Guatemala: Familia recibe pedido de rescate por su hija, pero la PNC logra ubicarla y detener a la sospechosa

La policía de Guatemala rescata ilesa a una niña de 3 años tras un secuestro en Sacatepéquez. (Cortesía: PNC Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detuvo este jueves en Sacatepéquez a Marielos “N”, de 33 años, señalada como presunta responsable del secuestro de una menor de tres años, quien fue rescatada sana y salva por las fuerzas de seguridad, de acuerdo con el reporte oficial.

El operativo, desarrollado en San Antonio Aguas Calientes, involucró agentes de la comisaría 74, el Núcleo de Reserva y personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). Según informó la institución, la detención y el rescate se produjeron tras una rápida movilización de recursos policiales y el uso de videovigilancia municipal.

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La alerta sobre la desaparición de la menor se generó durante la mañana, después de que familiares reportaron que la niña había desaparecido aproximadamente a las 8:00 horas. De acuerdo con la PNC de Guatemala, a las 10:11 horas, los familiares recibieron una llamada en la que se exigía el pago de Q2,500.00 (USD 328) como condición para la liberación de la menor. Tras negociaciones, la suma pactada fue de Q1,300.00 (USD 170).

La División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), junto con agentes de la comisaría 74, asumió la investigación y trazó la ruta de escape de la sospechosa mediante el análisis de imágenes captadas por cámaras municipales. Las pesquisas permitieron identificar a una mujer que transportaba en motocicleta a una menor con las características reportadas, lo que derivó en una búsqueda focalizada en el ingreso a San Antonio Aguas Calientes.

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El operativo de la Policía Nacional Civil incluyó el análisis de videovigilancia para ubicar el paradero de la niña en San Antonio Aguas Calientes. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Coordinación policial y respuesta inmediata permitieron ubicar a la menor

Aproximadamente a las 14:00 horas, los agentes interceptaron a Marielos “N” cuando caminaba en la vía pública. Durante la intervención, la mujer reveló la ubicación de la menor, lo que permitió a las unidades desplazarse de inmediato hacia el sitio señalado. La niña fue localizada en una vivienda de San Lorenzo El Cubo, Finca Los Nietos, diagonal 1, zona 1 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

La institución reiteró que la coordinación entre diversas unidades operativas y de investigación fue determinante para la resolución del caso en pocas horas.

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Según datos aportados por la PNC, el rescate de la menor y la aprehensión de la presunta secuestradora se inscriben en la tendencia de respuestas rápidas a delitos de alto impacto, especialmente aquellos que involucran a menores de edad. La entidad subrayó que la colaboración de la comunidad, la denuncia oportuna y el uso de herramientas tecnológicas han fortalecido la capacidad de reacción ante situaciones similares.

Marielos 'N', de 33 años, fue detenida como presunta responsable del secuestro y quedó a disposición de las autoridades.(Cortesía: PNC)

Fuentes oficiales recordaron que, en casos de secuestro, la activación de protocolos de emergencia y la participación de equipos interdisciplinarios resulta clave para salvaguardar la vida de las víctimas. Además, autoridades instaron a la población a reportar cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo la integridad de menores o personas vulnerables, y reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana.

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La PNC de Guatemala enfatizó que la investigación continúa para esclarecer si existen otros implicados o si la detenida actuó en solitario. La menor fue entregada a su familia, mientras que las autoridades judiciales definirán la situación legal de Marielos “N”.