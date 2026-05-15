Rescataron a una mujer de un violento ataque por parte de su pareja en La Plata

Vista de la Calle 160 y 46 en La Plata, escenario de un reciente operativo de rescate de una mujer víctima de violencia de género (Google Maps)

Una mujer fue rescatada de un ataque por parte de su pareja durante un operativo de emergencia en la periferia de La Plata, luego de que agentes de la Patrulla Municipal escucharan sus gritos de auxilio mientras patrullaban por la zona.

El hecho, ocurrido en una vivienda ubicada en 160 entre 46 y 47, del barrio El Retiro. Allí, integrantes de la Patrulla Municipal recorrían preventivamente el sector cuando se vieron alertados por pedidos de ayuda provenientes del interior de una casa. La intensidad de los gritos motivó a los agentes a solicitar de inmediato el apoyo de efectivos de la Policía Bonaerense, quienes acudieron rápidamente al lugar.

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Los efectivos rodearon el inmueble y, ante la persistencia de los gritos, ingresaron por la fuerza para interrumpir el ataque y resguardar la integridad de la víctima. Dentro de la propiedad, hallaron a la mujer en medio de un episodio de violencia de género. La acción policial permitió rescatar a la víctima, aunque el agresor logró escapar por la parte trasera del domicilio.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, las autoridades iniciaron un rastrillaje de inmediato en las inmediaciones, aunque hasta el momento no lograron localizarlo.

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En relación con el estado de la víctima, se informó que recibió asistencia médica y contención psicológica por parte de equipos especializados. El hecho puso en marcha el protocolo de intervención para casos de violencia de género, activando la red de apoyo a víctimas en la región.

La investigación quedó a cargo de la subcomisaría La Unión, desde donde se coordinan las tareas para dar con el paradero del agresor. Las fuerzas de seguridad informaron que ya cuentan con datos precisos sobre la identidad del sospechoso, aunque por el momento permanece prófugo.

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Se desplegaron operativos en sectores aledaños y se analizan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la trayectoria de la huida.

La víctima calcinada aún no pudo ser identificada (Noticias XFN)

Imputaron a un policía por agredir a su pareja en Catamarca

Esta misma semana, una mujer denunció a su pareja, un oficial de la Policía de Catamarca, por haberla agredido en la casa que ambos comparten, hasta dejarla inconsciente. En las últimas horas el fiscal que lleva adelante la investigación imputó al agresor tras negarse a declarar.

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El efectivo policial quedó bajo investigación por parte de la Fiscalía de Instrucción N°4 del Distrito Oeste, a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, por la supuesta comisión de los delitos de "lesiones leves calificadas por el vínculo y coacción, en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de su pareja".

El caso salió a la luz luego de que la víctima relatara los hechos ocurridos a principios de mes ante las autoridades. La mujer contó que todo ocurrió alrededor de las 13 horas, en un domicilio de la ciudad Capital provincial. Según la investigación, en el marco de una discusión, el imputado habría agredido físicamente a la mujer, provocándole lesiones que fueron constatadas a través de un examen médico.

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En el avance de la investigación, la Fiscalía incorporó distintas medidas probatorias, incluyendo la inspección ocular, el examen médico y otras actuaciones de rigor. Con estos elementos Córdoba Andreatta avanzó con la imputación formal del hombre cuyos datos no trascendieron. Paralelamente, y con el fin de resguardar la integridad de la víctima, el fiscal ordenó medidas de protección, entre ellas la exclusión del hogar del imputado y el secuestro del arma reglamentaria que tenía asignada por su función policial.

El acusado fue citado a declaración indagatoria el martes aunque optó por abstenerse de declarar ante la autoridad judicial. Finalizada la audiencia, quedó notificado de las medidas impuestas pero continuará en libertad.

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