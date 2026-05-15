Dictaron prisión preventiva para el joven acusado de matar a su padre y denunciar su desaparición en Santa Fe

El cuerpo de la víctima fue localizado en un canal cercano al Parque Municipal de Rufino, luego de cinco días de búsqueda con efectivos policiales, bomberos y perros adiestrados (Diario La Capital)

Un joven de 22 años quedó bajo prisión preventiva, acusado del homicidio de su padre en Rufino, una localidad del sur de la provincia de Santa Fe, tras una investigación que comenzó con una falsa denuncia por desaparición y terminó con un expediente penal.

La víctima, Juan Emilio López, de 50 años, fue hallada sin vida en un canal cercano al Parque Municipal de Rufino luego de cinco días de búsqueda. El acusado, identificado por sus iniciales A. L., es su propio hijo. Según la reconstrucción presentada por el fiscal Mauro Menéndez, el crimen ocurrió entre las 20 y las 22 del domingo 3 de mayo en la vivienda familiar ubicada en calle Crouzellies al 300.

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De acuerdo con la acusación, A. L. golpeó a su padre en la parte posterior de la cabeza. Con López ya en el piso, lo apuñaló en reiteradas ocasiones. Las heridas causadas por esa agresión le provocaron la muerte. Lo que siguió fue una maniobra para ocultar el cuerpo: el acusado lo envolvió en frazadas, lo ató a la parte trasera de una camioneta Chevrolet Apache amarilla —propiedad de la víctima— y lo sacó arrastrándolo por el camino trasero de la vivienda. Según el fiscal Menéndez, el recorrido continuó por calle Ayacucho hasta tomar por Meunier, donde el joven se detuvo en un derivador de aguas ubicado en el cruce con José Ingenieros y arrojó el cuerpo de su padre.

De regreso a la casa, A. L. intentó eliminar los rastros del hecho con elementos de limpieza. Dos días después del crimen, el martes 5 de mayo, se presentó ante las autoridades para denunciar la desaparición de su padre, con datos que la investigación calificó como falsos. Esa maniobra derivó en una búsqueda que movilizó a familiares, vecinos, efectivos policiales, bomberos de Alcorta, Rufino y Venado Tuerto, y perros adiestrados en rastreo. El miércoles, el cuerpo de López fue localizado en el canal cercano al Parque Municipal.

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Según la acusación, el joven golpeó a su padre en la cabeza, lo apuñaló en el piso y luego envolvió el cadáver en frazadas para trasladarlo (Télam)

La investigación, encabezada por Menéndez junto al fiscal Mauricio Clavero, tomó otro rumbo desde el principio: mientras se desarrollaba la búsqueda, el análisis de cámaras de vigilancia y los testimonios de vecinos fueron orientando las sospechas hacia el propio denunciante. Al día siguiente de la denuncia, las autoridades ordenaron la detención de A. L., quien se encontraba en la misma vivienda donde se perpetró el crimen.

El jueves, en una audiencia celebrada en los tribunales de Rufino, Menéndez solicitó la prisión preventiva del joven como medida cautelar. La jueza Lorena Garini hizo lugar al pedido. “La magistrada tuvo en cuenta las evidencias que presentamos y consideró que eran suficientes para acreditar que el hecho ilícito efectivamente ocurrió y que fue cometido por el imputado”, subrayó el fiscal tras la audiencia.

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A. L. quedó imputado por homicidio doloso agravado por el vínculo y por falsa denuncia. La defensa del joven solicitó la realización de una junta de salud mental, petición que la jueza Garini autorizó. Aun así, la magistrada mantuvo la prisión preventiva. “Más allá de la realización de esa pericia, la magistrada hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”, señaló Menéndez.

El cuerpo de López fue trasladado para la realización de una autopsia, con el fin de establecer las circunstancias, la causa y la fecha exacta de la muerte. Los resultados de ese procedimiento serán determinantes para el avance de la causa judicial.

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