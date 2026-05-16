Economía

Por qué el Gobierno no vuelve a los mercados internacionales pese al auge de endeudamiento de empresas y provincias

Mientras que sector privado y gobernaciones emitieron deuda a tasas de interés anuales de un dígito porcentual, el equipo económico condiciona el regreso al financiamiento externo a que el índice de riesgo país baje hasta la zona de 400 puntos básicos

Guardar
Google icon
Javier Milei y Luis Caputo
Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, consideran que el nivel de riesgo país actual no es el adecuado para emitir deuda en los mercados internacionales (Foto: AP)

A pesar del auge de endeudamiento corporativo y provincial en el mercado internacional que tuvo lugar desde las elecciones legislativas de 2025, el gobierno de Javier Milei todavía aguarda mayor compresión del índice de riesgo país para regresar a los mercados internacionales de deuda.

Según analistas, los factores que limitan la reducción del indicador elaborado por JP Morgan son los desafiantes compromisos financieros de cara a 2027, así como la incertidumbre política y electoral que suscitan los comicios presidenciales del año que viene.

PUBLICIDAD

El índice de riesgo país, que refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos estadounidenses de igual plazo, se mantiene desde hace meses dentro del rango de 500 a 600 puntos básicos. Tras una marcada reducción posterior a las elecciones, el índice no logra ubicarse por debajo de 500 pb, lo que le permitiría al equipo económico obtener financiamiento externo a un costo más bajo.

El índice de riesgo país no logra ubicarse por debajo de 500 pb, lo que le permitiría al equipo económico obtener financiamiento externo a un costo más bajo

Esa compresión permitió que las compañías emitan más de USD 13.000 millones en obligaciones negociables y otros instrumentos desde octubre de 2025. Las provincias también aprovecharon la mejora y distritos como CABA, Santa Fe, Chubut, Córdoba y Entre Ríos acudieron al financiamiento externo, en su mayoría, para el refinanciar vencimientos. En ambos casos, se consiguieron tasas de interés que van desde el 6% hasta el 9% anual.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los analistas del mercado consideran que con el nivel actual de índice riesgo país, si la administración libertaria intentara emitir deuda en el exterior, debería abonar una tasa de interés que oscila entre 9% y el 10% anual.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que el acceso al crédito internacional sigue siendo costoso. Además, considera que, en función de los indicadores macroeconómicos, la variable debería encontrarse en valores inferiores. Atribuye la persistencia de estos niveles a la cautela de los inversores ante la posibilidad de un regreso del kirchnerismo o de políticas de control más estrictas.

En ese sentido, el presidente Javier Milei remarcó en declaraciones recientes que “Argentina tiene acceso al mercado, pero queremos tasas más bajas y mientras que no las consigamos, vamos a buscar otros mecanismos que son más baratos”, en referencia a la colocación de bonos en dólares en el ámbito doméstico y el acuerdo de garantías de endeudamiento con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Argentina tiene acceso al mercado, pero queremos tasas más bajas y mientras que no las consigamos, vamos a buscar otros mecanismos que son más baratos (Milei)

La diferencia en las tasas de los bonos AO27 y AO28, ambos emitidos por el Tesoro para afrontar pagos superiores a USD 4.300 millones en julio, muestra la prudencia del mercado frente al actual panorama político. El AO27, que vence en octubre de 2027, paga una tasa anual mayor a 5%, mientras que el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, ofrece un rendimiento por encima del 8% anual.

Según analistas, esta diferencia de casi 300 puntos básicos responde a la incertidumbre sobre el futuro político tras las próximas elecciones presidenciales. Ese spread representa el rendimiento adicional que los inversores exigen para mantener posiciones más allá del actual ciclo electoral.

Pullaro, Llaryora, Frigerio
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos son tres de las provincias que colocaron deuda en los mercados internacionales en los últimos meses

Algunos especialistas opinan que si el Gobierno logra realizar alguna colocación que demuestre acceso a los mercados, aunque sea con una tasa más alta, esto impactaría positivamente en los bonos y podría reducir el riesgo país, facilitando la posibilidad de obtener más financiamiento y en mejores condiciones en el futuro. Esto se debería a que el mercado dejaría de tener dudas sobre la capacidad del país para afrontar los vencimientos de 2027.

En diálogo con Infobae, el director de la consultora C&T, Camilo Tiscornia, la principal duda que limita la reducción del riesgo país es el calendario de vencimientos de deuda. “Si el mercado no está muy dispuesto a prestarle al Gobierno, que se conozcan con más detalle las fuentes alternativas que cerró el equipo económico sería un factor que ayudaría”, apuntó.

