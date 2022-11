Quiénes son los expertos que preparan los planes de gobierno de Juntos por el Cambio

Franco Moccia (PRO), Fernando Sánchez (CC), arriba. Agustín Campero (UCR), Javier Okseniuk (AP) Guillermo Mondino (Peronismo), abajo.

Son decenas de políticos, expertos, técnicos y especialistas de la oposición que trabajan desde hace más de dos años por debajo del radar público. Protagonizan una experiencia inédita en Argentina: discuten, analizan y preparan ideas y planes para poner en marcha el día uno si Juntos por el Cambio gana las elecciones. Admiten en reserva que la preocupación central es encontrar herramientas y recetas para evitar una explosión de la “bomba” de deuda, inflación y desequilibrios acumulados durante el cuarto gobierno kirchnerista.

Esa palabra, “bomba”, la usó por primera vez de manera pública la coalición opositora esta semana -la puso en un comunicado- pero es una habitualidad entre los equipos de las fundaciones que están trabajando en este programa común. De hecho, uno de los consensos básicos es que el futuro gobierno deberá poner en marcha un plan de estabilización. Las diferencias y matices tienen que ver con las velocidades de las medidas, pero no con la urgencia. Y que debe contemplar la lógica del plan de shock.

El trabajo es sigiloso pero empezará desde la semana próxima a tomar más exposición por una serie de encuentros. Está a cargo de las denominadas “cuatro hermanas”, que son las fundaciones Pensar (PRO), Alem (UCR), Hannah Arendt (Coalición Cívica) y Encuentro Federal (Peronismo Republicano). Se le agrega Argentina Porvenir, que fundó el senador radical Martín Lousteau y que trabaja de manera autónoma pero coordinada con Alem.

Los expertos están abocados a definir estrategias y políticas públicas sobre diez temas clave: Economía, Estado, Trabajo, Educación, Políticas Sociales, Salud, Justicia, Seguridad, Política Exterior y Ambiente.

La semana que viene, integrantes y autoridades de las 4+1 tienen previsto reunirse para presentar los avances de las tareas realizadas en las últimas semanas y definir el cronograma de actividades previstas para lo que queda del año y el que viene.

Los seis dirigentes de Juntos por el Cambio que confirmaron sus aspiraciones presidenciales.

Los principales candidatos y líderes políticos de cada partido que integran la coalición llevan adelante un seguimiento del trabajo que realizan las fundaciones. El propio Mauricio Macri -que si bien no se declaró candidato quiere incidir en el rumbo del futuro gobierno- analizó esta semana con el titular de la Fundación Pensar, Franco Moccia, los avances de los planes y trabajos que desarrollan los equipos técnicos. Lo mismo hacen Gerardo Morales y Facundo Manes y el propio Miguel Pichetto, que ayer hizo su presentación.

Infobae habló con más de una decena de fuentes, especialistas y autoridades de los thinks tanks para preparar este primer abordaje sistémico sobre el trabajo. Más allá de que los responsables de cada fundación brindaron sus testimonios, el resumen sobre cada área estratégica fue elaborado en diálogo con más referentes que brindaron sus experiencias de manera reservada.

Pensar y Alem son las fundaciones de mayor peso y que tienen más cuadros y especialistas, aunque las otras tres tienen aportes relevantes en cuestiones específicas, como puede ser la de Lousteau con la denominada “agenda de privilegios”, que investiga y tiene proyectos para eliminar prebendas de alto impacto, no sólo presupuestario.

Más allá de los ejes temáticos que definieron las 4+1, Infobae estructuró en nueve temas de relevancia estratégica en la discusión pública.

