Alfredo Cornejo anunció que se presentará como precandidato a gobernador de Mendoza

Alfredo Cornejo se presentará a las elecciones locales de Mendoza para competir por la gobernación (Adrián Escandar)

Se empieza a definir el mapa político de la oposición en el Cuyo. El senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) por Mendoza, Alfredo Cornejo, confirmó hoy su precandidatura a gobernador de la provincia y ratificó su intención de participar en las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) de Cambia Mendoza, el espacio que gobierna la provincia.

Con un hilo de mensajes desde su cuenta personal de Twitter, el legislador y ex titular de la UCR mendocina Así lo confirmó el senador nacional a través de su cuenta oficial de Twitter: “He escuchado con atención todas las opiniones en torno a la propuesta que ha hecho pública @rodysuarez”, comenzó el dirigente en su publicación, en referencia al actual gobernador Rodolfo Suarez.

“Me he tomado el tiempo necesario para reflexionar y quiero comunicarle a los mendocinos y las mendocinas que he decidido aceptar la postulación para ser Gobernador”, remarcó el ex mandatario de Mendoza del período 2015-2019.

El anuncio se produjo esta mañana luego de que el gobernador provincial lo impulsara como candidato y se esperaba el pronunciamiento de Cornejo, que finalmente lo hizo este miércoles a través de las redes sociales.

En otro tramo de su mensaje, sobre el motivo de su aceptación, Cornejo señaló que lo hace “con la vocación de continuar construyendo un nuevo Estado que le permita a los mendocinos vivir cada vez mejor y, también, lo hago con la determinación de influir en el contexto nacional, que es donde se define buena parte del destino de las provincias”.

“Argentina necesita más del ejemplo de Mendoza. Por eso quiero aportar nuestros valores de orden, austeridad, institucionalidad y, sobre todo, quiero sumar una visión moderna de la gestión de la economía para terminar con el ciclo del fracaso kirchnerista”, apuntó Cornejo.

Al finalizar, el legislador nacional agradeció a los miembros de Cambia Mendoza con un tiro por elevación a Omar de Marchi, el competidor del PRO en la interna provincial que tiene la intención de participar de las elecciones por fuera de la alianza electoral. “Quiero agradecer a los partidos del @FrenteCambiaMza que eligen formar parte del equipo porque contribuyen con sus propuestas a los fines de hacer el mejor gobierno posible para los mendocinos, entendiendo que CM es el único adversario del kircherismo en la provincia”.

Cerca de las 18, el gobernador Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo tienen previsto realizar una conferencia de prensa conjunta en el Hotel Aconcagua junto a otros referentes partidarios.

Rodolfo Suárez y de Alfredo Cornejo.

Días atrás, el actual gobernador promovió el lanzamiento de campaña de Cornejo en medio de un vendaval interno en Cambia Mendoza, el ala provincial de Juntos por el Cambio. Allí la figura de Omar de Marchi, alineado con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta también anticipó su intención de disputar la gobernación por fuera de la facción provincial el 11 de junio.

En diálogo con este medio, De Marchi aclaró que “su posición no es rupturista porque Cambia Mendoza es un frente electoral encabezado por la UCR sin participación del PRO”.

En cualquier caso, sorprendió a propios y extraños el anticipo de parte de Rodolfo Suárez. Sobre todo llamó la atención la efusividad del mensaje entre los correligionarios radicales. “Por lo hecho, por lo que estamos haciendo y por lo que vamos a hacer, Alfredo es la persona indicada para impulsar la provincia en los tiempos que vienen. Porque Alfredo Cornejo es un hombre que desde la mañana hasta la noche #hACe por Mendoza”, subrayó Suárez en su propuesta.

Antes de la decisión de Cornejo, se barajaba la posibilidad de que el ahora precandidato a gobernador integrara una fórmula cruzada junto a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, o bien integrar algún puesto de relevancia en un eventual gabinete nacional. Así, el reciente anuncio redefinirá las coordenadas de la interna opositora.

Omar de Marchi, junto a Rodríguez Larreta y Diego Santilli

