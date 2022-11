Victoria Tolosa Paz enfrenta su primera protesta piquetera, que además complicará el tránsito porteño

A un treinta y cuatro días de haber jurado como ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz enfrentará la primera movilización masiva piquetera frente al histórico edificio de la Avenida 9 de Julio. Los dirigentes de izquierda prometen colapsar el centro porteño, un posible acampe, profundizar el plan de lucha y una denuncia judicial contra el decreto presidencial que prohíbe el ingreso de nuevos beneficiarios al programa Potenciar Trabajo.

La marcha está precedida por una fallida reunión entre la funcionaria y los dirigentes sociales de izquierda en la que no hubo acuerdo entre los reclamos de un sector y la intransigencia del otro.

La ex diputada fue enfática, no habrá marcha atrás en la aplicación del decreto 728/2022 y prometió que se cumplirá con el refuerzo alimentario -de un 50%- acordado entre las organizaciones populares y el entonces ministro Juan Zabaleta. La ex concejal de La Plata también reconoció que el Ministerio “incumplió” en la entrega de comida por la “falta de oferta de productos esenciales” como azúcar y aceite, entre otros.

La ministra de Desarrollo Social se reunió ayer con la Unidad Piquetera. Para los dirigentes el resultado fue negativo.

Los dirigentes insistieron con la apertura de los planes sociales. “Los que lo necesitan los deben recibir a través de un ingreso universal” manifestaron, mientras recordaban que “la entrega de máquinas y herramientas para emprendimientos productivos, y los alimentos era un piso mínimo de compromiso que el Gobierno no cumplió ni con Zabaleta ni ahora con Tolosa Paz”.

Al día de hoy, las negociación están en punto muerto y eso se sentirá en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y en las principales capitales del país. Si bien se especula con la posibilidad de un acampe frente al Ministerio, los movimientos sociales, por ahora, solo anticiparon una jornada de “permanencia” y una movilización desde tres puntos del centro porteño, el Congreso, el Obelisco y la esquina de 9 de Julio e Independencia para confluir en el edificio en el cual destaca la imagen de Eva Perón.

“Victoria Tolosa Paz pasó de ser la funcionaria a cargo de la Mesa Contra el Hambre a ser la ministra que desconoce el hambre”, dijo Silvia Saravia, Coordinadora Nacional Territorial Libres del Sur al ser consultada por este medio y recordó: “Estamos reclamando y denunciando que desde que asumió Tolosa Paz no entregó alimentos para los comedores y merenderos. Y siguen demorando la entrega de las herramientas para el Potenciar Trabajo. Tolosa Paz en sus declaraciones públicas reafirma ese camino. Todos los datos económicos muestran un deterioro de la situación social, una desaceleración de la creación de puestos de trabajo”.

Después del encuentro en el piso 14 con la delegación de la Unidad Piquetera, la ministra ofreció una conferencia de prensa en la cual aseguró que “hubo mucho diálogo”, aunque admitió que tiene “diferencias” con los dirigentes de izquierda. “El diálogo permite evitar el desplazamiento de mujeres con chicos y chicas a la 9 de Julio, acampar no es la salida de la pobreza y de la indigencia”, cuestionó.

Sobre los planes sociales, ratificó el contenido del decreto 728 el cual no solo prohíbe incorporar más titulares al Potenciar Trabajo, sino también la participación en el 30% de la obra pública de hasta 300 millones de pesos de cooperativas de la economía popular que en su mayoría dependen de las organizaciones sociales agrupadas en la oficialista Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Tal decreto presidencial, publicado la semana pasada, señaló que no se ampliará más el Potenciar Trabajo.

En la conferencia la ex diputada nacional por la provincia de Buenos Aires aseguró: “Seguiremos investigando para garantizar la transparencia en la entrega de asistencia” y advirtió que suspenderán a quienes incumplan lo normado. “Vamos a trabajar muy fuerte para que las bajas que se den en el Potenciar Trabajo puedan redistribuirse en lo que conocemos como el fortalecimiento de las capacidades productivas”, prometió.

La Unidad Piquetera amenaza con acampar sobre la Avenida 9 de julio (Adrián Escandar)

Las declaraciones de Tolosa Paz se dieron en el contexto de la publicación de Infobae de un informe reservado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que reveló que 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 —a valor noviembre— por las cuatro horas de labor que se supone realizan. El trabajo determinó que las incompatibilidades detectadas son la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.

“A la ministra le dijimos que no vamos a cambiar plata para las organizaciones por gente que necesita un programa social, y lamentablemente sigue habiendo mucha gente que necesita programas sociales”, le dijo a este medio Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero y añadió: “Las organizaciones tienen que quedar en un segundo plano, lo que importa es que se atienda la emergencia social que hoy no se está atendiendo. No tenemos garantizado ni un plato de comida para fin de año, una fecha que es tan sensible para todos”.

Belliboni, quien encabeza la movilización de hoy junto a otros dirigentes sociales, como Silvia Saravia, adelantó que después de la jornada denominada como “piquetazo nacional”, está proyectado “profundizar el plan de lucha” y adelantó que: “Ahora nos vamos a concentrar en el pedido de aumento para los que sí tienen un plan social” y recordó que “el 22 de noviembre se vuelve a discutir el salario mínimo vital y móvil que es lo que determina el ingreso de los compañeros entonces, sin dejar de lado el reclamo que vamos a seguir sosteniendo, por varias vías, no descartamos realizar acciones legales por el decreto 728 que pone límite a la incorporación de nuevos beneficiarios porque, si hay un programa, y las personas tienen las condiciones de poder ingresar y se lo niegan, hay una negación de derechos”.

La Unidad Piquetera, afirma Belliboni, también harán reclamos a la CGT, a la CTA, a las otras centrales obreras, para luchar por el aumento de salario”.

-Se reunió por primera vez con la ministra Tolosa Paz ¿con qué sensación se fue del ministerio?

-El problema no son los ministros sino el Gobierno. No me gusta hablar de los ministros que con Alberto Fernández, tienen menos garantías que un lavarropa.





