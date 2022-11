El Gobierno oficializó el pase a planta permanente de 11 mil empleados públicos

Trabajadores del Estado movilizados

El gobierno nacional oficializó esta mañana, a través de una publicación en el Boletín Oficial, la incorporación de 11.172 empleados públicos a planta permanente, a través de la Decisión Administrativa 1086. Se trata de personal que anteriormente trabajaba en diferentes organismos del Estado mediante contratos.

La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, dijo esta mañana en declaraciones a Radio Nacional que “no es cierto que se incorporan más trabajadores al Estado. La decisión regulariza la situación de personas que trabajan hace al menos cinco años en el Estado en una modalidad de designación transitoria”.

En ese sentido, Castellani aclaró que la norma, que autoriza el llamado a concurso de 11.172 cargos, “da la posibilidad de concursar para regularizar su situación a gente que trabaja en el Estado incluso desde los períodos de gobierno de los presidentes (Carlos) Menem, (Eduardo) Duhalde, de Cristina (Fernández de Kirchner) o mismo (Mauricio) Macri”.

“La diferencia es entre dotación y planta, que no son lo mismo. La dotación es la cantidad de personas que trabajan bajo cualquier modalidad en el Estado. Y lo que se estableció en su momento era que no hubiera un incremento de dotación, algo que no ocurre en este caso”, detalló Castellani.

El 30 de septiembre, en su cuenta de Twitter, el secretario adjunto del gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional), Rodolfo Aguiar, había anunciado que se había arribado a un acuerdo con el Ejecutivo para un aumento en la paritaria del sector y que se incluía también el pase a planta permanente de las más de 11 mil personas que se concretó hoy.

“Desde ATE aceptamos la oferta del Gobierno pero declaramos la insuficiencia ya que contempló sólo parte nuestras demandas. Se adelanta a noviembre un tramo de 10% previsto para marzo de 2023 y se otorga un bono de $30.000 en diciembre, además de una revisión en enero”, había consignado el sindicalista.

Y luego agregó: “En la paritaria también se dejó asentado en acta que se libera la financiación para un proceso de pase a planta permanente de 11.172 vacantes, una de las principales deudas a la que el Gobierno Nacional se había comprometido a principios de año”.

En la #paritaria también se dejó asentado en acta que se libera la financiación para un proceso de pase a #PlantaPermanente de 11.172 vacantes, una de las principales deudas a la que el Gobierno Nacional se había comprometido a principios de año. — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 30, 2022

De acuerdo al anexo que tiene la Decisión Administrativa 1086, el Ministerio que más personal estable sumará es el de Economía, que recientemente absorbió a los de Desarrollo Productivo, que comandaba Daniel Scioli, y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, que estaba al mando de Julián Domínguez. Contando las distintas reparticiones que incluyen a estas dos carteras, pasan a planta permanente 2.735 personas, que abarcan a la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros, la Secretaría de Energía, el Tribunal Fiscal de la Nación, el INDEC, el Servicio Geológico Minero, el Instituto de Vitivinicultura, el Instituto Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.

Segundo en ese ranking de ingresos a la Administración Pública aparecen Desarrollo Social, ahora a cargo de la ex diputada nacional Victoria Tolosa Paz, con 1722 puestos, distribuidos entre la Administración Central de la cartera (994) y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (728).

Luego le siguen el Ministerio de Salud con 1.191 incorporaciones a planta permanente entre las que hay que contar a varios centros médicos como el Hospital Posadas (51 personas), el Instituto Malbrán (28) y el Instituto Nacional del Cáncer (19), entre otros. Bajo esa órbita también está la Superintendencia de Servicios de Salud, con 330 pases. Entre otras, la lista se completa con dependencias estatales como el Ministerio de Ciencia y Tecnología (500 puestos), Cultura (con 437) y Justicia y Derechos Humanos (430) y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que agregará a 367.

Entre los considerandos del Boletín, que lleva la firma de Sergio Massa y del Jefe de Gabinete, Juan Manzur se explica que la medida se adopta “con el fin de revalorizar el trabajo y saberes de las empleadas públicas y los empleados públicos para satisfacer las necesidades del Estado” y que “se aprobó la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO N° 48/20, con la finalidad de efectuar un análisis sobre el estado de situación de la planta no permanente de la Administración Pública Nacional y de la antigüedad del personal en la misma.

Y que producto “del relevamiento mencionado se han detectado necesidades prioritarias de ordenamiento y regularización en la distribución de los cargos de planta del personal en diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional para la implementación de los procesos de selección, en el marco de las políticas públicas llevadas a cabo en materia de gestión integral de fortalecimiento del empleo público”.