El economista añadió: “La acumulación de reservas es un factor que puede jugar para la baja del riesgo país, que hoy tendría que estar más cerca 400 puntos básicos para que fuera factible para el Gobierno. Y obviamente que también puede ayudar es que se calme la situación internacional, porque eso ha levantado el riesgo país de todos los países”.

La acumulación de reservas es un factor que puede jugar para la baja del índice de riesgo país, que hoy tendría que estar más cerca 400 puntos básicos para que fuera factible para el Gobierno (Tiscornia)

En cuanto al proceso de endeudamiento corporativo y subsoberano, Tiscornia planteó que ocurrió, mayoritariamente, en empresas y provincias que están vinculadas a sectores energéticos o con capacidad exportadora.

Para el jefe de Research de Parakeet, Matías de Luca, la diferencia entre la toma de deuda por parte de las compañías y las jurisdicciones pasa por una cuestión de historial: “El soberano está sujeto a cambios de gobierno, controles de capitales y más. Es un riesgo político. En cambio, las empresas y/o provincias pueden ‘aislarse’ parcialmente si son generadoras de dólares o cobran regalías. Eso explica en parte el spread entre distintos créditos".

Por otra parte, de Luca consideró que el escenario global juega en contra de los intereses del Gobierno. "Hoy la tasa de Estados Unidos está en su punto más alto del último año y medio, con un conflicto bélico en Medio Oriente que agrega mucho ruido a los mercados internacionales y cuyos potenciales efectos adversos tienen distintos resultados para los activos de riesgo. Es decir, quizás no es el mejor punto de entrada", manifestó.

Bajo su perspectiva, un riesgo país en torno a los 400 puntos básicos es asequible para Argentina en el mediano plazo. “De todos modos, es algo binario que se definirá en octubre 2027. Creo que si el gobierno actual es reelecto, la apertura a los mercados se dará de forma automática por una cuestión de expectativas”, apuntó.

Las empresas y/o provincias pueden ‘aislarse’ parcialmente si son generadoras de dólares o cobran regalías (De Luca)

En tanto, Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital, evaluó que los rendimientos de 10% de la deuda argentina responde a varios factores: “Por un lado, es la concentración de vencimientos futuros; por otro, la necesidad de consolidar previsibilidad respecto de la continuidad del programa económico. A eso se suma el historial de defaults y reestructuraciones argentinas en la percepción de riesgo y en la valuación de los activos soberanos.”

“La diferencia de tasas entre bonos que vencen dentro del actual mandato y aquellos con duration más larga muestra que el mercado sigue asignando una prima vinculada al escenario político y a la continuidad del programa económico. El spread entre AO27 y AO28 refleja justamente esa sensibilidad: más que la calificación crediticia puntual, hoy pesa la capacidad de sostener consistencia macroeconómica en el tiempo", puntualizó Botto.

Un informe reciente de GMA Capital advirtió que incluso después de la mejora de la calificación crediticia de la Argentina por parte de Fitch Ratings (de CCC+ a B-), los bonos soberanos continúan operando con rendimientos cercanos al 10% anual, niveles que todavía se ubican por encima de países con calificaciones similares.

Bandera de Argentina azul y blanca con el Sol de Mayo ondeando frente al moderno edificio de oficinas de Fitch Ratings, con un cielo azul claro de fondo.
En un universo emergente, donde los retornos generosos están en extinción, Argentina sigue destacándose por ofrecer un plus de rentabilidad esperada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destaca el reporte de la ALyC: “En un universo emergente, donde los retornos generosos están en extinción, Argentina sigue destacándose por ofrecer un plus de rentabilidad esperada. La comparación regional refuerza esa idea. Bonos soberanos de países ubicados en escalones equivalentes como Bolivia, Egipto o Nigeria, operan por debajo con TIR de 8,8%, 7,2% y 6,7% anual, respectivamente, aun compartiendo perfiles de riesgo elevados. Dicho de otro modo, el mercado continúa asignándole a Argentina una penalidad diferencial pese a la mejora crediticia reciente”.

¿Qué tendría que ocurrir para cerrar parte de esa brecha? “Los drivers favorables deberían consolidarse y, sobre todo, reducirse los factores de incertidumbre política y financiera. En un mercado que todavía mira más allá del corto plazo, las dudas de cara a 2027 y la continuidad del actual régimen económico siguen funcionando como un límite para una compresión más contundente del riesgo país”, definieron los economistas de la ALyC.

