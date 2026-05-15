Costa Rica

Costa Rica: El Alajuelense nombra a Ismael Rescalvo como entrenador para la temporada 2026-2027

La institución costarricense oficializó la llegada del técnico español, quien tendrá el compromiso de revertir los recientes resultados deportivos y guiar al equipo tanto hacia el campeonato nacional como a la conquista regional

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Fotografía cedida por Alajuelense que muestra a su nuevo entrenador, el español Ismael Rescalvo (i), y a su gerente, Carlos Vela, en Alajuela (Costa Rica). EFE/Liga Deportiva Alajuelense /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE
Fotografía cedida por Alajuelense que muestra a su nuevo entrenador, el español Ismael Rescalvo (i), y a su gerente, Carlos Vela, en Alajuela (Costa Rica). EFE/Liga Deportiva Alajuelense /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE

La Liga Deportiva Alajuelense confirmó la designación del español Ismael Rescalvo como nuevo entrenador a partir de la temporada 2026-2027, con el objetivo inmediato de recuperar terreno tras quedar fuera de las semifinales del Torneo Clausura y orientar al club hacia la conquista tanto del título local como de la Copa Centroamericana de la Concacaf, según informó la propia entidad en un comunicado divulgado por EFE.

Alajuelense suma 31 títulos nacionales, la misma cantidad que el Herediano, aunque se sitúa por debajo de su adversario histórico, el Saprissa, que ostenta 40 campeonatos, según datos divulgados por EFE en su repaso histórico del fútbol costarricense.

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El club ha experimentado una sequía inusual de títulos en el último tiempo: tras 25 torneos, únicamente ha logrado dos campeonatos. Esta cifra ilustra una distancia considerable respecto a la expectativa de éxito que rodea a uno de los equipos más populares del país. El nuevo técnico asume la responsabilidad tras el paso de óscar Ramírez, exjugador y leyenda de la institución, quien abandonó el cargo después de que Alajuelense finalizara quinto en la etapa regular, fuera de los cuatro semifinalistas del certamen, según reportó EFE.

Rescalvo, un perfil internacional con experiencia en Sudamérica y México

La trayectoria de Ismael Rescalvo incluye experiencias en clubes de alto perfil en distintos países de América Latina. El Alajuelense detalló que el entrenador desarrolló su carrera en el Envigado, Independiente Medellín y Deportes Tolima de Colombia; en Independiente del Valle, Emelec y Barcelona de Ecuador; en The Strongest de Bolivia y, más recientemente, en Mazatlán de México. En palabras del club, se trata de un “especialista en metodología, tecnificación y formación de élite”.

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El gerente deportivo, Carlos Vela, aseguró que la nacionalidad no influyó en la elección del nuevo entrenador. “En el análisis para definir al nuevo técnico del club, el pasaporte no tuvo ningún peso”, sostuvo Vela al medio EFE. El directivo precisó que los criterios evaluados fueron el conocimiento estratégico, la gestión de planteles, la experiencia en contextos de alta exigencia y la capacidad para potenciar talento joven.

El Alajuelense busca romper su sequía de títulos bajo la dirección de Ismael Rescalvo, luego de quedar fuera de las semifinales del Torneo Clausura. (Cortesía: ECDF)
El Alajuelense busca romper su sequía de títulos bajo la dirección de Ismael Rescalvo, luego de quedar fuera de las semifinales del Torneo Clausura. (Cortesía: ECDF)

En sus primeras declaraciones como entrenador rojinegro, Rescalvo remarcó: “Poco hay que decir cuando sabes que Liga es el club más importante de Costa Rica. Eso ya te marca el camino”, y anticipó su “motivación muy grande para trabajar con motivación y compromiso”, tal como recogió EFE.

En términos de objetivos, Rescalvo enfatizó dos retos inmediatos: “poder conseguir los objetivos que están claros, que es luchar por el título nacional y por la copa centroamericana”. El propio técnico reconoció que “no es normal que después de veinticinco torneos solo se hayan ganado dos títulos”, y sostuvo que “eso es algo impropio en un club de la grandeza de Liga”, en declaraciones citadas por EFE.

Rescalvo detalló su experiencia en escenarios competitivos complejos, recordando pasajes en los que sus equipos jugaron finales y alcanzaron instancias definitorias. “A veces el fútbol no premia lo inmediato. Un equipo está acostumbrado a hacer las cosas bien y está peleando arriba, al final los títulos llegan”, afirmó el técnico español. Aludiendo a su paso por Independiente del Valle y Emelec, expuso que la proximidad de sus equipos a la obtención de títulos y la dificultad de dejar procesos en curso son factores que han marcado su carrera.

El Alajuelense busca romper su sequía de títulos bajo la dirección de Ismael Rescalvo, luego de quedar fuera de las semifinales del Torneo Clausura. (Cortesía: El Comercio)
El Alajuelense busca romper su sequía de títulos bajo la dirección de Ismael Rescalvo, luego de quedar fuera de las semifinales del Torneo Clausura. (Cortesía: El Comercio)

El entrenador remarcó su conocimiento del fútbol costarricense y de la plantilla del Alajuelense, así como su compromiso por “defender esa camiseta a muerte” y por instaurar procesos de trabajo, dedicación y compromiso con la plantilla actual, orientados al regreso a los primeros puestos del fútbol nacional y regional.

La contratación de Rescalvo marca una apuesta por el perfil internacional, en un contexto donde, durante los últimos quince años, la mayoría de los títulos han sido obtenidos por entrenadores costarricenses, un dato que el gerente deportivo Carlos Vela relativizó al afirmar que la historia y los resultados están determinados por el desempeño y no por el pasaporte, según manifestó al medio EFE.

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