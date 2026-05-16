Cuánto tienen que aumentar los sectores de la industria y la construcción para recuperar el nivel que dejó el gobierno anterior

¿Cuánto debe crecer la actividad para superar el nivel de noviembre de 2023? Y ¿Cuánto tienen que crecer los sectores para llegar a los máximos que en muchos casos registraron hasta 10 años antes? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la producción fabril como la actividad de la construcción registraron al cierre del primer trimestre un repunte generalizado respecto al año anterior. En este contexto surgen dos preguntas: ¿Cuánto debe crecer la actividad para superar el nivel de noviembre de 2023? Y ¿Cuánto tienen que crecer los sectores para llegar a los máximos que en muchos casos registraron hasta 10 años antes?

La industria y la construcción representan, en conjunto, el 19,3% del PBI nacional -15,3% lo aporta la industria y 4% la construcción- y el 18,1% del empleo total (13,7% del empleo asalariado en blanco y 18,1% del empleo no registrado). Además, su incidencia se incrementa al 25,6% en los puestos independientes (monotributistas, autónomos y trabajadores informales).

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A pesar de esta relevancia, algunos economistas destacan que los sectores que se muestran más dinámicos, como Agro, Energía y Combustibles y extracción de minerales -que impulsan el PBI y las exportaciones- apenas aportan 13,3% a la generación de riqueza y 8% del total de los puestos de trabajo.

Nivel y evolución de los indicadores de actividad

Los datos más recientes del Indec, correspondientes a marzo de 2026, mostraron aumentos en comparación con el mismo mes del año anterior: 5% en el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) y 12,7% en el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC). El IPIM desestacionalizado, que permite comparar de forma homogénea la evolución mensual, reflejó una variación positiva de 3,2% respecto de febrero, reduciendo así la caída acumulada en el primer trimestre de 2026 a 2,3% frente al mismo lapso de 2025.

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El IPIM desestacionalizado, que permite comparar de forma homogénea la evolución mensual, reflejó una variación positiva de 3,2% respecto de febrero (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo, el Indec registró subas interanuales en 10 de las 16 divisiones de la industria manufacturera.

Según su incidencia en el nivel general, las variaciones fueron: alimentos y bebidas, 7,9%; sustancias y productos químicos, 15,9%; madera, papel, edición e impresión, 12,8%; refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 13,5%; vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, 7,6%; productos de metal, 9,2%; productos minerales no metálicos, 6,9%; productos del tabaco, 28,2%; muebles y colchones y otras industrias manufactureras, 3,1%; y otro equipo de transporte, 4 por ciento.

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La industria y la construcción representan, en conjunto, el 19,3% del PBI nacional -15,3% lo aporta la industria y 4% la construcción- y el 18,1% del empleo total

En contraste, disminuyeron industrias metálicas básicas, 10,1%; maquinaria y equipo, 11,3%; productos textiles, 23,3%; prendas de vestir, cuero y calzado, 8,9%; productos de caucho y plástico, 2,4%; y otros equipos, aparatos e instrumentos, 0,5 por ciento.

El ISAC muestra en su serie desestacionalizada una variación positiva de 4,7% respecto del mes anterior, con un incremento acumulado en el primer trimestre de 3,9% frente al mismo período de 2025.

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En marzo de 2026, el consumo aparente de insumos para la construcción mostró, sobre igual mes del año anterior, subas en artículos sanitarios de cerámica, 24%; pinturas para construcción, 18%; hierro redondo y aceros, 16,2%; ladrillos huecos, 14,6%; el resto de los insumos (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio), 13,7%; hormigón elaborado, 12,8%; cemento portland, 11,6%; asfalto, 10,3%; pisos y revestimientos cerámicos, 8,7%; placas de yeso, 7,9%; cales, 6,5%; mosaicos graníticos y calcáreos, 5,8%. Se registró una baja de 4,6% en yeso.

El ISAC muestra en su serie desestacionalizada una variación positiva de 4,7% respecto del mes anterior, con un incremento acumulado en el primer trimestre de 3,9 por ciento

El índice general de la actividad industrial, en términos desestacionalizados, fue en marzo 3,2% menor al registrado en el último mes completo de la presidencia de Alberto Fernández.

