Juntos por el Cambio resolvió armar una mesa política para debatir las tensiones por las candidaturas en el interior del país

La foto de la reunión que difundió Juntos por el Cambio

En medio de tirones por las candidaturas en todo el país, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) se reunió este mediodía para tratar cuatro ejes temáticos en torno a la unidad y al posicionamiento político de la coalición de cara a las elecciones de este año. Uno de los ejes centrales del encuentro fue la tensión que hay por las candidaturas en algunas provincias. Al respecto, se resolvió armar una mesa política para “abordar la situación de las provincias con elecciones desdobladas”. En ese punto, la interna en Mendoza fue el tema político que más tiempo insumió.

El encuentro fue en el coqueto salón “La Escondida de Palermo”, en el barrio homónimo, y se extendió por cerca de cuatro horas. Con Mauricio Macri ausente -de regreso en su casa de Cumelén, en Villa La Angostura-, estuvieron presentes dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, y María Eugenia Vidal, diputada nacional; Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica (CC), y Miguel Ángel Pichetto, titular de la Auditoría General de la Nación y líder de Encuentro Republicano. También se sumaron los gobernadores radicales Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes).

En tanto, asistieron los diputados nacionales Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR), Juan Manuel López (UCR) y los senadores nacionales Humberto Schiavoni (PRO); Luis Naidenoff (UCR). Se trata de los presidentes de los bloques de esos partidos en ambas cámaras del Congreso. El diputado nacional Emiliano Yacobitti asistió en representación de Martín Lousteau, senador nacional y líder de Evolución radical. Por su parte, el diputado nacional Ricardo López Murphy asistió como presidente y líder de Republicanos Unidos, mientras que el legislador porteño Sergio Abrevaya lo hizo como presidente del GEN, partido cuya figura nacional es la diputada Margarita Stolbizer.

Larreta llegando al encuentro de la oposición (Fotos: Adrián Escandar)

La Mesa Nacional es la instancia institucional de deliberación política de JxC. Se trata de un espacio constituído por los presidentes de los partidos nacionales y los titulares de los bloques parlamentarios en el Congreso nacional de la alianza. Además, se suman los gobernadores (tres radicales) y el jefe de Gobierno porteño. Y cuando se organizan cónclaves ampliados, también se suman figuras políticas de peso nacional de JxC y cuadros técnicos de las fundaciones (think tanks) de cada partido.

Al comienzo de la reunión de este mediodía, la Mesa le destinó casi toda la primera hora para deliberar sobre la situación económica y la economía que se viene a partir del 10 de diciembre próximo. En ese contexto, los economistas de referencia de las principales fundaciones de cada partido brindaron detalles sobre el programa económico conjunto en el que trabajan hace meses. En ese eje expusieron Hernán Lacunza (por Zoom) y Luciano Laspina (PRO); Eduardo Levy Yeyati (UCR); Matías Surt (Coalición Cívica); y Juan Carlos Sánchez Arnaud (Encuentro Republicano Federal).

Otro de los bloques que se trató en la jornada fue el pedido de juicio político que el Gobierno impulsa contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al respecto, en JxC hay un consenso en bloquear la agenda parlamentaria de Extraordinarias para impedir el avance del proyecto -que se discute en comisión en Diputados- y no dar quórum si llega al recinto. Empero, la CC tiene un matiz: los legisladores de Carrió impulsan un proyecto propio de juicio político contra el cortesano Ricardo Lorenzetti.

Mario Negri junto a María Eugenia Vidal

El tironeo electoral a nivel provincial que amenaza la unidad de JxC

El cronograma electoral empezará a correr a partir de este fin de semana. El 2023 es un año marcado por los desdoblamiento electorales. Son 15 las provincias que eligieron desligar su suerte del comicio nacional. A su vez, varias provincias modificaron su sistema de elecciones en los últimos meses y eso habilitó una compleja ingeniería electoral al interior de los partidos y coaliciones para dirimir la selección de candidaturas.

