Honduras

El Congreso Nacional y la embajada de Estados Unidos fortalecen el diálogo bilateral en Honduras

Este encuentro apunta a consolidar alianzas estratégicas, enfocándose en temas de interés mutuo como economía, seguridad y gobernabilidad

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Estados Unidos mantiene su posición como socio estratégico de Honduras, apoyando el desarrollo económico y el fortalecimiento institucional.
Estados Unidos mantiene su posición como socio estratégico de Honduras, apoyando el desarrollo económico y el fortalecimiento institucional.

En el marco de una relación diplomática de larga data y cooperación constante entre Honduras y Estados Unidos, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo este miércoles una reunión con una delegación de la sección política de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, con el objetivo de fortalecer los canales de diálogo y coordinación entre ambos países.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Poder Legislativo y contó con la participación del secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, así como de los diputados Mario Pérez y Antonio Rivera Callejas, quienes acompañaron la reunión con la representación diplomática.

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Según lo informado, la reunión tuvo como eje principal el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos, así como la consolidación de espacios de comunicación entre actores políticos e institucionales de ambas naciones.

Por su parte, las delegaciones mencionaron la importancia de mantener un diálogo fluido y permanente, considerando que la cooperación bilateral incluye temas como gobernabilidad, seguridad, migración, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.

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Cooperación internacional

La reunión forma parte de una serie de acercamientos que históricamente han sostenido autoridades del Congreso Nacional con representantes del gobierno estadounidense, dentro de la agenda diplomática establecida entre ambos países.

En los últimos años, estos encuentros han sido frecuentes, sirviendo para dar seguimiento a temas de interés común y a procesos vinculados con el fortalecimiento democrático en Honduras.

La agenda histórica de cooperación entre Honduras y Estados Unidos incluye el acompañamiento en procesos políticos y fortalecimiento democrático.
La agenda histórica de cooperación entre Honduras y Estados Unidos incluye el acompañamiento en procesos políticos y fortalecimiento democrático.

Estados Unidos se ha consolidado como uno de los principales socios estratégicos de Honduras durante décadas, manteniendo cooperación en áreas clave como seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, asistencia humanitaria, programas de desarrollo y fortalecimiento del Estado de derecho.

Esta relación ha abarcado también el acompañamiento de distintas administraciones estadounidenses a procesos políticos e institucionales en el país centroamericano.

Posicionamiento regional

Bajo este contexto, el Congreso Nacional ha mantenido reuniones periódicas con delegaciones diplomáticas estadounidenses, tanto en periodos de transición política como en coyunturas legislativas significativas, lo que ha permitido mantener abiertos los canales de comunicación entre el Poder Legislativo hondureño y la comunidad internacional.

La reunión actual se suma a estos esfuerzos de acercamiento diplomático, en un momento en que el país debate temas de interés nacional y reformas institucionales, en un ambiente político marcado por la presencia de diversas fuerzas representadas en el Congreso.

Nasry Asfura, con traje azul, y Kristi Noem, con vestido oscuro, posan sonriendo frente a las banderas de Honduras y Estados Unidos en un salón
El presidente hondureño Nasry Asfura y la enviada especial de EE.UU. Kristi Noem se encontraron para fortalecer la cooperación en seguridad, enfocada en el Escudo de las Américas. (Presidencia de Honduras (@hnpresidencia))

Aunque no se detallaron los temas específicos tratados, ambas partes reafirmaron su interés en continuar fortaleciendo la cooperación y el entendimiento mutuo entre Honduras y Estados Unidos.

En el plano legislativo, el Congreso Nacional ha mantenido en los últimos años una dinámica de acercamiento con misiones diplomáticas acreditadas en el país, lo que ha permitido el intercambio de información sobre procesos internos, reformas en discusión y el seguimiento de la agenda institucional hondureña desde una perspectiva internacional.

Este tipo de encuentros forma parte de la práctica diplomática habitual entre ambos países, en la que se busca reforzar la comunicación directa con los distintos poderes del Estado, misma que se vio deteriorada en el mandato de la exmandataria hondureña, Xiomara Castro, no obstante el gobierno de Nasry Asfura ha confirmado que Estados Unidos seguirá siendo su principal socio comercial.

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