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Comparación con noviembre de 2023: brechas y desafíos

Siete de los 16 sectores de la industria -43,8% del total- superaron el nivel de entonces: alimentos y bebidas, 9,1%; productos del tabaco, 18,4%; madera, papel e impresiones, 1,1$; refinación de combustibles, 8,8%; sustancias y productos químicos, 5,5%; otros equipos de transporte, 5,9%; y muebles, colchones y otros, 3,4 por ciento.

Los restantes nueve sectores, 56,2% del total, se mantuvieron por debajo del nivel de noviembre de 2023: productos textiles, 34,6%; prendas de vestir, cuero y calzado, 8,9%; productos de caucho y plástico, 22,8%; productos minerales no metálicos, 19,2%; industrias metálicas básicas, 17%; productos de metal, 16,6%; maquinaria y equipo, 15,2%; otros equipos, aparatos e instrumentos de precisión, 8,8%; y automotores, carrocerías y autopartes, 16,2 por ciento.

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Para que el índice general de la actividad manufacturera supere el nivel que dejó el gobierno anterior, debe aumentar 3,3%. Este objetivo luce cercano considerando estimaciones preliminares para abril, que anticipan la continuidad de la mejora de la actividad agregada según datos del Ministerio de Economía y consultoras.

Para que el índice general de la actividad manufacturera supere el nivel que dejó el gobierno anterior, debe aumentar 3,3 por ciento

La brecha es considerable en los sectores rezagados: indumentaria; otros equipos y aparatos de precisión; maquinaria y equipo, 18%; automotores, carrocería y autopartes, 19%; productos de metal y metálica básica, 20%; minerales no metálicos, 24%; productos de caucho y plástico, 30%; y el sector que más debe recuperar, los fabricantes de productos textiles, 53 por ciento.

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En la construcción, el nivel de actividad alcanzado en marzo fue 18,9% inferior al de noviembre de 2023. Por lo tanto, debe crecer poco más de 23% para igualar el índice heredado del gobierno anterior.

Máximos históricos: perspectiva por gestión

Una vez alcanzado el nivel de noviembre de 2023 en los grandes agregados industriales y de la construcción, el reto para el equipo económico que conduce Luis Caputo será que la política de estabilización de precios, orden macroeconómico y apertura comercial, lleven a que todos los sectores de actividad superen los máximos históricos de la última década.

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En la construcción, el nivel de actividad alcanzado en marzo fue 18,9% inferior al de noviembre de 2023. Por lo tanto, debe crecer poco más de 23% para igualar el índice heredado

En el índice general del IPIM, el mayor registro corresponde a noviembre de 2017, y en nueve de los 16 sectores, los picos se anotaron entre ocho y diez años atrás.

Bajo la presidencia de Javier Milei alcanzaron máximos históricos la producción de alimentos y bebidas y la refinación de combustibles (Foto: AP)

Las únicas marcas históricas anotadas durante el gobierno de Alberto Fernández se dieron en la elaboración de sustancias y productos químicos, productos minerales no metálicos, maquinaria y equipo, y automotores, carrocerías y autopartes.

En tanto, bajo la presidencia de Javier Milei alcanzaron máximos históricos los rubros de alimentos y bebidas y la refinación de combustibles, los cuales respondieron a la apertura de la economía, las desregulaciones y baja de impuestos y el incentivo fiscal a las grandes inversiones.

La recuperación de los índices de actividad en la industria y en la construcción que se habían registrado en el último cuatrimestre de 2023 permitiría crear 366.000 empleos

En la construcción, el máximo se registró durante el gobierno de Mauricio Macri (diciembre de 2017), con un índice 39,4% superior al de marzo de este año.

La recuperación de los índices de actividad en la industria y en la construcción que se habían registrado en el último cuatrimestre de 2023, junto con el mantenimiento de la dotación total de puestos de trabajo de ese período -ajustada por el crecimiento de la población-, permitiría crear 366.000 empleos: 286.000 en la actividad manufacturera y 80.000 en la construcción.

En ese caso, la productividad laboral promedio en la industria se mantendría; y en la construcción recuperaría el nivel previo.