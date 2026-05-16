Comercio electrónico en Argentina: por qué sigue creciendo pese a la crisis del consumo

El ecommerce ganó participación dentro del consumo total, mientras distintos sectores mostraron señales de estancamiento

Mientras muchos comercios sienten el freno del consumo y ven caer las ventas en locales físicos, millones de argentinos siguen llenando carritos virtuales desde el celular. Pasajes, alimentos, productos de limpieza, tecnología y delivery sostienen el movimiento del ecommerce, en un contexto económico más austero, con consumidores que comparan precios, buscan promociones y priorizan la comodidad de recibir compras en la puerta de sus casas.

A la par, las marcas aceleran inversiones digitales y encuentran en el canal online un desempeño más sólido que en las tiendas tradicionales.

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Los números reflejan ese cambio de hábitos. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante 2025 se sumaron 1.340.000 nuevos compradores online y el universo total alcanzó los 25 millones de personas que compraron al menos una vez por internet. Además, el 19% realizó compras al menos una vez por semana y, si se suma quienes compran una vez por mes, la cifra llega al 59 por ciento.

Durante 2025 se sumaron 1.340.000 nuevos compradores online y el universo total alcanzó los 25 millones de personas que compraron al menos una vez por internet (CACE)

“La base de clientes crece y crece la frecuencia de compra. Eso te da mayor crecimiento”, explicó Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE. El ejecutivo remarcó que el ecommerce gana terreno incluso en un escenario de demanda debilitada y atribuyó el fenómeno a una transformación gradual en la forma de consumir.

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Con datos parciales de 2026, Sambucetti dijo a Infobae: “Sigue el crecimiento, aunque a un ritmo más lento. Y si se observan las cifras del Hot Sale 2026, que se extendió durante toda la semana, hubo crecimiento en facturación, pero de 19%, por debajo de la inflación anual”.

Migración de canales

“Hay cierta migración de hábito de compra. Se da este proceso en un contexto de demanda chata. Entonces, queda como el ganador. Pero si el consumo estuviera creciendo, el comercio online estaría creciendo un poquito más y se debería a la migración de canales”, sostuvo.

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Las empresas con canales físicos y digitales encuentran mejores resultados en ecommerce que en tiendas tradicionales

Para la mayoría de las marcas que tienen venta física y online, la primera sigue siendo más representativa que el resto, aunque el ecommerce cada vez gana más participación.

Fuentes de un importante retail de electrodomésticos confirmó esta tendencia y afirmó, además, que “conviene redirigir la venta al online porque la venta física tiene más costos operativos asociados”. Si a eso se le suma la posibilidad de que el consumidor compre online y pueda retirar al local, los costos -logísticos, en este caso- se reducen aún más.

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La base de clientes crece y crece la frecuencia de compra. Eso da mayor crecimiento (Sambucetti)

El avance del comercio electrónico también se refleja en el peso creciente que tiene dentro del consumo total. Según datos de la CACE de 2025, el sector facturó $34 billones, que representó alrededor del 6% del consumo privado. El porcentaje todavía queda lejos de otros mercados internacionales. “En Estados Unidos está alrededor de 20%”, indicó Sambucetti, en referencia a que aún queda mucho por crecer.

Demanda masiva y por categorías

El crecimiento también se traslada al consumo masivo. Datos de la consultora Scentia muestran que el comercio online representó 6,3% del consumo masivo el año pasado y alcanzó 8,2% en marzo de este año. Aunque el porcentaje todavía luce bajo frente al peso del comercio tradicional, la participación digital gana terreno mes a mes. De todos modos, “por más que crezca el online, tiene que crecer mucho para compensar una caída del otro 92%”, aclaró Sambucetti.

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Dentro del ecommerce, algunas categorías muestran una dinámica mucho más fuerte que otras. Turismo lidera las ventas, seguido por alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Más atrás aparecen tecnología, hogar, deportes e indumentaria. En este último rubro, el desempeño online acompaña las dificultades del mercado físico.

