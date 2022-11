Patricia Bullrich se volvió a mostrar junto a Alfredo Cornejo: “Estamos demostrando que se puede trabajar en equipo”

Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo volvieron a mostrarse juntos

La titular del PRO, Patricia Bullrich, compartió este jueves un acto con Alfredo Cornejo y consiguió una nueva foto junto al senador de la Unión Cívica Radical (UCR), en medio de las versiones sobre una posible fórmula presidencial compuesta por ambos para competir en las elecciones del 2023.

Los dirigentes encabezaron en la ciudad de Rosario el Primer Encuentro Federal de Equipos de Gobierno, organizado por la ex ministra de Seguridad, y se volvió a mostrar cerca del dirigente radical, quien no confirmó su participación en los comicios, pero aseguró que “hay un mandato de cambio que surge de nuestro pueblo diciendo a dónde queremos llevar el país, y no solo leyendo encuestas”.

“Estoy para construir esa narrativa que saque a la Argentina del populismo. El bien en la Argentina es el capitalismo desarrollado y no el capitalismo de Estado, como en China, que es el sumum de Cristina. Cristina no es republicana, el proyecto al que aspira es el de China, por eso la deliberación no le agrada, quiere hablar solo ella”, criticó el mendocino.

Asimismo, Cornejo felicitó a Bullrich “por la convocatoria federal, porque los argentinos necesitamos esa mística de sentirse representado por un gobierno nacional que escuche a todos” y sostuvo que “Juntos por el Cambio tiene que comprometerse a tener una narrativa que explique el progreso de una forma práctica y sencilla”.

La titular del PRO junto a varios miembros de su equipo y a Alfredo Cornejo

“Se necesita una narrativa clara y coraje político para hacer las transformaciones que la Argentina requiere, con un programa sólido que nos dé certidumbre. Debemos romper con la cultura populista que nos ha empobrecido y retomar un sendero de progreso económico y social. Para alcanzar este objetivo en Juntos por el Cambio tenemos equipos y solvencia técnica, como se demostró en este encuentro”, escribió luego en su cuenta de Twitter.

El jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio se está mostrando con la ex ministra de Seguridad desde hace meses: ya compartieron recorridas en Morón, Mendoza y San Juan. Son conocidas sus declaraciones en sintonía con Bullrich y con Mauricio Macri, y esa postura cercana a los “halcones” del PRO genera un creciente malestar en la UCR, donde nadie se olvida que criticó al jefe del partido, Gerardo Morales, por sus cuestionamientos al ex presidente cuando habló en el acto por el 39° aniversario del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, en Costa Salguero.

A pesar de este acercamiento, hace tan solo unos días el propio Cornejo aclaró que una fórmula presidencial junto a la ex funcionaria nacional “no es algo que necesariamente” le “atraiga”, e incluso elogió a Horacio Rodríguez Larreta.

Alfredo Cornejo, durante su exposición

Lo cierto es que este jueves acompañó en Rosario a Bullrich, quien escuchó a varios integrantes de su equipo y, cuando le tocó hablar, advirtió que la “lucha principal” de su espacio, si llega a la Presidencia, “va a empezar el día después de las elecciones”.

“Ya dijo Pablo Moyano que si volvemos va a estar en la calle desde el primer día. A él, le decimos que vamos a defender nuestro gobierno con toda la fuerza. No nos van a correr, no vamos a permitirlo de ninguna manera”, arengó.

Por otra parte, la titular del PRO adelantó que, de ser electa, va a estar “al lado del campo” y va a “bajar los impuestos”, porque “el que dice que no se pueden bajar retenciones no quiere cambiar el país”.

“Si uno reemplaza -como está pasando con Uruguay, Paraguay y Brasil- impuestos totalmente improductivos como las retenciones, logra que el campo invierta más. Estamos seguros de que se puede generar el reemplazo de las retenciones y que eso va a significar de manera muy rápida una forma de tener un Estado sustentable”, explicó.

En tono de campaña, Bullrich aseguró que “hay más gente que busca un cambio que la que quiere mantener lo que está, incluso, las personas que hoy reciben un plan social, porque se han dado cuenta de que el plan los achata, no los deja crecer ni les permite educar a sus hijos, además de vivir en ambientes tóxicos”.

Patricia Bullrich habló de las elecciones y de "bajar los impuestos"

“Estoy convencida de que el orden, generar la cultura del trabajo y la mano firme en la seguridad va a ser apoyada por el 80% de la población argentina”, vaticinó.

Y cerró: “Hoy estamos acá demostrando y demostrándonos que somos capaces de trabajar en equipo. Que no estamos solos. Que tenemos el respaldo intelectual y técnico suficiente, no solo para aspirar a gobernar el país, sino para hacerlo eficientemente”.

De la jornada participaron también los diputados Luciano Laspina y Martín Tetaz, éste último, integrante de Evolución, el espacio que lidera a nivel nacional Martín Lousteau, quien estuvo al lado de Rodríguez Larreta en aquel acto de Costa Salguero.

También estuvieron el diputado Federico Angelini; Damián Arabia, secretario de la presidencia del Pro; el coordinador de los equipos de gobierno, Alberto Föhrig; la dirigente Silvana Giudici; Thomas J. Sargent, Premio Nobel de Economía en 2011, y Dante Sica, exministro de Producción.

Los paneles de Economía fueron integrados también por Enrique Szewach y Lisandro Nieri; el de Seguridad, por Diego Fleitas y Alejandra Monteoliva; el de Producción, Trabajo y Desregulación, por Marcos Porteau, Federico Sturzenegger y Gabriel De Raedemaeker; el de Educación, por Roberto Souviron y Jaime Correas; el de Política Social, por Eduardo Amadeo, Matías Lobos, Carlos Kambourian y Enrique Chiantore, y el de Política Exterior, por Federico Pinedo, Carlos Sersale, y Rogelio Pfirter.

