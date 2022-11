Rodríguez Larreta: “Hace falta más coraje para buscar el acuerdo que para ponerte en el extremo de la grieta”

Horacio Rodríguez Larreta habla ante los industriales en la conferencia de la UIA

La 28° Conferencia Industrial que organiza la UIA fue el escenario elegido por Horacio Rodríguez Larreta para ratificar su compromiso de “trabajar para destruir la grieta”. En ese sentido, advirtió que la Argentina no puede seguir funcionando “con una sociedad partida en dos y con cada vez mas antionomias”.

“Es mucho más difícil buscar el acuerdo con los que piensan diferente, hace falta mucho más coraje para eso que para ponerte en el extremo de la grieta y, desde la tribuna, insultar y cuestionar lo que hace el resto”, postuló el efe de Gobierno ante un numeroso auditorio integrado por empresarios que lo escucharon con atención.

En ese contexto, Larreta puso la mira en 2023: “Tenemos que hacer un cambio en la Argentina que no puede esperar. El próximo Gobierno tiene que trazar un rumbo claro, el cambio tiene que ser profundo porque ya no hay margen para el maquillaje y el vamos viendo”.

Antes, el referente de Juntos por el Cambio había hecho un repaso del escenario económico complejo que deben soportar los empresarios, a los que elogió fuertemente: “La inestabilidad se ve con el nivel de inflación, es imposible proyectar al fin de semana o calcular el retorno de una inversión, porque lo que en enero costaba $100 hoy vale $190... Ustedes son unos héroes porque siguen invirtiendo y produciendo, siguen soñando en el país que podemos ser, con empleo, producción y con crecimiento año tras año”.

Para Larreta, la presión impositiva, “que es de las más altas de Latinoamérica”, la legislación laboral, “que genera que el 40% del empleo sea informal”, y los “delirios cambiarios” son los que le ponen un freno al desarrollo del país y provocan, por ejemplo, que “tres de cada diez empresas hayan frenado parte de su producción por la falta de insumos”.

“Si no estabilizamos la economía, nada va a funcionar. Ni aunque la inflación fuera un tercio de la actual”, advirtió Rodríguez Larreta, antes de remarcar que “la madre de todas las batallas tiene que ser la estabilidad”. Para alcanzarla -consideró- es imprescindible “ir hacia el equilibrio fiscal, porque siempre lo que falta se financia con emisión o más impuestos, y esas son herramientas que en la Argentina de hoy ya no se pueden usar porque no hay más margen”.

El alcalde porteño agregó luego que, en paralelo, se necesita “avanzar con una reforma impositiva que baje los impuestos” y promueva la generación de nuevo empleo.

Otro punto central del plan que propuso para 2023 incluye una “transformación en el área educativa” porque, si no se hacen cambios en ese sentido, “dentro de unos años faltará el capital humano” necesario para lograr el desarrollo.

Además, Larreta pidió “terminar con el asistencialismo crónico” que generó tantos desajustes fiscales: “La política social está privatizada en organizaciones sociales que nadie votó”.

“Hay que dejar de fomentar las divisiones, intentemos algo diferente. Si hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo”, finalizó.

