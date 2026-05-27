Del Potro habló por primera vez tras el robo en su casa de Tandil: “Cosas valiosas en lo emocional no pudieron ser recuperadas”

"Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad", sostuvo el ex tenista

Días atrás, tras una serie de operativos realizados por la Policía Bonaerense y la Policía Federal Argentina, fue desarticulada la banda internacional acusada de haber robado en la casa de Juan Martín Del Potro. Luego de las detenciones, el extenista publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el trabajo de la Justicia y lamentó la pérdida de varias pertenencias personales de alto valor afectivo.

“Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad que recibimos en estos días tras el robo ocurrido en mi casa de Tandil”, escribió Del Potro en su cuenta de X. Y agregó: “También mi agradecimiento al fiscal de la causa y al fiscal general, los jueces de garantías, DDI, autoridades policiales y medios que trabajaron en la causa y continúan investigando”.

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Según trascendió, los delincuentes se llevaron objetos personales y recuerdos vinculados a la carrera deportiva del ex número tres del mundo. “Lamentablemente, muchas cosas muy valiosas en lo emocional, recuerdos únicos e irremplazables para mi familia y para mí, no pudieron ser recuperadas”, expresó.

Además, el tandilense manifestó su deseo de que la ciudad recupere la tranquilidad. “Aun así, deseo profundamente que Tandil vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial”, sostuvo. Y cerró el mensaje con un agradecimiento: “Muchas gracias a todos. Un abrazo grande”.

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El posteo que compartió Del Potro en su cuenta de X

El robo ocurrió el viernes 15 de mayo en una vivienda ubicada en el barrio Don Bosco de la ciudad bonaerense de Tandil. Según la investigación, al menos tres delincuentes ingresaron tras romper uno de los ventanales del frente y aprovecharon la ausencia de la familia.

Los asaltantes recorrieron distintos ambientes de la propiedad y se llevaron dinero en efectivo, joyas y objetos de gran valor sentimental para Del Potro. Entre los elementos robados figuran alianzas, cadenas, perfumes, una raqueta marca Babolat, varios relojes —entre ellos un Rolex— y premios obtenidos durante su carrera profesional. También sustrajeron recuerdos familiares vinculados al padre del extenista.

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El hecho fue descubierto por la madre de Del Potro, quien al regresar a la vivienda encontró uno de los ventanales destruido y advirtió el faltante de objetos. De acuerdo con la pesquisa, el análisis de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Monitoreo municipal permitió determinar que uno de los integrantes de la banda actuó como campana desde el exterior.

Pese al robo, los delincuentes no lograron llevarse algunos de los trofeos más importantes de la carrera del tandilense, como las medallas olímpicas, el trofeo del US Open y la réplica de la Copa Davis.

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Ladrones que entraron a robar a la casa de Juan Martín del Potro en Tandil en una estación de servicio

Con el avance de la investigación, los detectives lograron identificar el vehículo utilizado por la banda: un Chevrolet Astra bordó. Los movimientos del auto fueron reconstruidos a partir de cámaras de seguridad y registros obtenidos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Una de las pistas clave fue una infracción de tránsito cometida en la Ciudad de Buenos Aires, que permitió avanzar sobre la identificación de los sospechosos.

En los últimos días, efectivos de la DDI de Azul y de la Policía Federal realizaron distintos allanamientos que terminaron con la detención de cinco sospechosos: cuatro ciudadanos chilenos y un argentino identificado como Walter Damián D’Amelio.

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Los miembros de la banda internacional que asaltó a Juan Martín Del Potro

Dos de los acusados, Ignacio Zúñiga Cartes y Bastián Jiménez Freraut, tenían alertas rojas de Interpol y pedidos de captura internacional por robos cometidos en el exterior. Según los investigadores, integraban una organización dedicada a cometer entraderas en viviendas de deportistas de élite en Estados Unidos, donde habrían sustraído objetos de lujo valuados en más de dos millones de dólares.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, relojes, una cartera y los vehículos presuntamente utilizados por la banda. La causa quedó a cargo de la UFI N°16 del Departamento Judicial Azul, encabezada por el fiscal José Marcos Eguzquiza.

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