Un senador oficialista condicionó su voto al Presupuesto 2023 por la exclusión de Entre Ríos al subsidio eléctrico

El senador Edgardo Kueider junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet

El senador Edgardo Kueider no firmó el dictamen del Presupuesto 2023 debido a que Entre Ríos fue excluida de la tarifa eléctrica diferencial otorgada al Norte Grande. Su postura recibió el apoyo de todo el arco oficialista.

El legislador afirmó que el eje de su planteo apunta a la resolución 719/22 de la Secretaría de Energía que estableció un beneficio en la tarifa eléctrica para las el Norte Grande + San Juan, dejando fuera a provincias como Entre Ríos y otras que están en la misma zonificación de acuerdo a los mapas isotérmicos del organismo.

Según explicó Kueider a Infobae, la decisión de Energía “carece de sustente técnico” y es una decisión política. “De hecho – señaló – en los considerandos de la resolución se dice que surgió por pedido de los gobernadores del norte. No sé cómo aparece después lo de San Juan. Pero evidentemente hay un criterio discrecional”. Por eso “reclamamos igual trato”, expresó.

El senador nacional recordó que el año pasado el Congreso votó para provincias del sur y gran parte de Buenos Aires un proyecto de Máximo Kirchner que las declaró “zonas frías” por lo que su consumo de gas en invierno estaría subsidiado por el resto del país.

En paralelo, Kueider había presentado una iniciativa para que el centro norte de Argentina tenga una tarifa diferencial de electricidad en verano. Pero el trámite legislativo nunca avanzó.

La reciente decisión de la Secretaría de Energía, que conduce la salteña Flavia Gabriela Royón, dejó a Entre Ríos y a otros estados provinciales en el peor de los mundos: fuera de las zonas frías con gas subsidiado y fuera de las zonas cálidas con tarifa eléctrica preferencial, por lo que las poblaciones de estas provincias “estarían pagando el gas del sur y la electricidad del norte. Es totalmente injusto y discriminatorio”, razonó el legislador

Consecuencias

“Esto me llevó a no firmar el despacho de presupuesto 2023 (que llegó al Senado con media sanción de Diputados) porque quiero determinar si esa tarifa diferencial para el Norte Grande de la 719 será solventada por rentas generales o si, como ocurre con zonas frías a través, será con un fondo especial. La resolución no lo establece”, comentó.

Desde el día jueves de la semana pasada en que se trató el dictamen de ingresos y gastos de la Nación para el año próximo hasta este lunes a la mañana, nadie de la Secretaría de Energía se comunicó con el Senador para evacuar sus dudas ni para proponer una salida al planteo.

“En el Ministerio de Economía me dijeron que estaban evaluando el tema, pero hasta ahora no tengo una respuesta concreta”, añadió. Sin embargo, aclaró: “No estoy condicionando el voto del presupuesto a esto. Pongo de manifiesto que si vamos a avalar la 719 a costa de los entrerrianos, lo que esté vinculado a ese gasto no lo puedo bancar”.

El gobernador Gustavo Bordet junto al senador Edgardo Kueider

Kueider es la mano derecha del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Antes de ser senador nacional, fue su principal operador político y las campañas electorales del Justicialismo entrerriano aún pasan por sus manos. Por lo tanto, su posición ante este tema no es solo personal: el respaldo de Bordet es fácilmente rastreable.

Sobre el planteo “recibí apoyo de varios senadores del bloque”, puntualizó el legislador. Entre ellos contó los de Guillermo Snopek (Jujuy) y Mauricio “Camau” Espínola (Corrientes). Kueider; Snopeck y Espínola formaron parte de un grupo que a fines de 2021 intentó crear un espacio albertista en el Senado, intención que se fue diluyendo con el enfriamiento de las relaciones del presidente Alberto Fernández con los gobernadores.

Según agregó, también recibió el respaldo de las senadoras kirchneristas Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana Di Tullio (provincia de Buenos Aires) quienes “reconocieron la justicia del reclamo”, señaló Kueider.

La parte del león

Esta situación se enganchó con otro reclamo de Entre Ríos y de otras provincias que generan el 100% de la energía eléctrica que consumen. Se trata de un planteamiento al gobierno nacional y en particular a Cammesa (compañía administradora del mercado mayorista eléctrico) por el alto costo que tienen las distribuidoras de esas provincias para utilizar la energía que producen.

La intención es modificar el marco regulatorio eléctrico para superar un esquema desigual. Kueider puso como ejemplo lo que ocurre en su provincia, donde la represa de Salto Grande sobre el río Uruguay produce el total de la electricidad que consume Entre Ríos.

Sin embargo, el esquema de intermediación hace que Salto Grande le venda el MW a Cammesa a seis dólares para que luego las distribuidoras provinciales se lo tengan que cobrar a la mayorista a treinta dólares.

Esto hace que los hogares y empresas de Entre Ríos paguen una electricidad mucho más cara que en Buenos Aires. Y que las ganancias de Salto Grande sean iguales a cero hace mucho tiempo, vaciando el fondo de reparación por el impacto económico y ecológico de la presa en la región. “Nos asiste la razón, así que vamos a encarar esta pelea”, confesó Kueider.