1- Economía (plan de estabilización, inflación y tipo de cambio)

2- Energía y Empresas Públicas (infraestructura, tarifas, el caso Aerolíneas)

3- Gremios (reforma laboral y del sistema de obras sociales)

4- Educación (mejora en calidad educativa)

5- Planes sociales (reforma y promoción de empleo)

6- Seguridad (cambio de paradigma y de la legislación)

7- Justicia (reforma judicial y ampliación de la Corte)

8- Relaciones Exteriores (giro estratégico)

9- Modernización del Estado (cantidad de ministerios y empleo público)





Las voces

Agustín Campero, presidente de la Fundación Alem, explicó a este medio que “con las cuatro fundaciones tenemos un trabajo sostenido y constante que se da con un muy buen clima. Las tensiones de arriba no afectan el desempeño cotidiano de los equipos. Hay pocos temas conflictivos, planteamos diferencias y las tramitamos sin problemas. No hay ninguna divergencia crucial. Estamos construyendo un afecto societatis en cada uno de los temas”.

El objetivo es “armar planes de gobierno, propuestas de políticas públicas” que puedan aplicarse en un futuro gobierno. Además, “el objetivo es formar cuadros técnicos y políticos y formar equipos, tanto para el ámbito nacional, como provincial y municipal. La intención es articular con expertos de todo el país”.

El presidente de la Fundación Pensar, Franco Moccia, destacó que “lo que estamos viviendo es algo nuevo en varios aspectos, porque la Argentina no tiene tradición de coaliciones. Vinimos a romper ese y otros mitos: que los presidentes no peronistas no terminaban los mandatos y que las coaliciones que perdían frente al PJ se destruían el mismo día. Macri terminó su mandato y estamos juntos y competitivos para el 2023. En ese marco, estamos aprendiendo, porque en 2015 no había posibilidad de conocerse. Como digo, ‘nos conocimos camino a la iglesia’”.

“Queremos lograr un plan de gobierno trabajado entre los socios de Juntos por el Cambio, para que el plan sea efectivo, que se use y que sea aceptado por todos. Pero para que eso pase todos tienen que sentirse parte de su creación. Apoyar algo que no hiciste es más difícil que apoyar un plan en el que estuviste involucrado. Para definir esto se va más despacio, pero se va más lejos”.

“Tuvimos en estos más de dos años trabajando juntos un ejercicio de confianza mutua. La situación del país es tan grave que te concentra. Es distinto cuando la realidad te obliga: tres o cuatro médicos trabajando juntos en la guardia lo hacen de manera más coordinada con un paciente grave que si el paciente está en observación”.

El director ejecutivo de Argentina Porvenir, Javier Okseniuk, explicó que “los equipos de la fundación trabajan en distintos ejes institucionales y económicos y cómo esos temas tienen impacto en la Ciudad de Buenos Aires, que es para lo que está trabajando Martín Lousteau. La idea es que ese trabajo sirva de insumo para los dirigentes de todo el país y los bloques legislativos de Nación, Provincia y municipios”.

Explicó que el perfil de los convocados tiene que ver con que hayan pasado por la gestión pública para volcar esa experiencia y aprendizaje a los programas y planes, que tengan alta capacitación y compromiso con una idea de país. Uno de los temas prioritarios de la fundación de Lousteau es la agenda de la eliminación de privilegios, que existen en las modalidades más diversas.

Por su parte, Eduardo Mondino, presidente de la fundación Encuentro Federal, destacó que están “trabajando muy bien, con un muy buen clima, con debate, discusión y mucho acuerdo. Podemos tener visiones distintas en algunos temas puntuales, pero las vamos compatibilizando. Vamos rumbo a tener un programa común con mucho consenso”.

“Las medidas que hay que tomar no son fáciles, pero hay que animarse a tomarlas. Para hacer tortillas hay que romper huevos y no hay que tener medias tintas, porque el no hacerlo nos ha dejado como estamos. Gobernar es hacer tortillas y más en un mundo con sociedades que son conflictivas. Hay que hacer una política de shock sin miedo. Tenemos una profunda vocación de cambiar y reivindicamos el gobierno de Menem”, explicó en clave más política.

El referente del Instituto Hannah Arendt, Fernando Sánchez, coincidió: “Hay un desafío grande, porque es la primera vez que equipos técnicos con mirada política trabajan juntos para definir prioridades y planes. Antes no había planes, pero menos integración y en esta oportunidad, con tiempo, lo estamos haciendo, siempre con una doble mirada, que es político y técnico”.

