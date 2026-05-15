Hipertensión arterial y diabetes tipo 2 acechan la salud de los panameños

La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, advierten los especialistas.(Crédito: Freepik)

El 42 % de la población panameña padece hipertensión arterial y aproximadamente el 15% de las personas mayores de 15 años tiene diabetes tipo2.

La hipertensión arterial es una de las principales causas de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, nefropatía crónica y demencia, mientras que la diabetes provoca ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y la amputación de los miembros inferiores, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Cada hora, más de 1,000 personas en el mundo pierden la vida por accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio, debido a la hipertensión arterial, aunque la mayoría de esas muertes pueden prevenirse, agrega.

Ante el aumento en Panamá de las también llamadas enfermedades no transmisibles, el Ministerio de Salud advirtió a la población sobre la importancia de mantenerse alerta a los síntomas y acudir oportunamente a las instalaciones de salud para recibir atención médica.

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Muriel Rodríguez, médico técnico de la Sección de Salud del Adulto del Ministerio de Salud, explicó que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa.

Más de 800 millones de adultos padecen diabetes globalmente, y su detección temprana y cuidado diario son fundamentales para una vida plena y reducir riesgos serios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los estilos de vida poco saludables y la mala alimentación han permitido detectar señales a edades más tempranas, entre ellas dolor de cabeza, cansancio, mareos e irritabilidad.

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En el caso de la diabetes, los principales signos de alerta son aumento en la frecuencia urinaria, sed excesiva y pérdida considerable de peso.

Rodríguez señaló que uno de los problemas más críticos en Panamá es la obesidad.

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Indicó que, tanto en el país como en la región de las Américas, el 46% de la población presenta obesidad, y se estima que para el 2030 el 50 % de los panameños padezca esta condición.

El Departamento de Epidemiología también informó que en la semana epidemiológica 16, que comprende del 19 al 25 de abril de 2026, se notifica una defunción por influenza, para un acumulado en lo que va del año de 39 defunciones.

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En Panamá como en la región de las Américas el 46% de la población presenta obesidad. EFE/Alex Cruz

La mayor proporción de defunciones, siempre según el Ministerio de Salud, se concentró en el grupo de 65 años y más (51.4%), seguido por los menores de 1 año.

En cuanto a los antecedentes, se indica que el 100% de los fallecidos no contaba con vacunación contra influenza en la temporada actual y 82% tampoco estaba vacunado contra la temporada 2025, mientras que el 74.4% presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

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Al referirse el síndrome gripal, las estadísticas oficiales contabilizan 736 casos para una tasa de 15.9 casos por cada 100,000 habitantes. Hasta la fecha se registra un acumulado de 13,091 y una tasa de 283.1 por 100 mil habitantes.

Los casos de infecciones respiratorias agudas graves (bronconeumonías y neumonía) notificados en la semana de referencia es de 339 con una tasa de 7.3 casos por 100 mil habitantes. Hasta la fecha, el acumulado de casos es de 5,587 con una tasa de 120.8 por 100 mil habitantes.

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En la semana epidemiológica 16 de este año se notificaron 36 nuevos casos para un acumulado de 3,358 casos, mientras que para el 2025 en la misma semana se notificaron 24 casos y un acumulado de 4,609 casos.

Muriel Rodríguez, médico técnico de la Sección de Salud del Adulto, llamó a la población a adoptar estilos de vida saludable.

Sobre el dengue, los datos del Ministerio de Salud detallan que se han registrado 2,256 casos acumulados a nivel nacional, y de esa cifra 1,976 casos son sin signos de alarma, mientras que 266 presentan signos de alarma y se reportaron 14 casos de dengue grave.

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La presencia del gusano barrenador en el país sumó durante la semana analizada dos casos, elevando la cifra a 40 casos acumulados en este 2026.