Especialmente, en los territorios donde se eliminaron las PASO, donde están habilitadas la ley de lemas o el uso de listas colectoras, los cierres de lista se convierten en un terreno fangoso. En este contexto, Mendoza, Córdoba, Chubut, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego son lugares donde la dirigencia provincial y nacional de la coalición no logra consensos.

Patricia Bullrich, una de las presidenciables del espacio

A finales del mes pasado, los presidentes de los partidos del bloque opositor se reunieron para deliberar el capítulo candidaturas. Allí, los dirigentes establecieron que aplicarán sanciones a quienes se aparten con el reglamento electoral suscripto por la coalición: la pena para quienes incumplan esa norma interna es que en esos casos no podrán utilizar las siglas de JxC en alianzas, colectoras o lemas.

En la reunión de esta tarde se insistió en respetar esas reglas electorales. En ese contexto, el radicalismo hizo un planteo fuerte contra el PRO por la situación de Mendoza. Allí, el gobernador Suárez y el senador Cornejo disputan la candidatura por la gobernación con el diputado Omar De Marchi, uno de los armadores del larretismo en el interior del país. El conflicto estriba en que el legislador larretista amagó con competir como gobernador por fuera de JxC. Lo curioso de esa táctica es que la provincia del vino tiene PASO y boleta única.

Antes del cónclave de la Mesa Nacional, los dirigentes radicales se reunieron en el restaurante Selquet para aunar criterios. Allí, acordaron ser enfáticos en su planteo sobre la interna mendocina. “Exigimos que lo pongan en caja a De Marchi”, le aseguró a Infobae uno de los dirigentes presentes en el cónclave. Ante ese planteo, Bullrich y Rodríguez Larreta se comprometieron a ordenar la situación y mediar con el diputado del PRO. El jefe de Gobierno porteño pidió que le den hasta el 15 de febrero como deadline para acomodar la situación de esa provincia.

Jorge Triaca

No obstante, el PRO chicaneó al radicalismo por la situación de Chubut y de Río Negro. Especialmente en ésta última, donde la UCR se alió al senador kirchnerista Alberto Weretilneck y se fracturó JxC. En tanto, en Chubut los boina blanca impulsan la candidatura a gobernador de Damián Bliss, que se enfrentará en una interna abierta contra Nacho Torres, senador nacional del PRO y quien mejor se ubica en los sondeos provinciales.

Rápidamente, desde la UCR respondieron cuestionando al PRO por la interna en Neuquén. En ese territorio, el partido amarillo apoya la candidatura de Rolo Figueroa, diputado nacional -ex MPN-. Ante esto, el radicalismo y la Coalición Cívica sostienen la candidatura del diputado Pablo Cervi y competirán con el sello de JxC.

Pese a esos tironeos, entre los dirigentes nacionales de JxC hay consenso sobre la necesidad de mantener la unidad de la coalición en todo el país. Incluso, los operadores de todos los partidos de la alianza avanzan en negociaciones para evitar que alguna provincia vaya a elecciones sin el sello de JxC. Es decir, que se dé el caso de candidatos de JxC que -por falta de acuerdos- deciden competir por fuera de la marca.

Miguel Ángel Pichetto

En la reunión de esta tarde también estuvieron los diputados nacionales Federico Angelini y Laura Rodríguez Machado, así como el ex ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Por el radicalismo, se hicieron presentes figuras nacionales como el senador mendocino Alfredo Cornejo, el ex senador Ernesto Sanz, y el ex intendente de Córdoba, Ramón Mestre. Desde la Coalición Cívica asistieron los legisladores bonaerenses Maricel Etchecoin y Andrés De Leo. En tanto, el ex presidente Ramón Puerta y el dirigente Jorge Franco se sumaron al cónclave por parte del Peronismo Republicano, mientras que el diputado Alberto Asseff participó como presidente del partido Unir.

Como representantes de las fundaciones estuvieron Franco Moccia, de Pensar (PRO); Agustín Campero, Fundación Alem (UCR); Eduardo Mondino, Fundación Encuentro Republicano (ER); y Fernando Sánchez, en representación del Instituto Hannah Arendt (CC).