“Desde Hannah Arendt trabajamos con representantes en cada uno de los grupos, donde presentamos aportes con perspectivas propias. Hay coincidencias básicas y costados o aristas donde tenemos que llegar a consensos”, afirmó.

Economía

Los desequilibrios que acumula la economía exigirán un plan de estabilización.

Los referentes principales en esta área clave de los planes de gobierno son Luciano Laspina, Hernán Lacunza y Guido Sandleris (Pensar); Eduardo Levy Yeyati, Agustín Campero y Maximiliano Castillo (Alem); Matías Surt (Hannah Arendt); Juan Carlos Sánchez Arnau (Encuentro Federal); y Martín Lousteau, Guido Lorenzo, Javier Okseniuk (Argentina Porvenir).

Cada fundación acercó sus ideas pero hay consenso en que la acumulación de desequilibrios harán necesario un plan de estabilización que la mayoría coincide en que deberá ser de shock. “Será en 100 horas o 100 días, pero tiene que ser un programa integral, que contemple la inflación, precios relativos, tarifas, dólar, deuda y sustentabilidad fiscal, que contiene un capítulo clave previsional”, explicó uno de los especialistas.

Entre los expertos también hay coincidencias en que “no existe una variable única que coordine todas las expectativas desinflacionarias. Se requiere un cambio de régimen y de cultura política. Abocarse a una dinámica fiscal que apunte a un escenario superavitario, una deuda pública a la baja, con esquemas monetarios y cambiarios no muy rígidos y tasas de interés positivas”.

“Los números nunca son definitivos, porque te cambian y la hipótesis sobre la que trabajamos es que van a cambiar para peor. Se va a requerir una normalización de los precios relativos, del tipo de cambio, tarifas y resolver un desequilibrio financiero del Estado, visibles en el volumen inmenso de Leliq y vencimientos de deuda que recaen, todos, en el próximo gobierno. La idea no es plantear un plan de ajuste, pero sí no expandir el gasto, porque hay que ser realistas”, explicó otro de los referentes de las fundaciones.

La divergencia principal tiene que ver con el tipo de cambio: no hay una posición común sobre el cepo y cuál será la paridad de equilibrio. “Que nadie espere un salto devaluatorio ni una liberalización abrupta como hizo Macri”, explicaron. Tampoco hay una definición sobre cómo se gestionará la acumulación de vencimientos de deuda pública, tanto con acreedores privados, de organismos internacionales y de títulos usados para esterilizar la emisión.

Energía y Empresas Públicas

Los referentes principales de estos temas son Nicolás Gadano (Pensar), Alejandro Einstoss (Alem), Mauricio Roitman y Luciano Caratori (Argentina Porvenir); Luis Bolomo (Encuentro Federal), están abocados a las cuestiones energéticas. En materia de reforma del Estado, entre otros, están Maximiliano Castillo (Alem); Manuela López Menéndez (Pensar).

En la energía hay fuerte consenso en la necesidad de promover la producción de Vaca Muerta y las exportaciones, mediante inversiones en infraestructura y desarrollo en combustibles fósiles pero también en renovables. También, en establecer un cronograma de sinceramiento de tarifas progresivo, pero con sistemas para garantizar la tarifa social para quienes lo necesitan. Un punto clave es también la armonización entre lo que se paga por el servicio entre el interior y el AMBA.

“La energía para Argentina es problema y oportunidad: son dos caras de la misma moneda. Hay déficit por tarifas retrasadas y falta de infraestructura para exportación. Por eso se necesita un nuevo esquema regulatorio para cambiar la ecuación energética. Aprovechar que Vaca Muerta está en la máxima curva de aprendizaje, similar a la que se registra en Texas”, explicaron los especialistas consultados.

En materia de empresas públicas, hubo más divergencias. Es que la idea planteada públicamente de “no poner un peso más en Aerolíneas Argentinas” no era convalidada por la mayoría de los técnicos y expertos de las fundaciones. Sí había un fuerte consenso de que las empresas estatales se convirtieron en un tema crítico que impacta en el déficit fiscal.

