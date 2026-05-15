Guatemala

Guatemala: Familia recibe pedido de rescate por su hija, pero la PNC logra ubicarla y detener a la sospechosa

Un despliegue de unidades especiales permitió encontrar con vida a una infante de tres años reportada como desaparecida, después de recibir una llamada de exigencia de dinero para su liberación

Guardar
Google icon
La policía de Guatemala rescata ilesa a una niña de 3 años tras un secuestro en Sacatepéquez. (Cortesía: PNC Guatemala)
La policía de Guatemala rescata ilesa a una niña de 3 años tras un secuestro en Sacatepéquez. (Cortesía: PNC Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detuvo este jueves en Sacatepéquez a Marielos “N”, de 33 años, señalada como presunta responsable del secuestro de una menor de tres años, quien fue rescatada sana y salva por las fuerzas de seguridad, de acuerdo con el reporte oficial.

El operativo, desarrollado en San Antonio Aguas Calientes, involucró agentes de la comisaría 74, el Núcleo de Reserva y personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). Según informó la institución, la detención y el rescate se produjeron tras una rápida movilización de recursos policiales y el uso de videovigilancia municipal.

PUBLICIDAD

La alerta sobre la desaparición de la menor se generó durante la mañana, después de que familiares reportaron que la niña había desaparecido aproximadamente a las 8:00 horas. De acuerdo con la PNC de Guatemala, a las 10:11 horas, los familiares recibieron una llamada en la que se exigía el pago de Q2,500.00 (USD 328) como condición para la liberación de la menor. Tras negociaciones, la suma pactada fue de Q1,300.00 (USD 170).

La División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), junto con agentes de la comisaría 74, asumió la investigación y trazó la ruta de escape de la sospechosa mediante el análisis de imágenes captadas por cámaras municipales. Las pesquisas permitieron identificar a una mujer que transportaba en motocicleta a una menor con las características reportadas, lo que derivó en una búsqueda focalizada en el ingreso a San Antonio Aguas Calientes.

PUBLICIDAD

El operativo de la Policía Nacional Civil incluyó el análisis de videovigilancia para ubicar el paradero de la niña en San Antonio Aguas Calientes. (Cortesía: PNC de Guatemala)
El operativo de la Policía Nacional Civil incluyó el análisis de videovigilancia para ubicar el paradero de la niña en San Antonio Aguas Calientes. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Coordinación policial y respuesta inmediata permitieron ubicar a la menor

Aproximadamente a las 14:00 horas, los agentes interceptaron a Marielos “N” cuando caminaba en la vía pública. Durante la intervención, la mujer reveló la ubicación de la menor, lo que permitió a las unidades desplazarse de inmediato hacia el sitio señalado. La niña fue localizada en una vivienda de San Lorenzo El Cubo, Finca Los Nietos, diagonal 1, zona 1 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

La institución reiteró que la coordinación entre diversas unidades operativas y de investigación fue determinante para la resolución del caso en pocas horas.

Según datos aportados por la PNC, el rescate de la menor y la aprehensión de la presunta secuestradora se inscriben en la tendencia de respuestas rápidas a delitos de alto impacto, especialmente aquellos que involucran a menores de edad. La entidad subrayó que la colaboración de la comunidad, la denuncia oportuna y el uso de herramientas tecnológicas han fortalecido la capacidad de reacción ante situaciones similares.

Marielos 'N', de 33 años, fue detenida como presunta responsable del secuestro y quedó a disposición de las autoridades.(Cortesía: PNC)
Marielos 'N', de 33 años, fue detenida como presunta responsable del secuestro y quedó a disposición de las autoridades.(Cortesía: PNC)

Fuentes oficiales recordaron que, en casos de secuestro, la activación de protocolos de emergencia y la participación de equipos interdisciplinarios resulta clave para salvaguardar la vida de las víctimas. Además, autoridades instaron a la población a reportar cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo la integridad de menores o personas vulnerables, y reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana.

