El Senado comenzó a debatir el Presupuesto 2023: exponen funcionarios del Ministerio de Economía

El proyecto de Presupuesto 2023, aprobado por la Cámara de Diputados, comenzó a ser debatido esta tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Se lleva adelante con las exposiciones de los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Eduardo Setti; y de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, entre otros.

La reunión se desarrolla a partir de las 16 en el Salón Azul del Palacio Legislativo, y contó con la exposición de funcionarios nacionales. Rigo, Setti y Rubinstein y buena parte del gabinete de Economía asistieron a la comisión.

El senador Victor Zimmerman (UCR), en el comienzo de la comisión, pidió la palabra e hizo referencia a que el interbloque había pedido la presencia de funcionarios “por escrito”. Lo dijo en relación a Sergio Massa (Economía), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y el presidente del BCRA, Miguel Pesce. “Se tratan temas que son muy relevantes para nuestras provincias y es por eso que los ministros debería estar”. La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti dijo que habló con el ministro “que hoy no podía venir” pero que por esa razón había una extensa presencia de funcionarios de Economía.

Para cerrar la discusión, el senador y presidente de la Comisión, Ricardo Guerra (FdT) hizo referencia a que estaban presentes “10 secretarios y casi 30 funcionarios por lo que considero que el ministerio de Economía está presente”, y abrió el encuentro cediéndole la palabra a Rubinstein.

Raúl Rigo, secretario de Hacienda

De todas formas, y aún frente a la masiva presencia de funcionarios de Economía, en Juntos por el Cambio no están conformes. Ayer le habían enviado una carta a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner; al secretario parlamentario, Marcelo Fuentes; y al senador Guerra, en su carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En la misiva le solicitaron que, además de los secretarios de estado que ya están confirmados, se presenten el ministro de Economía, Sergio Massa, su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

“Solicitamos expresamente que el día de mañana -por hoy- concurra el señor ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en la consideración de que la práctica democrática requiere de un fuerte compromiso con la deliberación parlamentaria y la deliberación pública y, en ese marco, no puede dejar de soslayarse la importancia que posee esta Honorable Cámara como fuente de representación de las provincias”, señala el comunicado de la coalición opositora.

Fuentes del ministerio de Economía señalaron que el ministro Massa tenía agendado un encuentro por “tema precios” y que por eso “fue todo el gabinete” de la cartera que conduce el titular del Frente Renovador.

Se constituyó la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación en la cual designaron como presidente a Ricardo Guerra (Frente Justicialista Riojano) y , como vicepresidente, a Victor Zimmermann (Juntos por el Cambio), el 22 de diciembre 2021; en Buenos Aires; Argentina (Foto: Celeste Salguero/Comunicación Senado).-

Los legisladores del Frente de Todos no plantearon una discusión con sus pares de JxC, que decidieron quedarse y no retirarse a pesar de que no vendrá ninguno de los tres ministros que pidieron. “Por lo menos vinieron y se quedaron a una comisión”, señaló un senador del oficialismo a Infobae en estricto off the record, en clara referencia a que los legisladores del bloque opositor tienen como estrategia no participar de las comisiones.

La intención del oficialismo de la Cámara alta es discutir el tema durante dos jornadas, hoy y mañana, para luego prepararse para emitir dictamen y que quede listo para ser llevado al recinto. Los temas que generaban más conflicto como los artículos que propiciaban que el Poder Judicial pagara el impuesto a las Ganancias y el artículo que permitía al Gobierno manejar las alícuotas de las retenciones al campo, fueron bloqueados en la Cámara de Diputados

El proyecto de Presupuesto 2023 tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $ 29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y destina el 70% de los recursos a rubros sociales.

La norma, modificada en su discusión de comisión y luego en el recinto de la cámara baja, obtuvo 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones.