“Todas las opciones están abiertas: desde privatizar a reordenar el sistema y suprimir”, explicaban en uno de los thinks tanks opositores, mientras que otros técnicos se planteaba la necesidad de una revisión general de los objetivos y de un reordenamiento progresivo.

La Coalición Cívica elaboró un extenso informe sobre el estado actual de las empresas del Estado. “Hay que trazarles objetivos y razón de ser. Hay que analizar la eficiencia y establecer si son gestionadas de manera profesional o no. Ninguna empresa le puede ocasionar perjuicio a la sociedad, deben generar un beneficio y hoy están generando perjuicio”, explicaron.

“No hay que ser enemigo de las empresas estatales. Y con respecto a Aerolíneas Argentinas, en dos tercios de las rutas vuela una empresa: Aerolíneas. Este es el ejemplo de no elegir. No es que hay que vender o rifar o cerrar, sino tomar decisiones particulares en cada caso, sin ninguna opción fuera de la mesa”, explicó la misma fuente consultada.

En Encuentro Federal explicaron que Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales “no pueden tener el nivel de déficit que tienen hoy. Compartimos la idea de Mauricio Macri, porque no se puede seguir financiando lo que el Estado no puede afrontar. Hay que sacar el déficit y si hay empresas que perdieron su objetivo, deben ser cerradas o absorbidas por otras. Puede analizarse privatizaciones o fórmulas mixtas”.

La cuestión gremial

Los referentes clave que analizan planes para modernizar las relaciones laborales son Jorge Triaca, Ezequiel Jarvis y Esteban Eseverri (Pensar); Horacio Barreiro (Alem), Ariel Pszemiarower (Argentina Porvenir), Dante Camaño (Encuentro Federal); Javier Campos y Hernán Reyes (Hanna Arendt).

Pero en este rubro, que tiene relación con los sindicatos por las obras sociales y el PAMI, es importante sumarle los encargados de analizar políticas de salud de Juntos por el Cambio, que son, entre otros, Fernán Quirós y Sergio Cassinotti (Pensar); Alejandro Rubinstein (Alem); y Rubén Manzi (Hannah Arendt).

El consenso es la necesidad de modernizar las relaciones laborales, con una prevención que todos comparten: “No hay que hablar de reforma laboral porque no representa lo que queremos hacer. Reforma laboral es sinónimo de flexibilización y el objetivo es generar acuerdos para tener un mercado laboral que crezca y no se achique como ahora”, definió una de las fuentes consultadas.

Se trata de un capítulo sensible y fundamental que tiene Juntos por el Cambio en agenda. “Hay gremios impenetrables a cualquier modernización laboral. Ahí están Camioneros, estatales y otros sindicalistas: los que más resisten pertenecen a los sectores menos dinámicos de la economía. Hay que asumir que gobernar no es solo administrar conflictos, sino generar nuevos escenarios que promuevan la creación de empleos, involucrando a gobernadores e intendentes”, explicó a Infobae otro experto.

Entre las reformas urgentes -y que podría impulsarse incluso el año que viene- es que las sanciones y multas dejen de ser percibidas por los sindicatos y las perciba el Estado, a través del Ministerio de Trabajo o ANSES. “Las multas suelen ser utilizadas como aprietes”, afirmó.

La mirada reformista incorpora generar una nueva modalidad de contrataciones, con nuevos regímenes que fomenten la contratación y que convivan con anteriores convenios colectivos. “Hay que reducir la litigiosidad, sobre todo para que las pymes se animen a contratar más empleados. No está en análisis eliminar las indemnizaciones ni la ley de contrato de trabajo. Se quiere impulsar una legislación que regule las multas y sanciones que elevan el costo de cese, porque la jurisprudencia de la Justicia del Trabajo fue más allá de lo razonable”.

Educación

La crisis educativa es de una más profunda y de mayor incidencia que tiene la Argentina.