La PNC de Guatemala enfatizó que la investigación continúa para esclarecer si existen otros implicados o si la detenida actuó en solitario. La menor fue entregada a su familia, mientras que las autoridades judiciales definirán la situación legal de Marielos “N”.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilSacatepéquezSecuestros de MenoresSeguridad CiudadanaGuatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presidente Mulino afirma que no negociará con jefes de pandillas ante escalada de violencia en Panamá

El mandatario anunció que se mantendrá la presencia de los estamentos de seguridad en las calles

Presidente Mulino afirma que no negociará con jefes de pandillas ante escalada de violencia en Panamá

Agua potable en zonas rurales de El Salvador, un sueño cumplido gracias al apoyo del Papa León

La llegada de agua potable a comunidades rurales de El Salvador marca un antes y un después para cientos de familias que, gracias a la gestión y respaldo del papa León, ven cumplido un anhelo histórico

Agua potable en zonas rurales de El Salvador, un sueño cumplido gracias al apoyo del Papa León

Crimen en Costa Rica golpea a la Fuerza Pública: el asesinato del oficial Gerson Rosales desata indignación y un mensaje de mano dura del Gobierno

Laura Fernández visitó a la familia del policía caído mientras las autoridades aseguran que el ataque fue una represalia directa del crimen organizado en Limón

Crimen en Costa Rica golpea a la Fuerza Pública: el asesinato del oficial Gerson Rosales desata indignación y un mensaje de mano dura del Gobierno

República Dominicana recibirá una inversión de USD 100 millones para fortalecer su red logística en 2026

El desembolso anunciado durante un foro internacional prevé la modernización de infraestructura clave y busca integrar empresas locales a las cadenas globales, potenciando la competitividad y la atracción de capital extranjero al país

República Dominicana recibirá una inversión de USD 100 millones para fortalecer su red logística en 2026

La vicepresidenta Karin Herrera lidera delegación de Guatemala en reunión sobre trata de personas en la OEA

El equipo oficial guatemalteco participa en una cita internacional convocada en Washington D. C., donde se presentan avances y se debaten medidas para reforzar la respuesta regional frente al delito y la atención a víctimas

La vicepresidenta Karin Herrera lidera delegación de Guatemala en reunión sobre trata de personas en la OEA

TECNO

Del aprendizaje personalizado a la dependencia emocional y los deepfakes: cómo acompañar a los niños en el uso de la IA

Del aprendizaje personalizado a la dependencia emocional y los deepfakes: cómo acompañar a los niños en el uso de la IA

¿Cuándo cambiar de carril?: la nueva IA de Google para autos ahora te avisa en tiempo real

Alemania cubre un lago con paneles solares verticales y resulta en un éxito rotundo: este es el motivo

Esta es la verdadera función de los agujeros en los enchufes eléctricos

Cómo configurar el audio de una Smart TV para ver los partidos de la Copa Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Ozzy Osbourne revela la fecha tentativa en la que llegará la biopic de sus padres a los cines

El hijo de Ozzy Osbourne revela la fecha tentativa en la que llegará la biopic de sus padres a los cines

Los creadores de ‘South Park’ utilizan la IA para rejuvenecer a los The Rolling Stones

Este es el top 10 de los K-dramas y shows más populares de la semana de Netflix en Corea del Sur

Kylie Jenner revela su experiencia más complicada durante el embarazo de su hijo Aire

Hayden Panettiere detalla cómo trabajar desde niña en Hollywood marcó su vida: “El ‘no’ nunca fue una opción”

MUNDO

Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en Beijing en el segundo día de conversaciones bilaterales

Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en Beijing en el segundo día de conversaciones bilaterales

India adoptó medidas de austeridad para impulsar su economía ante el recrudecimiento de la guerra con Irán

Descubren una necrópolis romana de cinco siglos de antigüedad bajo un barrio comercial en Croacia

Carlos Ruckauf analizó la visita de Trump a China: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo”

Hezbollah reivindicó un ataque con drones contra fuerzas israelíes en plena ronda de negociaciones en Washington