En medio del conflicto con los piqueteros, renunció un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social

A semanas de haber llegado al Ministerio de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz tuvo que enfrentarse a sus primeros piquetes de la mano de organizaciones de izquierda que esta semana volvieron a marchar en rechazo al recorte de los planes y, en medio de este conflicto, en las últimas horas se supo que renunció uno de los funcionarios de su cartera.

Se trata de Fernando Asencio, quien dejó la Subsecretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación Federal a través de una carta en la que criticó el rumbo político que ha desarrollado en el último tiempo el Ministerio al cual pertenecía.

Una de las últimas medidas tomadas por Tolosa Paz, en conjunto con otras áreas del Gobierno, fue la de impedir por decreto la incorporación de más beneficiarios al Potenciar Trabajo y a otros planes, lo que molestó a los movimientos sociales.

Además, un informe reservado reveló que 253.184 beneficiarios de ese programa no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 -a valor noviembre- por diferentes incompatibilidades detectadas, entre las cuales están la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.

Este mismo jueves, y luego de que fracasaran todas las negociaciones entre las partes, la Unidad Piquetera, que lideran Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, y Silvia Saravia, de Barrios de Pie, realizó una manifestación en la avenida 9 de Julio.

En este marco fue que Asencio presentó su renuncia y, además, sostuvo que a Tolosa Paz “le queda grande el puesto” y la acusó de “estar más ocupada en sacarse fotos que en la asistencia a los más necesitados”.

“Mi decisión obedece a no compartir en absoluto las nuevas políticas económico/sociales que viene desarrollando este Ministerio. Más precisamente, son discrepancias sobre el sendero trazado y sobre las herramientas sociales seleccionadas, las que hoy me llevan a tomar esta irrevocable decisión”, precisó el ahora ex funcionario.

Asencio fue concejal de La Matanza entre 2009 y 2018, cuando asumió como diputado nacional por el Frente Renovador. En el 2019 fue designado Secretario de Asuntos Internacionales de la Cancillería Argentina y desde enero pasado estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, que en ese entonces encabezaba todavía Juan Zabaleta, donde tenía la tarea de articular las políticas sociales con diferentes organismos internacionales.

Victoria Tolosa Paz se reunió con las organizaciones sociales para tratar de llegar a un acuerdo

El año pasado, cuando todavía estaba en la Cancillería, el dirigente denunció a tres personas que supuestamente lo amenazaron con la publicación de datos personales si no forzaba la contratación de determinada gente para puestos en ese organismo del Estado.

Por este motivo se abrió una causa que recayó en el Tribunal Oral Federal 6, el cual será el encargado de juzgar a las tres personas que fueron procesadas por el delito de amenazas contra el ex diputado nacional.

En la carta que le envió a Tolosa Paz, Asencio señaló que cuando asumió al frente de la Subsecretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación Federal creía que “la asistencia a los más necesitados debía ser un tema prioritario, sin mezquindades y con el sentimiento que este lugar tan sensible merece”, sin embargo, según su perspectiva, el Ministerio de Desarrollo Social ha tomado otro rumbo en el último tiempo.

“Cuando en el año 2019 fui parte del Frente de Todos, lo hice con el sueño de trabajar por una Argentina más justa y próspera, con políticas que sean acordes a la doctrina justicialista, la que siempre promulgué y hoy la siento ausente en este Gobierno. Jamás prioricé el ejercicio de un cargo o mi interés personal por sobre las convicciones políticas, y esta no será la excepción”, concluyó.