Esta temática central para el futuro gobierno está abordada por los equipos que integran entre otros Gabriel Sánchez Zinny, Mercedes Sanguinetti (Pensar); Mónica Marquina (Alem); Eduardo Arcángeli (Hannah Arendt); Cecilia Veleda (Argentina Porvenir).

En Educación hay acuerdo en la necesidad de cambiar el statu quo. “Del total de chicos que entraron hace 12 años a la escuela primaria, se van a recibir la mitad en el secundario, y de los que se reciben, la mitad o menos entienden textos complejos y realizan cálculos básicos”, detallaba alarmado uno de los técnicos que brindaron informes para este reporte.

“Hay que recrear medición de resultados, establecer procesos de aprendizaje y reformas que prioricen a los intereses de los alumnos antes que los gremios docentes”, agregaron. Y resaltaron que la clave es poner foco en la formación docente, con ateneos educativos para proveer de herramientas para enfrentar aulas heterogéneas”.

“Es importante tener una agenda minimalista pero muy contundente, poniendo el foco en lengua y matemática. No tiene que faltar la robótica, la programación, inglés. Pero primero los chicos tiene que saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir”, advirtió.

Planes sociales

Los trabajos, investigaciones y borradores de trabajo están a cargo Eduardo Amadeo, María Migliore, Anal Laura Valazza y Matías Lobos (Pensar); Fabio Quetglas y Javier Curcio (Alem), Fernanda Reyes (Hannah Arendt); Eduardo Mondino (Encuentro Federal); Daniel Nieto (Argentina Porvenir).

Esta área era la de mayores coincidencias, ya que había acuerdo en que se debe reordenar el los sistemas de asistencia social para fomentar la generación de empleo formal en el sector privado: “Es clave la redefinición de los planes como sistemas de mitigación ante falta de ingreso económico en las familias, pero con carácter transicional. Los planes deben entenderse como una red de equilibrista, que sostiene cuando alguien caer, y no como red de pescador, que atrapa y retiene”.

Por Encuentro Federal, Mondino propuso crear un programa único de emergencia, llamado plan Puedes: “El Estado debe retomar el control de los fondos, sin tercerizando. Un solo plan con cuatro o cinco líneas de acción concretas”.

Seguridad

Están enfocados en este tema Eugenio Burzaco y Martín Verrier (Pensar); Alejandro Salomón y Carlos Fernández (Alem); Miguel Ángel Toma (Encuentro Federal) Leandro Halperin y Diego Herníquez (Argentina Porvenir); Mónica Frade (Hannah Arendt).

En todos los casos, el acuerdo era sobre la necesidad de priorizar el combate al narcotráfico y las bandas criminales. También una redefinición del sistema de Seguridad y Defensa, que incluye una readecuación legislativa para permitir a fuerzas militares brindar tareas de apoyo y logística para enfrentar la criminalidad o nuevas amenazas a la integridad territorial.

Desde el radicalismo advirtieron que cualquier cambio deberá hacerse “con perspectiva democrática y respeto a los derechos humanos”.

“Hay que reformar las leyes para darle nuevas funciones a las Fuerzas Armadas, y también generar capacitdades nuevos. Las leyes actuales fueron muy buenas y dieron resultado, cumplieron su rol, pero hay que revisarlas. En materia de inteligencia se necesita capacidad para contar con información de calidad. Establecer un modelo de combate del crimen organizado, especialmente el narco”, dijo un experto consultado para este informe.

Justicia

En este caso, se destacan con roles clave Gustavo Mena, Ricardo Gil Lavedra y Miguel Piedecasas (Alem); Martín Casares, Martín Garavano, Pablo Clusellas y Gabriel Astarloa (Pensar); Alejandro Fargosi, Alberto Piotti y Rodolfo Barra (Encuentro Federal); y Mariana Stilman (Hannah Arendt).