Sambucetti: “por más que crezca el online, tiene que crecer mucho para compensar una caída del otro 92% (Foto. DPA)

Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, el ecommerce todavía tiene un amplio margen de expansión en el país. “El commerce crece y va a seguir creciendo. Todavía tiene mucha oportunidad para crecer”, afirmó.

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Radavero explicó que la penetración del canal digital todavía queda por debajo de otros mercados internacionales y vinculó el crecimiento a una combinación de factores tecnológicos y culturales: mayor penetración de internet, expansión de los pagos digitales y masificación de teléfonos móviles.

Antes era el segmento entre 25 y 40 años el que compraba online. Ahora ya compran todas las franjas etarias. Y lo hacen con más frecuencia (Radavero)

Añadió Radavero: “Por la penetración de internet, tarjetas, teléfonos móviles, alta adopción de todo lo que es billeteras virtuales y medios de pagos digitales, el commerce va a seguir creciendo. La pregunta siempre es a qué velocidad. Si es súper rápido o rápido”.

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Ampliación de franjas etarias y compra “inteligente”

También destacó el especialista que el universo de compradores se amplía hacia franjas etarias y sectores sociales que antes participaban menos del comercio electrónico. “Antes era el segmento entre 25 y 40 años. Ahora ya todas las franjas etarias. Y compran con más frecuencia”, indicó.

El recambio generacional también impulsa la expansión. “Todos los años entran a la población económicamente activa jóvenes que son nativos digitales y esos empiezan a tomar cada vez más proporción de los compradores. Todas las app Rappi, Pedido Ya, todo eso aumenta. Eso también te cambia”, explicó Radavero.

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Aumentó 30% interanual la vacancia en los locales y lo adjudican a la lógica de cambio de forma de vender de los comerciantes, que se están volcando más al ecommerce (Foto: Gastón Taylor)

“Hay un tema de la conveniencia de comprar por ecommerce y que te llegue a tu casa. Que el producto venga a vos”, afirmó Franco Radavero. En un contexto de bolsillos ajustados, el canal online además permite comparar precios y buscar alternativas más económicas, eso afecta al canal de venta tradicional.

“Sobre todo en época que se comparan precios, el ecommerce te permite compra más inteligente. Te permite descubrir nuevas marcas y propuestas que te hacen rendir mejor y hacer compra más inteligente”, sostuvo.

“En general la venta online crece y el físico cae en estos últimos seis meses. La venta online es mucho más resiliente que el físico. Por eso, la mayoría de las marcas están doblando sus inversiones en el ecommerce”, aseguró Ravero.

“Este año sigue creciendo, está creciendo contra año pasado y todos los meses crece. Aunque lo hace a un ritmo más lento. Mientras que en el primer cuatrimestre de 2025 crecíamos al 40% interanual, ahora lo hacemos al 20% interanual”, explicó el gerente de Tiendanube.

Muchos consumidores prefieren recibir la mercadería en su casa u oficina, y no ir al negocio. Y eso te lo reflejan los números (Bolis Wilson)

El economista de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Matías Bolis Wilson remarcó que el comercio digital mantiene tasas elevadas de crecimiento, incluso cuando otros indicadores de consumo muestran señales de agotamiento y remarcó que eso se percibe cuando se observan los datos de locales vacíos en la ciudad de Buenos Aires.

Vacancia de locales

Bolis Wilson dijo a Infobae: “Hay cada vez más locales vacíos en CABA. Aumentó 30% interanual la vacancia y eso tiene que ver con lógica de cambio de forma de vender de los comerciantes, que se están volcando más al ecommerce”.

El economista de la CAC vinculó esa migración tanto a cuestiones de costos como a nuevas preferencias de los consumidores. “Muchos consumidores prefieren recibir mercadería a la casa, oficina, y no ir al negocio. Y eso se refleja en los números”.

A la par, la expansión de billeteras virtuales, aplicaciones de delivery y marketplaces profundiza una dinámica que ya impacta sobre las estrategias comerciales, la distribución de ventas y el peso del canal digital dentro de la economía.