partido y es su primo. Está bien que sea así, pero en la ciudad gobierna Juntos por el Cambio, no gobierna el PRO”, señaló el senador.

Martín Lousteau dijo que entendía la elección de Mauricio Macri por candidatos del PRO "porque es su partido y es su primo" (NA)

De hecho, Lousteau le recordó el trabajo en conjunto que se realiza dentro de la coalición opositora desde los distintos partidos que la integran. “Cuando le sacaron los fondos a la Ciudad armamos una estrategia colectiva y yo fui el primero en salir a defender. Ahora funciona distinto a cuando él fue Jefe de Gobierno y además estamos gobernando áreas y trabajando en conjunto como lo reconoce Horacio (Rodríguez Larreta)”, afirmó en diálogo con Radio con Vos.

“Yo entiendo lo que le gustaría al ex presidente que pase, pero lo cierto es que esto es una coalición, no solo en la Ciudad sino que en todo el país, que se oxigenó mucho con el radicalismo. Los candidatos nuevos a lo largo y ancho del país son candidatos. Ha habido renovación en el radicalismo que aporta muchas ganas de gestionar de otra manera y aporta visiones distintas”, agregó.

Sobre este tema, Lousteau destacó el trabajo que realizó el PRO desde que lleva adelante la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, primero con Mauricio Macri y luego con Horacio Rodríguez Larreta. Pero no dejó de marcar los puntos que considera son los más flojos de la actual gestión.

“Es cierto que el PRO tiene un método de gobierno de la Ciudad, es cierto que hay cosas que hizo muy bien, como planificar y ejecutar la obra pública en tiempo, pero después hay ciertas cosas como Educación, donde hay avances en algunas áreas pero en sexto grado 4 de cada 10 chicos no tiene los conocimientos en comprensión de texto y matemáticas. Eso hay que resolverlo. Los mismo en la salud pública”, aseguró.

El Senador Nacional destacó en trabajo en conjunto que realiza con Horacio Rodríguez Larreta

Por su parte, el Senador no dejó de repasar el discurso que utilizó Mauricio Macri para anunciar su baja como candidato, para afianzar la idea de un cambio dentro de la alianza opositora. “Lo primero que pienso es que cuando el ex presidente dice que no va a competir y le pasa el testimonio a las nuevas generaciones del PRO, la responsabilidades de las decisiones son de la nueva camada del PRO”.

Y agregó: “Ojalá que el PRO tenga una renovación para aportar soluciones distintas como hizo el radicalismo. Un mejor PRO y un mejor radicalismo van a hacer un mejor Juntos por el Cambio”.

Jorge Macri es el candidato del ex presidente para competir en la interna con Martín Lousteau (Credito foto: Franco Fafasuli)

Por último, el candidato a Jefe de Gobierno porteño no descartó la selección de un dirigente del PRO para la conformación de la formula, en una nueva crítica a Macri.

“Él (Mauricio Macri) está dando una opinión, que es válida, por su afinidad partidaria y familiar. Ahora, muchos entendemos que se trata de una coalición, de hecho Horacio (Rodríguez Larreta) dice que le gusta que las fórmulas sean mixtas, igual que a mi. Me gustaría llevar un vicejefe o vicejefa del PRO, porque a mi me gusta gobernar con los mejores, no solo con los radicales. No lleva a las mejores soluciones gobernar con un grupo íntimo”.