En todos los casos, el acuerdo era en la necesidad de desactivar los proyectos de reforma presentados por el kirchnerismo y recuperar al vigencia del mandato constitucional de respetar la división de poderes. La ampliación de la Corte Suprema que había impulsado el kirchnerismo fue uno de los temas donde más consenso hubo: no se avanzará con ninguna modificación del máximo tribunal, pero sí se buscarán consensos para la integración de una mujer para que ocupe la vacante dejada por Elena Highton.

“La única agenda que se pude tener en materia judicial es fomentar una mayor oralidad de los procesos, involucrar a los jueces en que la Justicia tome decisiones más rápidas, a los fines de atenuar la burocratización de los expedientes. Y encontrar espacios de diálogo para mejorar lo que más impacta en la legitimidad y en la imagen: la última milla de la Justicia con la sociedad”, explicó uno de los expertos.

Relaciones Exteriores

Federico Pinedo, Fulvio Pompeo, Fernando Straface, Horacio Reyzer (Pensar); Valentina Delich y Elsa Llenderrozas (Alem); Andrés Cisneros (Encuentro Federal); Facundo Vila (Hannah Arendt).

El objetivo es restablecer una política exterior alineada con los países democráticos, que comercia con todos pero que sostiene los valores de respeto por los derechos humanos. Distancia del eje Rusia, Venezuela, Nicaragua y otros regímenes autocráticos. “Establecer un posicionamiento estratégico de Argentina, que es estar del lado de las democracias liberales, y proyectar los valores como los derechos humanos, ante el avance de autocracias y autoritarismos en el mundo. Hay que defender valores e intereses”, explicaron.

“Tenemos una posición clara: comerciamos con todo el mundo, dialogamos con todos, pero somos Occidente, y no avalamos dictaduras centroamericanos, ni modelos autoritarios ni autocráticos. Nuestro lugar es con la democracia y los derechos humanos”, argumentaron en Encuentro Federal.

Modernización del Estado

Las figuras clave de esta temática son Andrés Ibarra (Pensar); Lilia Puig de Stubrin, Maximiliano Campos Ríos y Lucas Lucilo (Alem); Victoria Borrego (Hannah Arendt); Bastiana Locurscio (Argentina Porvenir).

Los especialistas tienen en observación lo que consideran son “masivas incorporaciones” a ministerios, organismos y empresas del Estado que se dieron hasta mitad de este año. La intención, según dijeron, es reducir la actual cantidad de ministerios, “pero no vamos a pasar a ocho como se fijó el siglo pasado, porque el Estado actual tiene más responsabilidades, competencias y más funciones”.

“No pensamos en hacer un guadañazo y echar miles de empleados públicos. No hay una idea generalizada de una mirada anti Estado. Es cierto que hay empresas estatales, organismos públicos y oficinas del Estado que responden a otras épocas. Algunos son sellos de goma, pero el objetivo no es cerrar indiscriminadamente y achicar ministerios porque sí”, indicó una de las fuentes consultadas.

Otras temáticas

Ambiente: María Inés Zigarán (Alem), Gladys González (Pensar), Carina Quispe (Argentina Porvenir), Javier García Espil (Hannah Arendt)

Minería: Miguel Soler (Alem), Felipe Suriani y Sabina Trossero (Pensar)

Desarrollo Productivo: Ignacio Bruera (Alem), Eduardo Montmollin, Martín Etchegoyen y Fernando Grasso (Pensar)

Infancia Silvia Stulick (Alem), Lucila Argüello y Manuela Thourte (Argentina Porvenir)

Cultura, Medios Luis Quevedo, Juan Ignacio Belbis (Alem), Javier Romero (Pensar),

Género: Alejandra Martínez y María Orsenigo (Alem); Bárbara Bonelli y Gonzalo Condis (Argentina Porvenir)

Vivienda y Hábitat Social: Fabio Quetglas, Antonio Traba y José Artusi (Alem), Fernando Álvarez de Celis y Gonzalo Condis (Argentina Porvenir)

Agricultura: Luis Miguel Etchevehere (Pensar); Ricardo Buryaile y Atilio Benedetti (Alem)

Economía del Conocimiento Florencia Barletta (Alem)

