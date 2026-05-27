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Sigue la advertencia violeta por niebla en el AMBA y otras dos provincias para este jueves

La combinación de humedad elevada, viento débil y bajas temperaturas favorece la formación de bancos de nubosidad densa que dificulta la visibilidad. Cómo estará el tiempo en Buenos Aires

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Vista aérea nocturna de una ciudad cubierta por una densa niebla, con edificios altos y calles apenas visibles por las luces dispersas entre la bruma
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por niebla para el AMBA y gran parte de Buenos Aires durante este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva advertencia violeta por niebla para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Para este jueves se espera un escenario donde la combinación de humedad elevada, viento débil y temperaturas bajas favorezca la formación de bancos de niebla densos durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Según informó Meteored, el fenómeno responde a un patrón de bloqueo atmosférico sostenido por altas presiones que mantiene al país bajo una masa de aire estable y con escasas precipitaciones.

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La advertencia de color violeta aplica para todo el AMBA, se extiende hacia el norte bonaerense, la Costa Atlántica y, hacia el oeste de la provincia, alcanza localidades como Pehuajó, General La Madrid, Laprida, Tres Arroyos, Henderson, entre otras.

Las advertencias del SMN abarcan el norte bonaerense, la Costa Atlántica y localidades como Pehuajó, General la Madrid y Laprida
Las advertencias del SMN abarcan el norte bonaerense, la Costa Atlántica y localidades como Pehuajó, General la Madrid y Laprida

Por las nieblas, el riesgo más directo es la reducción de visibilidad en rutas, accesos y aeropuertos, con posibilidad de demoras y cancelaciones de vuelos, y dificultades para circular principalmente durante las primeras horas del día.

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En cuanto a la temperatura, el pronóstico del organismo nacional prevé una mínima de 11 grados, con máximas de 16 para el jueves. Además de la neblina, que se extendería hasta la tarde, el cielo permanecerá nublado.

El viernes la situación seguirá la misma línea, con nuevamente máxima de 16 °C y con una mínima, en este caso, de 12 °C. Para el fin de semana se esperan días un poco más calurosos aún, con máxima de 18 °C y mínimas que rondarán los 11 °C.

El pronóstico del tiempo para Buenos Aires prevé mínimas de 11 a 12 grados y máximas de 16 a 18 grados entre jueves y fin de semana
El pronóstico del tiempo para Buenos Aires prevé mínimas de 11 a 12 grados y máximas de 16 a 18 grados entre jueves y fin de semana

Cómo estará el tiempo en el resto del país

La advertencia del SMN por neblina también alcanza al sur de Santa Fe y a sectores del sur, sudeste y sudoeste de Entre Ríos, lo que configura un área de afectación extendida sobre el centro del país. El organismo define estas advertencias como mensajes oficiales ante fenómenos capaces de generar inconvenientes en el desarrollo habitual de las actividades cotidianas.

De acuerdo con la información de Meteored, los avisos pueden actualizarse varias veces por día según la evolución de la situación meteorológica, especialmente en escenarios donde la visibilidad cambia en períodos cortos.

El SMN recomienda consultar el Sistema de Alerta Temprana antes de salir a la ruta en jornadas con elevada humedad y viento escaso, condiciones consideradas altamente propicias para la aparición de nieblas densas y persistentes sobre la región pampeana y el Litoral.

El trasfondo de esta situación tiene origen en un sistema de bajas presiones en niveles medios y altos de la atmósfera que comenzará a cruzar la cordillera de los Andes en el sur de la Patagonia. Sin embargo, su impacto sobre gran parte del territorio argentino resultará más acotado de lo que podría esperarse.

La causa es la persistencia de un bloqueo atmosférico que restringe el desarrollo de precipitaciones y sostiene condiciones de estabilidad.

Niebla - Buenos Aires - Puente Saavedra - Núñez
El SMN recomienda consultar el Sistema de Alerta Temprana ante situaciones meteorológicas con niebla y visibilidad variable en la región pampeana (Adrián Escandar)

Ese mismo sistema dará lugar a la formación de un frente frío sobre el norte de la Patagonia el viernes, aunque permanecerá débil y con muy baja capacidad para generar lluvias relevantes sobre el centro del país. Las precipitaciones más notorias asociadas a este sistema se concentrarían sobre el área oceánica frente a las costas del sudeste y este de Buenos Aires el sábado, sin alcanzar tierra firme de manera significativa. En esas zonas continuará predominando el tiempo estable y húmedo, con nubosidad baja y escasa amplitud térmica.

La situación cambia hacia el norte del país. El modelo ECMWF prevé lluvias y tormentas localizadas sobre el extremo norte argentino el viernes 29. Las provincias de Formosa y Chaco concentran la mayor probabilidad de precipitaciones intensas, con acumulados que podrían superar los 77 milímetros en el total del episodio.

Ante ese panorama, el SMN mantiene una alerta oficial por tormentas para sectores de Formosa y Chaco, con posibilidad de lluvias localmente fuertes, caída de granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos períodos y actividad eléctrica frecuente.

Más al sur, la Patagonia continuará bajo un bloqueo atmosférico marcado durante los próximos días, producto de la combinación entre una baja presión frente a Chile y un anticiclón sobre el Atlántico Sur. Chubut, Río Negro y Santa Cruz serán las provincias con mayor nubosidad, con cielos mayormente cubiertos durante varios días consecutivos y visibilidad reducida en valles y zonas bajas.

Las lluvias de mayor magnitud seguirán concentrándose en el lado chileno de la cordillera, mientras que entre jueves y viernes solo podrían registrarse chaparrones aislados en sectores cordilleranos y áreas de Santa Cruz, sin acumulados relevantes.

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