Temas Relacionados

DeudaEndeudamientoRiesgo paísMercadosProvinciasEmpresasVencimientosReservasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chubut elimina Ingresos Brutos y Sellos por un año para la construcción y ampliación de viviendas familiares

El gobernador Ignacio Torres presentó un proyecto de ley que exime del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos a quienes edifiquen entre el 1° de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027

Chubut elimina Ingresos Brutos y Sellos por un año para la construcción y ampliación de viviendas familiares

Alquileres bajo la lupa: aseguran que el 60% de los contratos eran informales con la ley anterior

En una discusión en Infobae al Regreso, Fernando Álvarez de Celis señaló que los acuerdos irregulares crecieron en Buenos Aires durante la vigencia de la Ley de Alquileres. Qué pasó con los precios en los últimos dos años y medio

Alquileres bajo la lupa: aseguran que el 60% de los contratos eran informales con la ley anterior

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 5% y el riesgo país subió por cuarto día seguido

Los índices de Nueva York cayeron más de 1% desde sus niveles récord y el petróleo subió 4%. El S&P Merval cedió 1,4% y los títulos públicos recortaron 1%. El dólar subió a $1.420 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 65 millones en el mercado

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 5% y el riesgo país subió por cuarto día seguido

El BCRA superó el 80% de la meta de compra de dólares para todo 2026 tras sumar casi USD 600 millones en la semana

La autoridad monetaria adquirió USD 65 millones este viernes y acumula más de USD 8.000 millones en lo que va del año

El BCRA superó el 80% de la meta de compra de dólares para todo 2026 tras sumar casi USD 600 millones en la semana

La deuda pública aumentó en abril por cobertura para próximos vencimientos, bonos ajustables y diferencias de cambio

La Administración Central realizó operaciones por USD 74.200 millones, con un aumento del saldo neto de USD 4.100 millones respecto de marzo. En términos del PBI, el total consolidado con BCRA se elevó 1,2 puntos porcentuales

La deuda pública aumentó en abril por cobertura para próximos vencimientos, bonos ajustables y diferencias de cambio

DEPORTES

El explosivo descargo de una figura del Real Madrid en medio de la misteriosa separación de Vinicius: “Esta situación me asusta”

El explosivo descargo de una figura del Real Madrid en medio de la misteriosa separación de Vinicius: “Esta situación me asusta”

Juan Manuel La Serna venció a Bautista Torres en el cruce entre argentinos y es finalista del Challenger de Córdoba

El festejo del Dibu Martínez con su familia tras la clasificación del Aston Villa a la Champions: el duelo de penales con su hijo

La figura de Boca Juniors que se marcharía en el mercado de pases: la posibilidad de un trueque con un club europeo

El jugador de Independiente Ignacio Malcorra increpó al periodista Gustavo López en la puerta de la radio: la reacción de sus compañeros

TELESHOW

Diego Latorre recordó la particular frase que dijo sobre Yanina el día de su boda: “La que no está acostumbrada es ella”

Diego Latorre recordó la particular frase que dijo sobre Yanina el día de su boda: “La que no está acostumbrada es ella”

El dolor de Graciela Alfano tras la muerte de Ori, la paloma que había rescatado: “Es un día triste”

Stephanie Demner confirmó que está embarazada y espera su segundo hijo con Guido Pella: “Se agranda la comunidad”

Santiago del Moro defendió a Andrea del Boca y explicó por qué no asiste a los programas de tele: “Nadie tiene obligación”

El Indio Solari recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA: "Me pone muy feliz"

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump afirmó que las fuerzas de EEUU y Nigeria eliminaron a Abu-Bilal al-Minuki, el segundo al mando de ISIS

Donald Trump afirmó que las fuerzas de EEUU y Nigeria eliminaron a Abu-Bilal al-Minuki, el segundo al mando de ISIS

Honduras oficializó la designación de Hamás y la Guardia Revolucionaria Islámica como organizaciones terroristas

Panamá: El presidente Mulino reconoce innovadora cirugía cerebral en hospital de Colón

Académicos costarricenses alertan sobre riesgos éticos de la inteligencia artificial en educación: estudio revela preocupaciones por sesgos y privacidad

‘El partido’ es una carta de amor a Maradona que me hizo emocionar y me transportó a un día feliz de mi vida